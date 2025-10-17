Á hậu hào môn đi đóng phim 18+ sau khi bị phanh phui 185 lần dùng chất cấm

Nói đến Park Si Yeon, khán giả hẳn sẽ nghĩ ngay với nàng Á hậu từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa – Hàn một thời. Người đẹp này vốn bước trên con đường trải đầy hoa hồng, ai dè lại bất ngờ rẽ ngang sau khi lấy chồng hào môn và phải nhận cái kết ê chề vì vướng vào vòng lao lý.

Park Si Yeon sinh ra trong một gia đình giàu có, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Cô không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có học vấn cao, tốt nghiệp Đại học Long Island - một trường tư thục có uy tín ở New York. Năm 2000, Park Si Yeon đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc khi mới 21 tuổi và từ đó mượn đà tiến quân vào showbiz.

Không chỉ được săn đón tại xứ sở kim chi, Park Si Yeon còn gặt hái thành công vang dội khi tiến quân sang thị trường Trung Quốc. Người đẹp này gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua vai diễn tài nữ Trác Văn Quân trong Phượng Cầu Hoàng, Tam Thánh Mẫu trong Bảo Liên Đăng và được coi như cái tên đại diện cho nhịp cầu giao lưu văn hóa Hoa – Hàn lúc bấy giờ.

Năm 2011, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nàng "Tam Thánh Mẫu đẹp nhất" quyết định kết hôn với một doanh nhân giàu có và sinh cho ông xã hai cô con gái dễ thương. Tuy nhiên, năm 2013, nữ diễn viên bất ngờ bị truy tố vì sử dụng propofol (một dạng chất gây nghiện được dùng để giảm đau trong y tế) bất hợp pháp.

Hóa ra, từ tháng 2/2011 đến tháng 12/2012, Park Si Yeon đã sử dụng propofol những 185 lần, nghĩa là dùng chất cấm trong thời kỳ mang thai. Nữ diễn viên giải thích rằng cô muốn giảm bớt áp lực và sự khó chịu cơ thể trong thời gian thai nghén nhưng tòa án không hề chấp nhận điều này.

Ngoài việc lạm dụng chất cấm, Park Si Yeon còn nhiều lần bị phạt vì lái xe lúc quá chén, từng khiến 3 người bị thương khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Kết quả, mỹ nhân Bảo Liên Đăng bị kết án 8 tháng tù, hoãn thi hành 2 năm.

Giới báo chí xứ Hàn cho biết, Park Si Yeon đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực sau khi lấy chồng giàu. Những tiêu chuẩn "trên trời" và mối quan hệ phức tạp trong giới hào môn khiến nàng Á hậu ngộp thở. Thậm chí, nhà chồng còn không hài lòng với thân phận diễn viên của Park Si Yeon, muốn cô giải nghệ để tập trung chăm lo cho gia đình trong khi người đẹp này vẫn có đam mê cháy bỏng với nghề diễn. Điều này khiến vợ chồng Park Si Yeon nhiều lần cãi vã, khắc khẩu.

Đến khi lùm xùm bùng nổ, cuộc hôn nhân của Park Si Yeon cũng chính thức khép lại sau 5 năm gắn bó. Nhiều ý kiến cho rằng, chồng tài phiệt không thể chịu được tai tiếng của vợ nên đã dứt khoát ký giấy ly hôn.

Chỉ sau một đêm, từ phu nhân hào môn được bao người ngưỡng mộ, Park Si Yeon lắc mình thành nghệ sĩ có "vết đen" siêu to khổng lồ, cả sự nghiệp lẫn cuộc đời đều "xuống đáy". Cô bị đoàn phim, các nhãn hàng hủy hợp đồng, bị người hâm mộ quay lưng, phải chật vật để kiếm sống.

Năm 2012, Park Si Yeon gây tranh cãi khi tìm cho mình một hướng đi khác, đó là góp mặt trong những bộ phim 18+. Có người chỉ trích nữ diễn viên lợi dụng tai tiếng của bản thân để thu hút sự chú ý nhưng cũng có người bênh vực rằng cô chẳng còn lựa chọn nào khác để tiếp tục hoạt động trong giới phim ảnh.

Dù thế nào đi nữa, những tác phẩm "vượt rào" này đã giúp Park Si Yeon trụ lại được trong showbiz. Bản thân cô chia sẻ: "Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi cần công việc, cần nuôi sống chính mình".

Có nguồn tin cho biết, trong lúc chuyển hình, Park Si Yeon gần như cắt đứt hoàn toàn liên hệ với những người bạn trong showbiz. Cô sống kín tiếng và lặng lẽ một mình nuôi dạy 2 con nhỏ. Nàng Á hậu tuyệt đối bảo vệ riêng tư của các con, không lợi dụng hình ảnh gia đình để gây chú ý, lựa chọn lối sống giản dị, dạy con các giá trị đích thực thay vì vật chất. Cô hạn chế tối đa việc chia sẻ về hai con trên truyền thông để giữ riêng tư.

Một nhà bình luận phim Hàn Quốc cho biết, Park Si Yeon vẫn chưa hề bị "lụt nghề" diễn xuất, nếu có cơ hội tìm kiếm được vai diễn phù hợp, nữ diễn viên này vẫn còn cơ hội "nở hoa" lần 2 trong sự nghiệp.

Gần đây có nguồn tin cho biết Park Si Yeon đang tiếp xúc với thị trường phim ngắn Trung Quốc. Có lẽ, đây chính là cơ hội để "Tam Thánh Mẫu đẹp nhất màn ảnh" đổi đời, một lần nữa lấy lại ánh hào quang.

Nguồn: QQ