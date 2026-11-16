Á hậu Đỗ Cẩm Ly tung bộ ảnh tuổi 23 trước thềm Miss Cosmo 2026

Qua trang phục và cách tạo dáng, Đỗ Cẩm Ly muốn thể hiện sự tự tin và dấu ấn cá nhân. Với cô, việc định hình phong cách thời trang là một phần trong quá trình chuẩn bị trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026.

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ, là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, vào tháng 12/2025. Cẩm Ly là á hậu đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được chọn đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo.

Cẩm Ly cho biết cô vừa vui vừa hồi hộp khi nhận quyết định đại diện Việt Nam. Trong giai đoạn chuẩn bị cao điểm, cô tập trung hoàn thiện các kỹ năng dự thi và tiếp tục phát triển những dự án đang theo đuổi. Cô cũng lắng nghe các góp ý từ công chúng để nhận ra những điểm mình cần cải thiện.

Nhắc đến những người đồng hành, Cẩm Ly cho biết cha cô, nhà báo Đỗ Hải Sơn, đã động viên cô từ khi quyết định ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trên hành trình chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, cô còn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và các cộng sự.

“Có lẽ, một trong những điều may mắn nhất của tôi là luôn có một người tin vào mình, ngay cả trong những khoảnh khắc bản thân chưa đủ tự tin để làm điều đó”, cô nói.