Á hậu 4 Miss Universe 2026 Trịnh Hồng Đăng đăng đàn đúng 2 chữ: "Thất vọng"

Mới đây, những tin đồn về một tân Hoa hậu bị cho là lập nhóm chat riêng để bàn tán, mỉa mai ngoại hình của đàn chị từng trao vương miện cho mình. Nhân vật này còn bị nghi có những phát ngôn thiếu thiện chí về ban giám khảo và một Á hậu trong cuộc thi. Những nội dung được cho là trích từ nhóm chat nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Giữa lúc sự việc gây xôn xao, Nguyễn Quỳnh Anh bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng réo tên và đặt nghi vấn có liên quan. Những hình ảnh, khoảnh khắc tương tác giữa cô và Kỳ Duyên, từ màn trao vương miện trên sân khấu đến những lời chúc mừng công khai trước đó, cũng được chia sẻ lại và trở thành chủ đề bàn luận.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông tin được xác thực chứng minh Nguyễn Quỳnh Anh là người lập nhóm chat hoặc trực tiếp gửi những tin nhắn đang lan truyền. Các nội dung được chia sẻ trên mạng cũng chưa được người trong cuộc xác nhận. Vì vậy, những nghi vấn liên quan đến nàng hậu hiện vẫn dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội.

Hình ảnh Hoa hậu Quỳnh Anh và Kỳ Duyên ở Chung kết Miss Universe đột ngột được quan tâm trở lại. Ảnh: FBNV Giữa lúc cộng đồng sắc đẹp xôn xao trước những thông tin liên quan đến Miss Universe, Á hậu Trịnh Hồng Đăng bất ngờ có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân, Trịnh Hồng Đăng chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: "Thất vọng".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thời điểm xuất hiện khá nhạy cảm, khi các cuộc thảo luận xoay quanh Miss Universe đang được cộng đồng sắc đẹp quan tâm, trong đó có những thông tin lan truyền về tin nhắn được cho là có nội dung nói xấu. Tuy nhiên, người đẹp không nhắc đích danh cá nhân hay sự việc nào trong bài đăng.

Á hậu Trịnh Hồng Đăng viết vỏn vẹn 2 chữ giữa lúc ồn ào của cuộc thi Miss Universe được bàn tán. Ảnh: FBNV

Trịnh Hồng Đăng sinh năm 1994, từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023. Cô có nền tảng học vấn tại Mỹ, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Pennsylvania State University. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp còn làm diễn giả, đào tạo kỹ năng cảm xúc và cố vấn chiến lược thương hiệu.

Tại Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 ở Hải Phòng, Trịnh Hồng Đăng tiếp tục ghi danh tranh tài cùng nhiều gương mặt nổi bật. Chung cuộc, cô được xướng tên ở vị trí Á hậu 4. Nguyễn Quỳnh Anh giành vương miện Hoa hậu; danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 2 là Emma Lê và Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Diệu Huyền, rapper Pháo. Việc Hồng Đăng dừng chân ở vị trí Á hậu 4 cũng từng thu hút sự chú ý bởi trước đêm chung kết, cô là một trong những thí sinh được kỳ vọng tiến sâu.

Tại đêm Chung kết, Trịnh Hồng Đăng được xướng tên vị trí Á hậu 4. Ảnh: FBNV