9 triệu đồng cho một chiếc vỏ gối cotton Ai Cập 610 sợi chỉ, và phụ nữ tuổi 40 hiểu tại sao đó không phải là lãng phí

Có một sự thật mà phụ nữ bước qua ngưỡng 40 thường thừa nhận với nhau, giấc ngủ trở nên quý giá hơn, nhưng cũng khó hơn. Người ta đầu tư vào thực phẩm chức năng, đeo vòng theo dõi giấc ngủ, uống magie glycinate trước khi đi ngủ. Nhưng ít ai nghĩ đến một điều đơn giản hơn: chiếc giường mình nằm trên đó mỗi đêm, và bộ ga gối mình chọn để bao bọc nó.

Đó là câu hỏi mà Laura Tanzer và người đồng hành của cô, Jessica Simpson, đặt ra khi trang trí căn nhà đầu tiên của họ vài năm trước.

Thị trường đồ giường lúc đó và phần lớn vẫn vậy cho đến nay là một biển trắng đồng nhất, toàn bộ khăn trải giường đơn sắc với viền tương phản, an toàn đến mức nhàm chán.

"Tại sao không thể có gì vui hơn một chút?" Simpson kể lại. "Chúng tôi muốn màu sắc, muốn chất liệu có hồn, muốn cá tính. Và tuyệt đối không muốn những chiếc vỏ gối giống nhau. Không bao giờ."

Khi chiếc giường được "mặc" như một bộ trang phục

Năm 2024, Tanzer và Simpson ra mắt Millaux là một thương hiệu đồ giường xem chiếc giường như phương tiện biểu đạt cá nhân, không khác gì thời trang haute couture. Ý tưởng xuất phát từ khái niệm "bed clothes" tức mặc đồ cho giường, với ngôn ngữ thị giác táo bạo: xanh lá neon, xanh baby blue, họa tiết da báo. Tất cả đều thách thức tiêu chuẩn dè dặt của các thương hiệu ga gối danh tiếng như Frette, Pratesi hay D. Porthault.

Đứng sau Millaux là Laura Tanzer, người Thụy Sĩ, tốt nghiệp Central Saint Martins, từng làm trợ lý sáng tạo cho Demna tại Balenciaga từ 2020 đến 2023. Cô có thể dễ dàng ra mắt một nhãn thời trang, nhưng lại chọn đồ giường vì cái nhịp điệu chậm rãi và kỳ quặc đáng yêu của nó.

"Bạn không phải sản xuất đại trà 500 sản phẩm rồi chịu áp lực bán hết," cô nói. Mỗi sản phẩm Millaux được làm theo đơn, không phải sản xuất hàng loạt, không phải mua về cất kho. Giống hàng couture, nhưng để ngủ.

Những bộ sưu tập mang ký ức và giấc mơ vào phòng ngủ

Millaux là sự kết tinh của ký ức và ảo tưởng. Bộ sưu tập Pastoral gợi lên vẻ đẹp lệch tâm của nông thôn với vải lanh màu bạc hà pastel hay hồng nhạt, kẻ sọc kiểu mái hiên. Bộ Royale khai thác ám ảnh thời Trung cổ qua những chiếc vỏ chăn Magpie đặc trưng, bốn tam giác ghép màu (xanh và đỏ; tông xanh lá acid) trông như những lá cờ cổ đại.

Bộ sưu tập thứ ba, Park, ra mắt ngày 18/5, là sự giao thoa giữa hoài niệm và phong cách đô thị. Họa tiết Dalmatian trừu tượng lấy cảm hứng từ chú chó thời thơ ấu của Simpson, phiên bản mới của dòng Magpie phối màu đen, ngà và xám. Bộ ảnh được chụp tại Château d'Autricourt, một lâu đài tư nhân thế kỷ 12 có hào nước ở Pháp.

"Trông như thứ gì đó Mae West sẽ nằm lên," Peter Copping, giám đốc nghệ thuật của Lanvin, nhận xét. Còn Millaux thì hình dung bộ sưu tập này trong một căn loft ở Manhattan: những chiếc gối viền tam giác phối nhau như đôi bông tai điểm xuyết cho một bộ trang phục, chiếc giường chưa dọn vẫn có thể là đẹp.

610 sợi chỉ và những đêm thực sự được nghỉ ngơi

Hai nhà sáng lập đã nghiên cứu hàng chục nhà máy khắp châu Âu, đặt mẫu về để giặt đi giặt lại và thực sự nằm ngủ trên đó nhiều lần trước khi chọn. Họ đắm chìm vào từng chi tiết kỹ thuật, sợi dọc, sợi ngang, percale hay sateen, trước khi chọn một xưởng may gia đình người Ý. Kết quả: mỗi sản phẩm Millaux được dệt từ cotton Ai Cập sateen dài sợi với mật độ 610 sợi chỉ/inch vuông.

Sản phẩm có đủ kích thước phù hợp với chuẩn giường Thụy Sĩ, châu Âu, Anh và Mỹ và có thể đặt làm theo kích thước riêng. Vỏ gối từ 195 đến 370 USD (khoảng 5 đến 9 triệu đồng); ga trải giường từ 655 đến 890 USD; vỏ chăn từ 780 đến 1.420 USD. Và dù giá ngang hàng couture, chúng hoàn toàn giặt máy được, điều mà chính Tanzer đã học theo cách khó quên nhất tại phòng giặt chung của tòa chung cư ở New York.

"Tôi đã học bài học đó theo cách khó nhớ nhất," cô cười. "Nhưng nhãn hướng dẫn đã ghi rõ những gì không nên làm rồi."

Ở tuổi 40, bạn đã biết mình muốn gì.

Bạn biết rằng một giấc ngủ ngon không phải chuyện tự nhiên mà có, nó cần được đầu tư. Và có lẽ, đã đến lúc bắt đầu từ thứ gần gũi nhất: Chiếc giường bạn quay về mỗi đêm.

Yên Nhiên