9 sinh viên ngành Toán đầu tiên nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố danh sách 9 sinh viên nhận học bổng Sigma Gold - mức hỗ trợ cao nhất trong Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Nguyễn Đình Tùng và Trương Thanh Xuân - sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2 trong 9 sinh viên đạt học bổng Sigma Gold. Ảnh: HUS

Trong số này có 8 sinh viên năm thứ nhất chương trình cử nhân tài năng ngành Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); sinh viên còn lại đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đáng chú ý, có các sinh viên từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO), như: Nguyễn Lê Nhật Nam, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đại Thành Danh, Trương Thanh Xuân.

9 sinh viên đầu tiên đạt học bổng Sigma Gold.

Để lọt danh sách nhận học bổng, các ứng viên phải vượt qua vòng xét hồ sơ dựa trên thành tích học tập, giải thưởng và bài luận về Toán học trước khi tham gia phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu, Chủ tịch Hội đồng Chương trình phát triển tài năng Toán học cùng các đồng nghiệp.

Sigma Gold do VIASM xét duyệt, dành cho sinh viên ngành Toán hoặc Sư phạm Toán trong cả nước. Theo chính sách của học bổng Sigma Gold, các sinh viên được miễn học phí và 15 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, năm 10 tháng, duy trì nếu đạt kết quả tốt. Đây là học bổng có giá trị cao nhất với sinh viên ngành Toán hiện nay.

Tiến sĩ Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc VIASM cho biết, trong đợt xét chọn này, có 40 sinh viên được hỗ trợ 100% học phí; trong đó, 9 em nhận thêm 15 triệu đồng/tháng và 10 em nhận thêm 7,5 triệu đồng/tháng.

Việc hỗ trợ được xem xét hằng năm. Sinh viên đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập sẽ tiếp tục nhận học bổng; những trường hợp không còn đủ điều kiện sẽ được thay thế. Chính sách này được duy trì đến hết thời gian đào tạo chuẩn.

Ngoài hỗ trợ tài chính, sinh viên còn có cơ hội tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu của Giáo sư Ngô Bảo Châu và các nhà toán học uy tín trong nước, quốc tế do VIASM mời.

Bên cạnh Sigma Gold, chương trình còn có học bổng Sigma Silver, gồm miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 7,5 triệu đồng/tháng, cùng Sigma Bronze với chính sách miễn học phí. Hai loại học bổng này dành cho sinh viên chương trình cử nhân tài năng ngành Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, do các trường lựa chọn.

Chương trình phát triển tài năng Toán học được VIASM triển khai từ năm 2026 với nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cùng sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.