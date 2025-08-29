9 sao Việt từng đỗ thủ khoa đại học

Trong suy nghĩ của nhiều người, nghệ sĩ thường bị gắn với định kiến rằng nổi tiếng sớm thì chuyện học hành sẽ lơ là, thành tích thi cử khó mà cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít gương mặt nổi bật của showbiz Việt từng là thủ khoa của những ngôi trường danh giá, vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật, vừa có thành tích học tập xuất sắc.

Diva Mỹ Linh - Thủ khoa Nhạc viện Quốc gia Hà Nội

Ít ai biết rằng, diva Mỹ Linh, một trong bốn diva đình đám của dòng nhạc nhẹ Việt Nam cùng Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần, chính là thủ khoa Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) khóa 1993 - 1997. Không chỉ vậy, tháng 8/1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa giành giải Nhì Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và giải “Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất” với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân.

Sau hơn 30 năm ca hát, Mỹ Linh vẫn giữ phong độ ổn định. Năm 2023, nữ diva tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và lập tức gây ấn tượng bởi sự trẻ trung cùng phong độ bền bỉ. Đặc biệt, năm 2025, nữ diva công bố tour diễn quốc tế “Mỹ Linh Xin chào” với các điểm dừng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, với sự đồng hành của con gái là ca sĩ Mỹ Anh.

Diva Mỹ Linh

Ca sĩ Mỹ Tâm - Thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM

Năm 2001, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5. Thời gian đó, cô hạn chế nhận show để tập trung cho việc học và luyện thanh. Cô còn từng được Nhạc viện TP.HCM cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài do là thủ khoa. Tuy nhiên, cô đã từ chối cơ hội này.

Trải qua hơn 20 năm ca hát, Mỹ Tâm trở thành một trong những ngôi sao có lượng fan đông đảo và trung thành bậc nhất. Cô nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế như Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards 2012, Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards 2013, Huyền thoại âm nhạc Châu Á năm 2014. Gần đây, Mỹ Tâm gây tiếng vang với liveshow My Soul 1981 và chuỗi concert đều cháy vé.

Mỹ Tâm

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương – Hai lần thủ khoa Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Hồ Quỳnh Hương được biết đến là một trong những ca sĩ có học vấn bậc nhất showbiz Việt. Cô hai lần tốt nghiệp xuất sắc với danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (một lần năm 2002, khi trường còn là Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và một lần năm 2013 sau khi trường được nâng cấp thành Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Nữ ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Sau đó, nhạc sĩ An Thuyên đã đặc cách cho cô vào học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời tạo cơ hội để cô biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ tại Hà Nội.

Trong sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương nổi bật với chất giọng đầy nội lực, gắn liền cùng loạt ca khúc Anh, Hoang Mang, Vũ Điệu Hoang Dã. Những năm gần đây, bên cạnh theo đuổi con đường âm nhạc, cô chuyển hướng sang giảng dạy, đào tạo nghệ sĩ trẻ.

Hồ Quỳnh Hương

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp - Thủ khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp từng là thủ khoa đầu vào khối D của khoa Báo chí – Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cô còn theo học văn bằng 2 của trường.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất trong các phim Bóng Ma Học Đường, Cô Dâu Đại Chiến, Người Bất Tử và mới đây nhất là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Đinh Ngọc Diệp từng làm phóng viên cho nhiều tờ báo nổi tiếng. Hiện tại, cô ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu hỗ trợ chồng - đạo diễn Victor Vũ, trong vai trò nhà sản xuất.

Đinh Ngọc Diệp

Ca sĩ Hoàng Hải – Thủ khoa thanh nhạc Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Năm 1999, Hoàng Hải thi đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, anh cùng bạn bè lập nhóm nhạc Tình Bạn, từng rất nổi tiếng ở Hà Nội thời bấy giờ.

Năm 2006, Hoàng Hải giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điểm Hẹn. Dù có những khoảng thời gian không hoạt động nhiều, Hoàng Hải vẫn luôn được khán giả 8x, 9x nhớ đến với giọng hát cao vút và hình ảnh “hoàng tử Vpop” một thời. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, Hoàng Hải quay trở lại showbiz Việt và nhận được sự yêu mến của khán giả. Anh là một trong những ca sĩ “đắt show” hiện nay.

Hoàng Hải

Hoàng Thùy Linh - Thủ khoa Đạo diễn Truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Hoàng Thùy Linh từng có 7 năm theo học múa tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trước khi thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2006. Khán giả 8x, 9x vẫn nhớ cô qua vai diễn trong Nhật Ký Vàng Anh.

Hiện tại, Hoàng Thùy Linh có sự nghiệp ca hát cực phát triển với những ca khúc tạo dấu ấn bằng như Bánh Trôi Nước, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, See Tình… Năm 2022, cô giành giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Năm 2024, Hoàng Thùy Linh tổ chức liveshow “Vietnamese Concert” và gây được nhiều tiếng vang.

Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ Dương Hoàng Yến - Thủ khoa thanh nhạc Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Dương Hoàng Yến thi đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2009. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, Hoàng Yến được bồi dưỡng năng khiếu từ nhỏ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Hiện tại, bên cạnh công việc ca hát, Dương Hoàng Yến là giảng viên thanh nhạc tại trường. Sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, tên tuổi của cô ngày càng phát triển.

Dương Hoàng Yến

Ca sĩ Văn Mai Hương - Thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP.HCM

Sau khi hoàn thành chương trình trung cấp, Văn Mai Hương thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP.HCM và trở thành thủ khoa khối N với tổng điểm 32. Đây cũng là số điểm cao thứ ba toàn trường năm đó.

Năm 2010, cô đạt danh hiệu Á quân Vietnam Idol và từ đó theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Sau hơn 15 năm, Văn Mai Hương khẳng định vị trí bằng nhiều ca khúc được yêu thích như Nếu Như Anh Đến, Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn, Hương, Một Ngàn Nỗi Đau...

Văn Mai Hương

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP - Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM

Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, Sơn Tùng nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP.HCM. Chỉ với một tháng ôn luyện, anh đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc.

Hiện tại, Sơn Tùng M-TP trở thành hiện tượng âm nhạc của Việt Nam với loạt bản hit Hãy Trao Cho Anh, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Chúng Ta Của Tương Lai... Anh sở hữu cộng đồng người hâm mộ Sky hùng hậu.