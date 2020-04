9 sao Hàn từ bỏ danh vọng: Sao nữ "Gia đình là số 1" lấy Hàn kiều, idol ngực khủng thành mẹ 3 con, có người phải đi bán vé

Trở thành một idol Kpop, diễn viên được tỏa sáng trước hàng triệu khán giả là ước mơ của rất nhiều người. Thế nhưng, có không ít sao Hàn đã quyết định từ bỏ ánh hào quang để chọn một cuộc sống hết sức bình thường.

Nữ diễn viên Seo Min Jung được khán giả biết đến qua vai “cô giáo ngốc” trong phim “Unstoppable High Kick” (Gia đình là số 1). Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên quyết định kết hôn với nha sĩ người Mỹ gốc Hàn Ahn Sang Hoon. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ trong vai trò một bà nội trợ bên ông xã và con gái tại Mỹ.

Seo Min Jung được yêu thích sau khi vào vai “cô giáo ngốc” trong phim “Gia đình là số 1”

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nữ diễn viên quyết định kết hôn và theo chồng về Mỹ

Hiện tại gia đình nhỏ của nữ diễn viên sống hạnh phúc tại Mỹ

Yulhee (cựu thành viên LABOUM)

Năm 2014, Yulhee ra mắt với tư cách là thành viên của LABOUM, trở thành một trong những em út sexy nhất Kpop. Tuy nhiên, đầu năm 2018 nữ thần tượng sinh năm 1997 bất ngờ tuyên bố rời nhóm và kết hôn với Choi Minhwan (thành viên FTISLAND) chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Chỉ vài tháng sau đó, con trai đầu lòng của cặp đôi ra đời.

Vào tháng 2 vừa qua, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục chào đón 2 bé gái sinh đôi. Chỉ mới 23 tuổi, Yulhee đã trở thành bà mẹ 3 con. Thay vì tham gia biểu diễn, tỏa sáng trên sân khấu thì giờ đây cựu thành viên LABOUM chỉ ở nhà chăm sóc con cái, chia sẻ những clip ghi lại cuộc sống thường nhật lên Youtube. Cặp đôi này thậm chí còn đi thảm đỏ cùng nhau, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Yulhee từng là một trong những em út sexy nhất Kpop, được nhiều người yêu mến

Năm 2018, Yulhee tuyên bố rời nhóm, kết hôn với Choi Minhwan

Hiện tại cựu thành viên LABOUM đã trở thành bà mẹ 3 con

Kong Yoo Jin là thành viên nhỏ tuổi nhất trong BONUSbaby, sau 1 năm hoạt động, nữ thần tượng đã rời nhóm. Sau đó, cựu idol đã chia sẻ nguyên nhân khiến cô quyết định rời nhóm. Theo đó, lúc còn hoạt động với BONUSbaby, Yoo Jin phải liên tục luyện tập với cường độ cao khiến cơ thể bị thương. Bên cạnh đó, lịch trình bận rộn và ép cân khắc nghiệt khiến căn bệnh trầm cảm của Yoo Jin ngày càng nghiêm trọng. Nữ ca sĩ đã quyết định rời nhóm để thoát khỏi những áp lực nặng nề của một idol. Hiện tại, cựu thành viên BONUSbaby đang học đại học và có ước mơ trở thành một giáo viên dạy thanh nhạc.

Kong Yoo Jin rời nhóm chỉ sau 1 năm ra mắt

Nguyên nhân là do bị stress bởi lịch trình khắc nghiệt, cuộc sống khổ cực của idol

Choa (cựu thành viên AOA)

Năm 2012, Choa chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của AOA. Năm 2017, Choa bất ngờ tuyên bố rời khỏi AOA và FNC Entertainment vì căn bệnh trầm cảm khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Kể từ khi tuyên bố rời nhóm, Choa hầu như không xuất hiện trước công chúng cũng như ngừng sử dụng mạng xã hội.

Choa từng là một trong những thành viên được yêu thích nhất AOA

Vì căn bệnh trầm cảm, nữ ca sĩ đã quyết định rời khỏi nhóm

G.O (cựu thành viên MBLAQ)

MBLAQ từng là một trong những boygroup đình đám của Kpop gen 2. Tuy nhiên, năm 2014 nhóm đã tuyên bố tan rã. Sau khi MBLAQ ngừng hoạt động, G.O đã chọn rút lui khỏi showbiz, trở thành một streamer, kết hôn với nữ diễn viên Choi Ye Seul. Hiện tại, người hâm mộ vẫn có thể nhìn thấy G.O qua các buổi livestream hoặc các video trên Youtube.

Sau khi MBLAQ tan rã, G.O ngừng hoạt động và kết hôn với nữ diễn viên Choi Ye Seul

Hiện cựu idol đang làm công việc streamer và điều hành kênh youtube của 2 vợ chồng

Hong Yoo Kyung (cựu thành viên Apink)

Năm 2013, Hong Yoo Kyung tuyên bố rời khỏi Apink để tập chung cho việc học. Sau đó 2 tháng, nữ ca sĩ trở thành sinh viên của trường đại học Chung Ang. Năm 2018, cựu thành viên Apink đã tốt nghiệp đại học. Mặc dù rời nhóm đã lâu nhưng Yoo Kyung vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên Apink.

Yoo Kyung quyết định từ bỏ sự nghiệp làm idol để tập trung cho việc học

Mặc dù đã rời nhóm nhưng Yoo Kyung vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên Apink

Kyla (cựu thành viên PRISTIN)

Sau 4 năm hoạt động cùng PRISTIN, năm 2017, Kyla tuyên bố rời nhóm vì lý do sức khỏe. Do thân hình quá khổ so với tiêu chuẩn của một nữ idol, Kyla thường xuyên bị chỉ trích, dẫn đến stress suốt một thời gian dài nên quyết định dừng lại. Sau khi ngừng hoạt động với PRISTIN, Kyla trở về nhà ở Mỹ. Sau đó không lâu, người hâm mộ vô tình bắt gặp cô nàng làm nhân viên bán vé cho một công viên giải trí. Năm 2019, Kyla đã mở một kênh Youtube riêng để giao lưu với người hâm mộ, chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của bản thân.

Sau một thời gian bị stress vì áp lực hình thể, Kyla quyết định rời nhóm

Người hâm mộ vô tình bắt gặp Kyla bán vé vào cổng tại một công viên trò chơi tại Mỹ

Kyla cũng mở một kênh youtube riêng để giao lưu với người hâm mộ

Soyul (cựu thành viên Crayon Pop)

Tháng 11/2016, Soyul bất ngờ tuyên bố kết hôn với Moon Hee Jun (trưởng nhóm H.O.T) và rời nhóm sau 5 năm hoạt động. Chỉ sau 3 tháng kết hôn, cựu thành viên Crayon Pop đã hạ sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, nữ thần tượng vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Tuy nhiên, cô nàng này lại bị công chúng chỉ trích vì nói dối. Trước đó, Soyul một mực khẳng định không hề cưới chạy bầu như lời đồn, nhưng khi nữ idol hạ sinh con, người hâm mộ mới tá hoả vì cô nàng nói dối.

Soyul là một trong những thành viên được yêu thích nhất Crayon Pop

Năm 2016, Soyul rời nhóm và kết hôn với Moon Hee Jun

Hiện cặp đôi đã có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu

Eunjin (cựu thành viên DIA)

Eunjin cùng debut với DIA và năm 2015 và rời nhóm vào tháng 5/2018. Khi rời nhóm, Eunjin đã gửi cho người hâm mộ một bức thư tay, tiết lộ sức khỏe của cô gặp vấn đề từ 2017. Nữ ca sĩ muốn rời nhóm để có một cuộc sống bình thường. Kể từ đó, Eunjin không xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào nữa mà chỉ giao lưu với người hâm mộ qua Instagram.

Khi còn hoạt động với các thành viên DIA, Eunjin gây chú ý với ngoại hình xinh xắn