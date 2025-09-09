9 mẹo tiết kiệm “kì quặc” nhưng thực sự hiệu quả, ai cũng có thể áp dụng ngay

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Hồng Nhung (26 tuổi, Hà Nội) đã phải học cách chi tiêu khắt khe đến từng đồng. Từ một người thích gì mua nấy, Nhung buộc phải sáng tạo ra những cách tiết kiệm nghe thì lạ, thậm chí “ngược đời”, nhưng lại giúp cô vượt qua 5 tháng thất nghiệp đầy thử thách.

“Thời điểm đó mình mất việc đột ngột, tài khoản chỉ còn khoảng 30 triệu đồng, trong khi tiền thuê nhà và sinh hoạt đã chiếm hơn một nửa. Không còn lựa chọn nào khác, mình phải tập sống tiết kiệm từng đồng. Lúc ấy mới thấy, tiết kiệm không phải là keo kiệt mà là kỹ năng sinh tồn,” Nhung kể lại.

1. Nuôi tóc dài – tiết kiệm vài triệu mỗi năm

Trước đây Nhung trung thành với mái tóc ngắn. Mỗi tháng cô đều phải ra tiệm một lần, mất khoảng 200.000 đồng, chưa kể thỉnh thoảng lại uốn, nhuộm. “Cộng lại cả năm, riêng khoản tóc tai cũng bay hơn 3 triệu. Với mình lúc đó, số tiền này đủ ăn uống cả tháng,” Nhung kể. Thế là cô để tóc dài tự nhiên. Ngoài việc bớt chi phí, Nhung còn vui vẻ khám phá những kiểu tóc tết, buộc cao, búi gọn… vừa tiết kiệm vừa thay đổi diện mạo.

2. Dứt khoát bỏ trà sữa

Trà sữa từng là “nghi thức” mỗi chiều đi làm về: cốc 40.000 đồng, tuần vài lần. “Nghĩ thì không nhiều, nhưng tính ra tháng mất hơn nửa triệu,” Nhung nhận ra. Khi cắt bỏ, ban đầu cô thấy hụt hẫng, nhất là đi chơi với bạn bè. Nhưng dần dà, Nhung thay bằng nước lọc, trà xanh tự pha, vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe. Sau vài tháng, cân nặng cũng giảm được 2kg, da dẻ sáng hơn – thành công ngoài mong đợi.

3. Mua rau theo mùa ở chợ đầu mối

Nhung phát hiện chợ đầu mối giá rẻ hơn siêu thị rất nhiều. Ví dụ, mùa rau muống, chỉ 5.000 đồng một mớ to, trong khi ở siêu thị là 12.000 – 15.000 đồng. “Có hôm mình mang 200.000 đi chợ đầu mối, về chất đầy cả tủ lạnh, ăn cả tuần không hết. Trong khi số tiền đó đi siêu thị chắc chỉ đủ 2 – 3 bữa,” cô chia sẻ.

4. Canh giờ “vàng” mua bánh sau 20h

Nhung mê bánh ngọt nhưng giá một chiếc mousse hay tiramisu thường hơn 50.000 đồng. Bí kíp là chờ đến sau 20h, hầu hết tiệm đều giảm nửa giá để xả hàng. “Có hôm mình với bạn mua 2 chiếc bánh kem to, chỉ hết 80.000 đồng. Vừa được ăn ngon, vừa thấy mình khôn ngoan hẳn,” cô bật mí.

5. Tạm biệt sữa tắm, làm bạn với xà phòng

Một chai sữa tắm loại trung bình khoảng 100.000 đồng, dùng được hơn tháng. Trong khi đó, một bánh xà phòng chỉ 10.000 – 15.000 đồng, dùng 2 – 3 tháng. “Tính sơ sơ, chuyển sang xà phòng mình tiết kiệm cả triệu mỗi năm. Lúc đầu hơi khó chịu vì không thơm mùi như sữa tắm, nhưng rồi cũng quen. Quan trọng là sạch sẽ,” Nhung nói.

6. Dùng giấy cuộn thay cho mọi loại giấy

Trước đây nhà Nhung có đủ: khăn giấy, giấy ướt, giấy ăn… mỗi loại một gói, tốn kém mà nhanh hết. Giờ cô gom hết lại chỉ dùng giấy cuộn. “Một cuộn giấy vệ sinh giá 5.000 – 6.000 đồng, mà dùng được cho đủ việc từ ăn uống đến lau chùi. Trước kia tháng mất hơn 200.000 cho giấy tờ linh tinh, giờ chỉ tốn chưa tới 60.000,” Nhung tính toán.

7. Buộc bản thân phải tiết kiệm trước khi tiêu

Ngay khi có thu nhập trở lại, Nhung áp dụng “luật 20%”: bất kể lương bao nhiêu, cô trích ngay 20% cho tiết kiệm. “Lương 10 triệu thì gửi 2 triệu, còn 8 triệu mới được tiêu. Như vậy mình không bao giờ rơi vào cảnh trắng tay,” cô chia sẻ. Cách này giúp Nhung có một khoản dự phòng nhỏ, đủ để không còn hoảng loạn mỗi khi gặp chuyện bất ngờ.

8. Giải trí bằng những hoạt động không tốn tiền

Thay vì đi cà phê, xem phim tốn vài trăm nghìn, Nhung chọn công viên, thư viện, hoặc đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. “Có lần mình dành cả buổi chiều ở thư viện Quốc gia, đọc sách miễn phí, còn học thêm được nhiều kiến thức. Cảm giác đó vừa thư giãn vừa có ích,” Nhung kể. Đây là thói quen giúp cô duy trì tinh thần tích cực mà không lo rỗng ví.

9. Sắm đồ cũ thay vì đồ mới

“Điện thoại mình đang dùng là máy cũ, mua lại giá chỉ bằng một nửa so với mới. Laptop cũng vậy. Trước đây mình ngại, sợ người khác đánh giá. Nhưng giờ thì kệ, miễn nó hoạt động tốt là đủ,” Nhung nói. Với quần áo, cô còn tham gia các nhóm “cho – tặng đồ” trên mạng. Nhiều khi nhận được những món còn mới tinh mà không mất đồng nào.

Sống tối giản – sống nhẹ nhàng

Sau trải nghiệm này, Nhung hiểu rằng tiết kiệm không chỉ là bài toán tài chính, mà còn là cách sống giúp cô an yên hơn. “Mình học được rằng không cần phải chi nhiều mới hạnh phúc. Quan trọng là biết trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được và tận hưởng cuộc sống giản dị,” cô mỉm cười.