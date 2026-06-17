Không chỉ sở hữu một sự nghiệp bóng đá lừng lẫy, Lionel Messi còn gây choáng ngợp với danh mục bất động sản xa hoa trị giá khoảng 300 triệu USD (khoảng hơn 7.895 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Từ những biệt thự nghỉ dưỡng tại Ibiza (Tây Ban Nha), khu dinh thự riêng ở Barcelona (Tây Ban Nha) cho đến các căn hộ siêu sang tại Miami (Mỹ), ngôi sao người Argentina đã xây dựng một "đế chế" nhà đất đẳng cấp, phản ánh rõ khả năng kiếm tiền của một trong những vận động viên thành công nhất thế giới.

Với vai trò Chủ tịch Edificio Rostower Socimi - công ty vừa được niêm yết dưới hình thức quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tại Tây Ban Nha với mức định giá 232 triệu USD - Messi hiện sở hữu 7 khách sạn, nhiều bất động sản thương mại cùng bộ sưu tập nhà ở xa hoa trải dài từ Miami, châu Âu đến Argentina.

8 danh hiệu Quả bóng Vàng - nhiều nhất lịch sử bóng đá - chỉ là một phần trong di sản của Messi. Sau khi ghi số bàn thắng kỷ lục cho Barcelona suốt hơn hai thập kỷ, chuyển tới Paris Saint-Germain trong một thương vụ đình đám và hiện nâng tầm Inter Miami, Messi đã trở thành biểu tượng toàn cầu với thu nhập và lối sống tương xứng. Tạp chí Forbes từng xếp anh là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới vào các năm 2019 và 2022. Và Messi không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn đầu tư rất hiệu quả, biến thu nhập của mình thành những tài sản hữu hình.

Từ những khu biệt thự ven Địa Trung Hải rộng lớn đến các dinh thự ven sông tại Nam Florida, danh mục bất động sản của Messi cho thấy sự nhạy bén trong đầu tư của một siêu sao thể thao. Dưới đây là những bất động sản nổi bật nhất mà anh đang sở hữu.

Barcelona (Tây Ban Nha): Khu dinh thự riêng trị giá khoảng 7 triệu USD

Trước khi đến Miami hay Paris, "đại bản doanh" thực sự của Messi nằm ở Castelldefels, một thành phố ven biển yên tĩnh cách Barcelona khoảng 24km.

Anh mua căn nhà này vào năm 2009 với giá khoảng 2 triệu USD, đúng thời điểm giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Trong hơn một thập kỷ sau đó, Messi tiếp tục đầu tư thêm hàng triệu USD để biến nơi đây thành khu phức hợp riêng phục vụ gia đình. Thậm chí, anh còn mua luôn căn nhà bên cạnh vì hàng xóm quá ồn ào. Hiện giá trị bất động sản này được ước tính khoảng 7 triệu USD.

Nằm trong khu Bellamar sang trọng, căn nhà sở hữu đầy đủ tiện ích như phòng gym, spa, rạp chiếu phim tại gia, hồ bơi và sân bóng đá trong vườn, nơi Messi thường chơi cùng ba người con. Ngôi nhà còn có một "phòng áo đấu" trưng bày hơn 50 chiếc áo được đóng khung cẩn thận, cùng phòng tập cá nhân trang trí bằng hình ảnh huyền thoại quyền anh Muhammad Ali.

Nhờ nằm trong khu vực hạn chế đường bay và chỉ cách sân Camp Nou khoảng 20 phút lái xe, nơi đây vừa đảm bảo sự riêng tư vừa thuận tiện cho quãng thời gian Messi khoác áo Barcelona.

Porsche Design Tower (Mỹ): Hai căn hộ trị giá hơn 10 triệu USD

Messi bước chân vào thị trường bất động sản Miami năm 2019 khi mua một căn hộ rộng khoảng 409m² tại tầng 47 của Porsche Design Tower ở Sunny Isles Beach - một trong những địa chỉ đắt giá nhất thành phố. Theo nhiều nguồn tin, anh sở hữu ít nhất hai căn hộ trong tòa tháp 60 tầng này với tổng giá trị khoảng 10,3 triệu USD.

Căn hộ ở tầng 47 có diện tích bên trong khoảng 330 m² cùng ban công hướng thẳng ra biển. Không gian ngoài trời được thiết kế để lắp hồ bơi riêng, khu bếp ngoài trời, bàn ăn và khu thư giãn, nhìn thẳng ra Golden Beach và Đại Tây Dương.

Điểm đặc biệt nhất của tòa nhà là hệ thống thang máy dành cho ô tô, cho phép chủ nhân đưa xe thẳng lên căn hộ của mình.

Regalia Building (Mỹ): Nguyên 1 tầng của tòa nhà, trị giá 7,3 triệu USD

Năm 2021, Messi cùng gia đình mua toàn bộ tầng 9 của tòa Regalia tại Sunny Isles Beach với giá 7,3 triệu USD.

Tòa nhà 46 tầng này cực kỳ riêng tư khi chỉ có 39 căn hộ, mỗi căn chiếm trọn một tầng với tầm nhìn toàn cảnh ra Đại Tây Dương, tuyến đường thủy Intracoastal và bãi biển Golden Beach. Căn hộ của Messi rộng khoảng 510m², gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm rưỡi cùng hệ thống cửa kính từ sàn đến trần. Ban công bao quanh rộng gần 195m² mang thiết kế mô phỏng những con sóng, cho góc nhìn 360 độ và không gian sinh hoạt ngoài trời rộng rãi.

Hiện không có thông tin cho thấy căn hộ này được cho thuê, vì vậy nhiều khả năng đây vẫn là nơi ở chính của gia đình Messi tại khu vực Miami.

Trump Royale (Mỹ): Loạt căn hộ đầu tư ven biển

Sau những thương vụ đầu tiên tại Miami, Messi tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản bằng việc mua từ 2 - 3 căn hộ tại Trump Royale, tòa tháp 55 tầng ven biển ở Sunny Isles. Các thương vụ được thực hiện khoảng năm 2021 với tổng giá trị vào khoảng 1,8 triệu USD.

Là một phần của khu nghỉ dưỡng Trump International Resort, dự án sở hữu hơn 300 m bãi biển riêng cùng các tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao như hồ bơi, spa, dịch vụ concierge và valet. Messi được cho là đã mua các căn hộ ở tầng 40, 41 và 43. Đây nhiều khả năng là các khoản đầu tư hơn là nơi ở thường xuyên.

Rosario (Argentina): "Pháo đài" dành cho cuộc sống “về hưu”

Năm 2022, Messi trở về Rosario - quê nhà tại Argentina, nơi mọi thứ bắt đầu - để hoàn thiện một khu dinh thự gia đình khổng lồ được người hâm mộ gọi là "The Fortress" (Pháo đài).

Tọa lạc trên ba khu đất liền kề trong một khu dân cư khép kín, biệt thự được cho là có từ 20 đến 25 phòng, rạp chiếu phim cỡ lớn, phòng gym hiện đại và gara ngầm đủ chỗ cho 15 chiếc xe. Công trình mất nhiều năm để hoàn thiện với chi phí ước tính khoảng 4 triệu USD và được xem là nơi Messi dự định sinh sống lâu dài sau khi giải nghệ.

Ngôi nhà được thiết kế cân bằng giữa sự xa hoa và tính thực dụng. Khu dành cho khách có lối đi riêng đến phòng gym và rạp phim, trong khi tầng trên cùng là khu vui chơi được thiết kế riêng cho các con.

Đồ nội thất được nhập từ Milan, Paris và Israel. Ngay lối vào là bức chân dung khổng lồ của chiếc áo số 10 đội tuyển Argentina nhìn từ phía sau - biểu tượng gắn liền với sự nghiệp của Messi.

Ibiza (Tây Ban Nha): Thiên đường nghỉ dưỡng 12,6 triệu USD

Một trong những thương vụ mới nhất của Messi là biệt thự ven biển trên bờ tây đảo Ibiza, gần khu Cala Tarida nổi tiếng. Anh mua bất động sản này vào năm 2022 từ doanh nhân người Thụy Sĩ Philippe Amon với giá khoảng 12,6 triệu USD.

Biệt thự rộng gần 1.860m², gồm 8 phòng ngủ sang trọng có thể tiếp đón tới 16 khách. Nơi đây sở hữu hồ bơi cỡ lớn, sân bóng đá ngoài trời riêng và tầng hầm rộng rãi.

Tháng 8/2024, căn biệt thự từng gây chú ý khi bị các nhà hoạt động môi trường đột nhập và phá hoại. Ngoài ra, công trình cũng gặp một số vấn đề pháp lý liên quan đến giấy phép xây dựng gara. Dù vậy, đây vẫn là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình Messi mỗi khi tới Ibiza.

Paris (Pháp): Căn nhà thuê sang trọng ở Neuilly-sur-Seine

Tháng 9/2022, Messi được cho là thuê một căn nhà tại khu Neuilly-sur-Seine - khu dân cư cao cấp bậc nhất Paris - với giá khoảng 21.000 USD/ tháng.

Thông tin về ngôi nhà không được công khai nhiều, nhưng gia đình Messi sử dụng hai tầng với tổng diện tích khoảng 300 m². Vị trí của căn nhà chỉ cách sân Parc des Princes - sân nhà của Paris Saint-Germain - chưa đầy 8km, giúp anh thuận tiện di chuyển trong thời gian thi đấu tại Pháp.

Fort Lauderdale (Mỹ): Dinh thự ven sông trị giá 10,75 triệu USD

Năm 2023, cũng là năm gia nhập Inter Miami, Messi chi 10,75 triệu USD để mua một dinh thự hiện đại tại khu Bay Colony, Fort Lauderdale.

Tọa lạc trên khu đất rộng gần 2.000m² với 52m mặt tiền giáp tuyến đường thủy Intracoastal, ngôi nhà hai tầng có diện tích hơn 975m², gồm 8 phòng ngủ và 10 phòng tắm.

Bên trong nổi bật với đèn chùm thủy tinh Murano tại sảnh chính, phòng khách âm sàn với những bức tường nhung đen và căn bếp Ý hiện đại. Bên ngoài là hồ bơi phong cách resort, khu spa cùng hai bến du thuyền riêng. Phòng ngủ chính rộng khoảng 150m² được trang trí bằng giấy dán tường màu vàng ánh kim và có ban công riêng nhìn ra mặt nước.

Cipriani Residences Miami (Mỹ): Khoản đầu tư mới nhất tại Miami

Mùa xuân 2025, Messi tiếp tục ký hợp đồng mua nhiều căn hộ cao cấp tại Cipriani Residences Miami - dự án căn hộ đầu tiên của thương hiệu khách sạn Cipriani tại Mỹ.

Trong số đó có một căn thuộc The Canaletto Collection, bộ sưu tập giới hạn chỉ gồm 6 penthouse và 68 căn hộ siêu sang nằm trên 18 tầng cao nhất của tòa nhà. Các căn hộ tại đây mang đến sự riêng tư tuyệt đối cùng tầm nhìn 360 độ ra đường chân trời Miami và vịnh Biscayne. Cư dân còn được hưởng đặc quyền tiếp cận ưu tiên các dịch vụ riêng của Cipriani.

Tòa tháp cao 80 tầng tại khu Brickell gồm 397 căn hộ do hãng kiến trúc Arquitectonica thiết kế, nội thất được thực hiện bởi 1508 London. Các tiện ích bao gồm nhà hàng riêng, dịch vụ ẩm thực Cipriani, hồ bơi chuẩn resort và khu spa cao cấp.

Giá bán khởi điểm từ 1,7 triệu USD, trong khi các căn thuộc Canaletto Collection có giá từ khoảng 7,5 triệu USD.

(Nguồn: Robb Report)