80% trẻ bị điếc trước ngôn ngữ

Ngày 13-12, tại hội nghị khoa học "Chẩn đoán - Điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng trong thời kỳ chuyển đổi số" do Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM tổ chức. PGS-TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện, cho biết nghe kém là vấn đề thường gặp ở trẻ em. Nghe kém vì thần kinh chiếm tỉ lệ từ 1-2/1.000 trẻ. Đa số bệnh nhi bị điếc trước ngôn ngữ (80%); mức độ điếc sâu chiếm 64%, điếc nặng chiếm 36%.

Các bác sĩ thực hiện một ca cấy ốc tai điện tử

Với nghiên cứu "Khảo sát ngách mặt và các yếu tố liên quan trên CT - Scan trong tiên lượng bộc lộ cửa sổ tròn của phẫu thuật cấy ốc tai điện tử", bác sĩ Minh mang đến góc nhìn mới và tính ứng dụng cao trong chuyển đổi số y tế, đặc biệt trong lĩnh vực thính học và phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Ngoài giá trị khoa học, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong chẩn đoán hình ảnh và lập kế hoạch phẫu thuật, tạo tiền đề cho việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến hơn trong tương lai, như mô phỏng 3D, AI hỗ trợ phân tích hình ảnh và điều hướng phẫu thuật.

Đến nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM đã thực hiện 800 ca cấy ốc tai điện tử. Việc điều trị sớm vô cùng quan trọng, giúp trẻ có cơ hội phát triển bản thân bình thường.