8 sự thật về bom tấn "Wonder Woman 1984": Chị đẹp tăng 7kg cơ bắp, từng suýt có mối tình "bách hợp"

Bom tấn siêu anh hùng khép lại một năm 2020 Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh sẽ tới với khán giả thế giới vào tháng 12 này. Hành trình của nữ chiến binh xinh đẹp do minh tinh Gal Gadot thủ vai đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc từ yêu thương, hy vọng, mất mát cho tới vinh quang trong phần phim đầu tiên ra mắt năm 2017.

Và, người hâm mộ tin rằng một chuyến tàu cảm xúc như thế đang chờ đợi chúng ta trong phần tiếp theo. Trước khi đến với tác phẩm, có lẽ ngay cả những fan trung thành nhất cũng chưa biết hết được những sự thật thú vị xung quanh quá trình sản xuất của Wonder Woman 1984.

1. Emma Stone và Sarah Paulson suýt trở thành kẻ thù của Wonder Woman

Với vai phản diện Cheetah, ban đầu được nhà sản xuất đã liên hệ với ngôi sao của La La Land Emma Stone. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 88 từ chối vì lý do cá nhân.

“Nữ hoàng không ngai” của dòng phim kinh dị Sarah Paulson cũng từng bày tỏ mong muốn được trở thành ác nữ Cheetah trong Wonder Woman 1984.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Kristen Wiig sau này đã trở thành nữ ác nhân đối đầu Gal Gadot. Đây cũng là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của nữ đạo diễn Patty Jenkins.

2. Nhà soạn nhạc lừng lẫy Hans Zimmer trở lại

Sau khi đảm trách phần nhạc phim cho Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – vốn là tác phẩm đánh dấu lần đầu Wonder Woman ra mắt vũ trụ điện ảnh, nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer - người đã góp phần tạo nên thành công của bộ ba phim về Người Dơi - The Dark Knight, siêu phẩm Inception, Interstellar, Man of Steel thông báo sẽ “gác bút” nghỉ hưu và không làm nhạc cho bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào nữa. Tuy nhiên cây đại thụ này đã trở lại với X-Men: Dark Phoenix (2019) và tiếp tục màn tái xuất đỉnh cao của mình với Wonder Woman 1984.

3. Phản diện là giấc mơ của mọi nhà quảng cáo

Nam diễn viên Pedro Pascal nói về vai diễn doanh nhân xảo quyệt Max Lord mà mình thủ vai: “Hắn ta đại diện cho một phần văn hóa của thập niên 80: lấy tất cả những gì bạn muốn, bởi nếu bạn có thể, bạn có quyền sở hữu chúng! Điều đó thật quá tham lam, và tất nhiên, đi kèm một cái giá đắt. Nhưng nó cũng chuyển tải thông điệp về việc làm thế nào để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân? Làm thế nào để chiến thắng? Hắn quả là một gương mặt tiêu biểu về thành công.”

Trong Wonder Woman 1984, Maxwell Lord được biết đến trên khắp thế giới với sức hút và kỹ thuật bán hàng tuyệt vời. Cùng với sự lên ngôi của loại hình quảng cáo infomercial (thông tin thương mại) trên TV vào những năm 80, nhân vật này được coi là ông hoàng trong ngành quảng cáo. Càng nắm quyền lực trong tay, Max Lord có cảm giác như mình như một vị thần có thể ban phát điều ước cho người khác mà không ý thức được hậu quả nó mang lại.

4. Gal Gadot từng muốn “chị chị em em” với Halle Berry trong Wonder Woman

Năm 2016 tác giả truyện tranh Wonder Woman Greg Rucka từng tuyên bố Diana có thể là người song tính (bisexual). Vì điều này mà nữ diễn viên Gal Gadot vẫn gặng hỏi mãi. Dù chuyện nữ thần chiến binh có phải là người song tính hay không chưa bao giờ được đề cập trong quá trình sản xuất, nhưng điều đó không ngăn cản người đẹp “chấm” ngay lấy một bạn diễn cho mối tình bách hợp. Trong cuộc phỏng vấn tại Israel, Gal Gadot đã bày tỏ ý muốn Halle Berry (từng đóng vai miêu nữ Catwoman) trở thành người tình của Wonder Woman.

5. Thù lao của Gal Gadot tăng gấp 33 lần so với Wonder Woman (2017)

Theo số liệu từ Variety, nữ chính Gal Gadot được trả hơn 10 triệu đô la cho vai Wonder Woman trong phần phim này, cao gấp 33 lần số tiền cô nhận được trong phần phim đầu tiên (vỏn vẹn 300.000 USD). Thành công của tác phẩm không chỉ đem lại sự hiện diện của nữ siêu anh hùng màn ảnh, mà còn chứng minh sự bất công về doanh thu giữa các nam/nữ diễn viên Hollywood vẫn còn rất sâu sắc.

6. Gal Gadot tăng 7kg cơ bắp cho bom tấn hành động

Không chỉ những siêu anh hùng nam phải tập luyện “hùng hục” cho những phân cảnh chiến đấu, các chị em cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt không kém. Trong 7 tháng tập luyện cường độ cao, người đẹp Israel đã tăng hơn 7kg cơ bắp để có thể hình chuẩn của một chiến binh đáp ứng được những yêu cầu khắt khe cho các cảnh nhào lộn, cận chiến...

7. Gal Gadot đã khóc khi được xem cảnh phim đầu Wonder Woman 1984

Dù là diễn viên đã đọc kịch bản rất nhiều lần, lại là nữ chính, nhưng Gal Gadot vẫn không khỏi xúc động khi được xem cảnh phim đầu của Wonder Woman 1984 tái hiện giai đoạn Diana hồi còn nhỏ. Nữ diễn viên chia sẻ trên Instagram, rằng mình đã xúc động tới mức gọi điện cho đạo diễn Patty Jenkins trong nước mắt.

8. Hạn chế sử dụng kỹ xảo

Trừ một vài cảnh, phần lớn những gì diễn ra trong Wonder Woman 1984 đều là “người thật việc thật”, nơi các diễn viên và đóng thế diễn tại môi trường thực tế với trang phục được làm chi tiết nhất có thể. Nữ diễn viên Gal Gadot chia sẻ trong sự kiện CCXP với người hâm mộ: “Chúng tôi quay thực hầu hết các cảnh. Không dễ dàng gì, nhưng tụi tôi rất vui vì đã làm được điều đó.”

Tinh thần tôn trọng thực tế này tiếp tục là một sự khác biệt mà Wonder Woman đem lại, so với các tác phẩm siêu anh hùng DC kỹ xảo hoành tráng trước đó. Cùng với phần phim đầu Wonder Woman (2017) và người anh em Shazam!, những người hùng DC đang lựa chọn những hướng đi mới, chân thực và gần gũi hơn đi thẳng vào trái tim người hâm mộ.

Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh khởi chiếu tại Việt Nam từ 18.12.2020.