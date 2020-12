Những lý do không thể bỏ lỡ bom tấn "Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh"

Wonder Woman được xem là loạt phim thay đổi vận mệnh dòng phim siêu anh hùng. Nó là minh chứng cho việc một bộ phim riêng về các nữ anh hùng hoàn toàn có thể thành công tại phòng vé, dẫn đến hàng loạt các tác phẩm như Captain Marvel, Birds of Prey… Đồng thời, Wonder Woman cũng mở ra giai đoạn thành công của DC với những tác phẩm ăn khách như Aquaman, Shazam hay Joker. Tiếp nối thành công, năm nay, Diana Prince (Gal Gadot thủ vai) tái xuất người hâm mộ trong phần hai có tên Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh – mở ra một chương mới trong cuộc đời “nữ thần chiến binh”.

Quy tụ dàn diễn viên đình đám

Lý do chính khiến Wonder Woman 1984 được chờ đón là sự trở lại của minh tinh Gal Gadot. Cựu Hoa hậu Israel háo hức với vai diễn: “Trong phần một, Diana là cô bé mới lớn, ngây thơ và còn thiếu kinh nghiệm sống. Lần này là câu chuyện hoàn toàn khác. Diana trưởng thành và khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, nữ anh hùng luôn cảm thấy cô đơn vì không còn các đồng đội”.

Tuy nhiên, sự cô đơn đó không kéo dài lâu khi đạo diễn để Diana tái hợp bạn trai Steve Trevor (Chris Pine đóng) - người hồi sinh bí ẩn sau cái chết hàng chục năm trước. Gal cho biết Chris đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của phần đầu và sự trở lại của anh được các biên kịch chuẩn bị một cách cực kỳ hợp lý.

Trong tập mới, Diana đối mặt hai ác nhân. Người đầu tiên là ông trùm Maxwell Lord do Pedro Pascal thủ vai. Anh nổi tiếng với các vai hành động như hoàng tử Oberyn Martell (series Game of Thrones), điệp viên Whiskey (phim điện ảnh Kingsman: The Golden Circle) hay sát thủ David York (phim điện ảnh The Equalizer 2). Nhân vật thứ hai là đả nữ người báo Cheetah do Kristen Wiig (nữ chính Bridesmaids) thủ vai.

Các cảnh hành động mãn nhãn

Từ khi tung trailer đầu tiên, người hâm mộ không khỏi thích thú trước những phân cảnh hành động của Wonder Woman. Trong phần mới, Diana đang ở năm 1984 (cách xa bối cảnh trong phần một – Thế chiến thứ nhất). Cô có hàng chục năm luyện tập và đã thành thạo những kỹ năng chiến đấu. Những địa điểm giao tranh được hé lộ như trung tâm mua sắm, Nhà Trắng, trên máy bay chiến đấu, giữa hoang mạc hay một đấu trường như thời La Mã cổ đại.

Thập niên 1980s cũng là đỉnh điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, chạy đua vũ khí giữa Mỹ và Liên Xô. Wonder Woman hứa hẹn được trang bị và đối mặt với những loại vũ khí, thiết bị tối tân nhất thời bấy giờ. Về phần Gal Gadot, cô dành hàng tháng trời tập luyện nhiều kỹ năng chiến đấu để lột tả sự điêu luyện và thành thục của nữ chiến binh Amazon thực thụ.

Âm nhạc và thời trang của thập niên 1980s

Thập niên 1980s là giai đoạn nổi bật trong nền văn hóa đại chúng Mỹ, thường được biết đến với tên gọi thế hệ “yuppie” – những người được đào tạo đại học, có công việc ổn định và thích những thú vui xa xỉ. Đạo diễn Patty Jenkins từ lâu đã ấp ủ mong muốn đưa Wonder Woman bước vào xã hội hiện đại và cho biết đây là giai đoạn phù hợp nhất với nhân vật.

Theo Patty, đây là giai đoạn xã hội Mỹ được “bọc đường” với những giai điệu âm nhạc sôi động và phong cách thời trang rực rỡ, tươi mới. Tuy nhiên, bên trong lại ẩn chứa nhiều vấn đề chính trị - xã hội như Chiến tranh Lạnh, suy thoái kinh tế hay lối sống sa đọa của một bộ phận giới trẻ.

Ekip muốn đem bối cảnh xã hội đó vào phim, đặc biệt qua âm nhạc và thời trang. Trong những thước phim đầu tiên được hé lộ, Diana xuất hiện trong chiếc váy dạ hội trắng thướt tha sánh bước trên thảm đỏ một bữa tiệc. Bản hit “Blue Monday” của nhóm New Order được sử dụng trong trailer cũng được xem là “thánh ca” tại các hộp đêm ở Mỹ và châu Âu trong thập niên 1980s, với phong cách nhạc điện tử mang nhiều hơi hướng Funk và Disco.

Nữ thần chiến binh khởi chiếu tại Việt Nam từ 18.12.2020. Phim sẽ có suất chiếu sớm từ ngày 17.12.2020.