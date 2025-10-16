Sau hơn hai thập kỷ điều trị các bệnh lý tim mạch, tắc nghẽn động mạch và rối loạn chuyển hóa, tiến sĩ Sanjay Bhojraj, bác sĩ tim mạch can thiệp được chứng nhận bởi Viện Y học chức năng, Mỹ cho biết ông đã tìm ra điểm chung của những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia, nhiều bệnh nhân nghĩ rằng chỉ cần họ tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng là có thể phòng ngừa bệnh. Thế nhưng, thực tế họ vẫn phải đối mặt với những vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Và điểm chung giữa họ nằm ở những thực phẩm, món ăn tưởng như vô hại trong đời sống hàng ngày.

“Là một bác sĩ tim mạch, tôi muốn nói rằng có 8 món ăn dù được cho tiền tôi cũng không bao giờ ăn. Nguyên nhân là vì tôi đã tận mắt chứng kiến những tác động khủng khiếp của chúng đối với hệ tim mạch của con người”, bác sĩ Sanjay nói.

8 món ăn cực hại hệ tim mạch

1. Ngũ cốc ăn sáng có đường

Thoạt nhìn, món ăn này có vẻ vô hại nhưng đa số các loại ngũ cốc ăn sáng đều được coi như món tráng miệng trá hình, tương tự như món bánh vòng.

Lượng đường trong loại ngũ cốc ăn sáng này có thể kích hoạt cơ thể tăng tiết insulin, tăng gánh nặng cho quá trình trao đổi chất và làm suy yếu mạch máu theo thời gian. Tiến sĩ Sanjay cho biết nhiều bệnh nhân ông từng điều trị bị kháng insulin và gặp biến chứng tim mạch chỉ vì tiêu thụ thực phẩm này.

Ngũ cốc ăn sáng có thể gây hại cho mạch máu.

2. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn là món ăn tiện lợi, dễ mang theo nhưng chúng lại lượng muối trong loại thịt này cũng có thể gây tăng huyết áp và làm tổn thương động mạch nếu sử dụng trong thời gian dài.

“Tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có thể khiến động mạch và các mạch máu trong cơ thể gánh chịu hậu quả nghiêm trọng”, tiến sĩ Sanjay cảnh báo.

3. Nước ngọt và nước tăng lực

Nước ngọt và nước tăng lực gây ra loạt tác hại bao gồm: làm tăng đường huyết, kích thích tuyến thượng thận và khiến cơ thể “ngập” trong các hợp chất gây viêm.

Chất tạo ngọt nhân tạo trong các loại nước này còn phá vỡ hệ vi sinh đường ruột, vốn đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tim mạch.

4. Đồ ăn nhanh chiên rán

Các món chiên rán như xúc xích, khoai tây chiên, gà rán… được chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất độc hại. Những chất này bám vào thành động mạch, tích tụ thành mảng bám, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và đau tim.

“Mỗi miếng đồ chiên rán sẽ như tờ giấy nhám chà xát và làm tổn thương mạch máu của bạn”, bác sĩ Sanjay cảnh báo.

Đồ chiên rán ngập dầu làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

5. Ngũ cốc tinh chế

Quá trình chế biến ngũ cốc tinh chế thường loại bỏ chất xơ và khoáng chất khỏi ngũ cốc. Tiêu thụ nhiều các món ăn từ ngũ cốc tinh chế như bánh mì hoặc bánh quy có thể làm tăng lượng glucose trong máu đột ngột, kháng insulin, tích trữ mỡ và tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cùng bệnh tim mạch.

6. Bơ thực vật

Theo tiến sĩ Sanjay bơ thực vật chứa chất béo chuyển hóa. Tiêu thụ bơ thực vật có thể làm tăng lượng cholesterol “xấu” LDL, giảm cholesterol “tốt” HDL trong máu và gây xơ cứng động mạch.

Chỉ với một lượng nhỏ bơ thực vật cũng đủ làm tổn thương lớp nội mô mạch máu, chuyên gia cảnh báo.

Cảnh giác với bơ thực vật.

7. Súp đóng hộp chứa nhiều muối

Một hộp súp đóng hộp có thể chứa lượng muối tương đương với 80-100% lượng muối được khuyến nghị mỗi ngày.

Thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều muối có thể gây dư thừa natri, khiến huyết áp tăng vọt, gây áp lực lên mạch máu và thận, đồng thời làm tăng nguy cơ suy tim.

“Hãy cân nhắc trước khi ăn các loại súp đóng hộp chứa quá nhiều muối”, chuyên gia nói.

8. Kem béo

Thêm một chút kem béo vào đồ uống như cà phê tưởng chừng là thói quen vô hại nhưng thực tế thói quen này cũng có thể gây hại cho hệ tim mạch. Kem béo thường chứa hỗn hợp dầu hydro hóa, hương liệu nhân tạo và đường bổ sung.

Theo tiến sĩ Sanjay, sử dụng kem béo trong thời gian dài có thể gây viêm, khiến chất độc hại tích tụ trong lòng động mạch và hình thành mảng bám động mạch.

“Tôi sẽ không bao giờ ăn bất kỳ thực phẩm nào trong danh sách này,” tiến sĩ Sanjay một lần nữa khẳng định.

Chuyên gia cũng khuyên mọi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống và hạn chế tiêu thụ các món ăn kể trên để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

(Theo CNBC)