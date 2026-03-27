8 loại cây muỗi rất "sợ"

Dù trên thị trường có nhiều sản phẩm đuổi muỗi, không ít trong số đó chứa thành phần hóa học khiến nhiều người e ngại. Vì vậy, các giải pháp tự nhiên, đặc biệt là trồng các loại cây có khả năng đuổi muỗi, đang ngày càng được quan tâm.

Theo các chuyên gia, một số loại thảo mộc chứa tinh dầu có thể giúp hạn chế muỗi. Dưới đây là 8 loại cây điển hình.

Muốn đuổi muỗi khỏi nhà, trồng ngay 8 loại cây này

1. Cây sả Java (sả đỏ)

Sả Java là nguyên liệu của nhiều loại nến đuổi muỗi. Cây có nguồn gốc từ đảo Java (Indonesia), mọc thành bụi, chiều cao có thể đạt khoảng 2m. Phần gốc thường mang sắc hồng hoặc đỏ tím, hệ rễ phát triển khỏe, ăn sâu xuống đất từ 20 - 25cm.

Sả Java có mùi hương nồng, khiến muỗi khó chịu. Cây phát triển tốt ở nơi có ánh nắng đầy đủ hoặc một phần, cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và tưới nước đều.

2. Cây oải hương

Tinh dầu oải hương không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn có khả năng xua đuổi muỗi, bọ chét, ruồi và cả bướm đêm.

Cây ưa điều kiện nóng, khô, thích hợp trồng ở nơi nhiều nắng, đất thoát nước tốt. Đặc biệt, oải hương có thể sinh trưởng ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng, sỏi đá - nơi nhiều cây khác khó phát triển.

3. Cây húng chanh

Húng chanh thuộc họ bạc hà, có mùi thơm nhẹ và chứa các hợp chất giúp xua đuổi muỗi. Cây có thể sống lâu năm, phát triển tốt ở nơi có ánh nắng đầy đủ hoặc một phần, đất thoát nước tốt. Tuy nhiên, giống như nhiều loại bạc hà khác, húng chanh lan rất nhanh, vì vậy nên trồng trong chậu để dễ kiểm soát.

4. Cây bạc hà ong

Bạc hà ong có tên khoa học là Monarda. Cây vừa có hoa đẹp, vừa thu hút các loài thụ phấn như ong. Lá và hoa có thể ăn được và thường được dùng làm thảo dược.

Điểm đặc biệt là loại cây này có thể giúp hạn chế muỗi ngay cả khi chỉ trồng trong vườn, không cần vò hay chiết xuất tinh dầu như nhiều loại khác.

Cây phát triển tốt ở nơi có nắng hoặc nửa bóng râm, đất giàu dinh dưỡng và giữ ẩm.

5. Cỏ xạ hương

Tinh dầu từ cỏ xạ hương có thể giúp đuổi muỗi khi được thoa lên da. Ngoài ra, khi đốt khô, loại cây này có thể giúp giảm đáng kể lượng côn trùng trong khoảng thời gian nhất định.

Cây ưa nắng, có thể sinh trưởng tốt trong đất cát hoặc đất thịt nhẹ, thoát nước tốt.

6. Cỏ roi ngựa chanh

Cỏ roi ngựa chanh có mùi thơm đặc trưng, tinh dầu của nó được chứng minh có khả năng xua đuổi côn trùng khi được chiết xuất.

Ngoài ra, đây còn là loại thảo mộc được sử dụng phổ biến trong đồ uống và món tráng miệng. Cây cần nhiều nắng, đất giàu dinh dưỡng và cần được tưới đều để giữ độ ẩm ổn định.

7. Cây xô thơm

Tinh dầu thơm trong cây xô thơm không chỉ khiến nó trở thành gia vị quen thuộc trong ẩm thực mà còn có khả năng hỗ trợ xua đuổi muỗi khi được chiết xuất từ lớp lá phủ lông mịn. Khi phơi khô và đốt, loại thảo mộc này còn giúp tăng hiệu quả đuổi côn trùng nhờ làn khói tỏa ra.

Xô thơm là cây dễ trồng, phù hợp với nơi có nhiều ánh nắng và đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.

8. Cây bạc hà mèo

Bạc hà mèo nổi tiếng vì thu hút mèo, nhưng lại có tác dụng ngược với muỗi. Tinh dầu của cây đã được chứng minh có thể xua đuổi một số loài muỗi trong nhiều giờ, ngay cả ở nồng độ thấp.

Cây phát triển tốt ở nơi nhiều nắng, đất thoát nước tốt. Tuy không lan mạnh như một số loại bạc hà khác, nhưng cây dễ phát tán hạt và có thể thu hút mèo đến khu vực trồng.

Lưu ý quan trọng khi dùng cây đuổi muỗi

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cây xanh chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc đuổi muỗi. Để đạt hiệu quả tốt, cần kết hợp với việc giữ môi trường sống sạch sẽ, không để nước đọng - nơi muỗi sinh sản.

Ngoài ra, việc vò lá để giải phóng tinh dầu hoặc sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ cây sẽ giúp tăng hiệu quả xua muỗi đáng kể.