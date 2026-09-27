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8 đại học Việt Nam vào tốp từ 101 đến 500 thế giới

Thanh Hùng,
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Tổ chức xếp hạng đại học ARWU của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội. Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới ở 11 ngành, dẫn đầu là Đại học Kinh tế TPHCM khi thuộc nhóm 150 ở ngành Tài chính.

Các đại học Việt Nam có mặt ở 4/5 lĩnh vực nói trên, trừ Khoa học tự nhiên. Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM dẫn đầu khi thuộc tốp 101-150 ở ngành Tài chính và tốp 301-400 ở ngành Kinh tế học và quản trị kinh doanh.

Một số trường khác trong nhóm 201-300 là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TP HCM ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y.

Lĩnh vực Kỹ thuật, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật viện thông, Khoa học và công nghệ thiết bị, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học được xếp trong tốp 301-400.

Xếp hạng cụ thể của các đại học, trường đại học Việt Nam như sau

Lĩnh vực
 Ngành
 Đại học, trường đại học
Xếp hạng
Kỹ thuật
 Kỹ thuật cơ khí
 Đại học Duy Tân
 201-300
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 301-400
Kỹ thuật viễn thông
 Đại học Duy Tân
 301-400
Đại học Bách khoa Hà Nội
Khoa học và Công nghệ Thiết bị
 Đại học Bách khoa Hà Nội
 301-400
Kỹ thuật Xây dựng
 Đại học Duy Tân
 201-300
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 301-400
Kỹ thuật Hóa học
 Đại học Duy Tân
 301-400
Khoa học sự sống
 Khoa học Thú y
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 201-300
Khoa học y tế
 Y học lâm sàng
 Trường Đại học Y Hà Nội
 401-500
Trường Đại học Y Dược TP HCM
Y tế công cộng
 Trường Đại học Y Hà Nội
 201-300
Trường Đại học Y Dược TP HCM
Đại học Duy Tân
 301-400
Khoa học xã hội
 Kinh tế học
 Đại học Kinh tế TP HCM
 301-400
Đại học Quốc gia Hà Nội
 401-500
Quản trị kinh doanh
 Đại học Kinh tế TP HCM
 301-400
Tài chính
 101-150

Tổ chức xếp hạng đại học ARWU ra đời từ năm 2003 bởi Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện tổ chức này cùng với QS (Quacquarelli Symonds) và THE (Times Higher Education) của Anh là 3 tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới.

Bảng xếp hạng theo ngành căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí gồm: đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới, sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới, nghiên cứu chất lượng cao, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song sản lượng nghiên cứu thường cao nhất.

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Theo Sài Gòn Giải Phóng Copy link 27/09/2026 11:20 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://www.sggp.org.vn/8-dai-hoc-viet-nam-vao-top-tu-101-den-500-the-gioi-post873652.html
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