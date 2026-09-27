8 đại học Việt Nam vào tốp từ 101 đến 500 thế giới

Các đại học Việt Nam có mặt ở 4/5 lĩnh vực nói trên, trừ Khoa học tự nhiên. Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM dẫn đầu khi thuộc tốp 101-150 ở ngành Tài chính và tốp 301-400 ở ngành Kinh tế học và quản trị kinh doanh.

Một số trường khác trong nhóm 201-300 là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TP HCM ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y.

Lĩnh vực Kỹ thuật, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật viện thông, Khoa học và công nghệ thiết bị, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật hóa học được xếp trong tốp 301-400.

Xếp hạng cụ thể của các đại học, trường đại học Việt Nam như sau

Lĩnh vực

Ngành

Đại học, trường đại học

Xếp hạng

Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí

Đại học Duy Tân

201-300

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

301-400

Kỹ thuật viễn thông

Đại học Duy Tân

301-400

Đại học Bách khoa Hà Nội

Khoa học và Công nghệ Thiết bị

Đại học Bách khoa Hà Nội

301-400

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học Duy Tân

201-300

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

301-400

Kỹ thuật Hóa học

Đại học Duy Tân

301-400

Khoa học sự sống

Khoa học Thú y

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

201-300

Khoa học y tế

Y học lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội

401-500

Trường Đại học Y Dược TP HCM

Y tế công cộng

Trường Đại học Y Hà Nội

201-300

Trường Đại học Y Dược TP HCM

Đại học Duy Tân

301-400

Khoa học xã hội

Kinh tế học

Đại học Kinh tế TP HCM

301-400

Đại học Quốc gia Hà Nội

401-500

Quản trị kinh doanh

Đại học Kinh tế TP HCM

301-400

Tài chính

101-150



Tổ chức xếp hạng đại học ARWU ra đời từ năm 2003 bởi Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện tổ chức này cùng với QS (Quacquarelli Symonds) và THE (Times Higher Education) của Anh là 3 tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới.

Bảng xếp hạng theo ngành căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí gồm: đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới, sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới, nghiên cứu chất lượng cao, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song sản lượng nghiên cứu thường cao nhất.