7 thói quen nhỏ của người nghỉ hưu giúp nhà luôn gọn: Không cần ở biệt thự vẫn thấy cuộc sống “dễ thở” hơn mỗi ngày

Điều đặc biệt là họ không thuê người giúp việc, cũng không dành cả ngày để lau dọn. Bí quyết nằm ở những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Và đáng nói hơn, phần lớn các thói quen này còn giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí mua sắm vô ích và khiến việc nhà nhẹ đi đáng kể.

Không tích trữ vô tội vạ

Một trong những điều khiến nhiều ngôi nhà nhanh bừa bộn nhất chính là thói quen “để đó biết đâu sau này dùng”.

Hộp carton sau khi nhận hàng online, túi nilon sạch, hộp nhựa đựng đồ ăn, chai lọ cũ… cứ thế chất dần thành đống. Ban đầu tưởng tiết kiệm, nhưng về lâu dài lại khiến nhà chật chội, bụi bẩn nhiều hơn và việc dọn dẹp cũng mệt hơn gấp bội.

Nhiều người nghỉ hưu có một nguyên tắc rất rõ: không giữ những món đồ không thật sự cần thiết. Hộp giấy bỏ ngay sau khi mở hàng, đồ ăn mang về dùng xong là dọn luôn, quần áo lâu năm không mặc sẽ đem cho hoặc bỏ bớt.

Nghe đơn giản nhưng đây chính là bước đầu tiên giúp nhà “thoáng” lên thấy rõ.

Thực tế, rất nhiều gia đình tiêu tiền vì… không biết mình đang có gì. Mua thêm hộp đựng, mua thêm đồ dùng, mua thêm quần áo chỉ vì tủ đã quá lộn xộn để kiểm soát.

Việc nhà làm ngay sẽ nhẹ hơn rất nhiều

Một sai lầm phổ biến là nghĩ “để lát làm”.

Dầu mỡ bắn lên bếp để sau bữa ăn mới lau. Quần áo thay ra chất lên ghế. Chén bát để ngâm đến sáng hôm sau. Rác dưới sàn đợi cuối tuần mới quét.

Kết quả là việc nhà ngày càng chất đống, khiến ai nhìn cũng ngán.

Trong khi đó, những người giữ nhà gọn thường có thói quen xử lý ngay lập tức. Nấu ăn xong lau bếp luôn. Ăn xong rửa bát ngay. Thấy tóc rơi thì cúi xuống nhặt.

Mỗi việc chỉ mất vài phút nhưng cộng lại giúp căn nhà gần như không bao giờ rơi vào trạng thái “quá tải”.

Điều thú vị là cách này còn giúp tiết kiệm tiền điện, nước và cả công sức. Một chiếc bếp được lau ngay sẽ ít bị bám dầu mỡ cứng đầu, không cần dùng quá nhiều hóa chất tẩy rửa hay mất hàng giờ cọ sạch.

Ít đồ hơn đồng nghĩa với dễ sống hơn

Nhiều người sau tuổi 50 mới nhận ra: càng nhiều đồ càng mệt.

Nhà có quá nhiều vật dụng đồng nghĩa với việc phải lau nhiều hơn, dọn lâu hơn, bụi nhiều hơn và lúc nào cũng có cảm giác chật chội dù diện tích không nhỏ.

Không ít người nghỉ hưu đã bắt đầu dọn lại tủ quần áo, bỏ bớt đồ trang trí không dùng tới, giảm số lượng đồ dùng trong bếp và chỉ giữ những thứ thực sự cần.

Khi số lượng đồ giảm xuống, việc dọn nhà nhẹ đi rất rõ.

Đây cũng là kiểu “tiêu dùng tỉnh táo” mà nhiều phụ nữ trung niên hiện nay bắt đầu theo đuổi: mua ít nhưng dùng lâu, chọn đồ chất lượng thay vì mua theo cảm xúc.

Dùng dầu xả để lau đồ nội thất

Một mẹo được nhiều người lớn tuổi truyền tai nhau là dùng dầu xả pha loãng để lau đồ gỗ hoặc bề mặt nội thất.

Chỉ cần pha dầu xả với nước theo tỉ lệ khoảng 1:10, dùng khăn mềm lau nhẹ là bàn ghế sẽ bóng hơn, ít bám bụi hơn và nhìn sạch rất lâu.

Lý do là dầu xả có thành phần giúp giảm tĩnh điện trên bề mặt, nhờ đó bụi khó bám hơn bình thường.

So với nhiều loại dung dịch chuyên dụng giá cao, mẹo này vừa rẻ vừa dễ làm. Tuy nhiên chỉ nên dùng lượng vừa phải, nếu đặc quá sẽ dễ bị nhờn và hút bụi ngược lại.

Nhà không cần quá nhiều thùng rác

Nhiều gia đình đặt thùng rác ở mọi phòng: phòng ngủ, phòng khách, bàn làm việc, nhà vệ sinh…

Thoạt nhìn tiện nhưng thực tế lại khiến rác bị tồn đọng khắp nơi, dễ có mùi và rất mất công dọn.

Một số người nghỉ hưu chọn cách đơn giản hơn: chỉ giữ 2 thùng rác chính, một ở bếp và một ở phòng sinh hoạt chung.

Nhờ vậy, rác được gom tập trung, dễ xử lý hơn và cũng hạn chế tình trạng “tiện tay là vứt”.

Nghe hơi cực lúc đầu nhưng sau một thời gian lại thấy nhà sạch hơn hẳn.

Quần áo không được phép “sống tạm” trên ghế

Có một kiểu bừa bộn rất phổ biến trong nhiều gia đình: ghế ăn biến thành chỗ treo áo, sofa thành nơi đặt đồ mặc dở.

Chỉ vài ngày là cả căn nhà trông rối mắt.

Những người giữ nhà gọn thường có nguyên tắc rất rõ: quần áo bẩn vào giỏ đồ bẩn, quần áo còn mặc lại thì treo riêng, quần áo sạch cất vào tủ ngay.

Khi mọi thứ có chỗ cố định, căn nhà sẽ tự nhiên gọn hơn rất nhiều mà không cần dọn liên tục.

Mỗi món đồ đều phải có “địa chỉ”

Điều khiển TV, kéo, băng dính, chìa khóa, dây sạc… là những món nhỏ nhưng cực dễ thất lạc.

Và càng đi tìm đồ, nhà lại càng bừa thêm.

Nhiều người có thói quen sống ngăn nắp luôn quy định rõ vị trí cho từng món: chìa khóa treo ở cửa, dây sạc cất vào hộp riêng, điều khiển để trong giỏ cố định.

Ban đầu hơi mất công nhưng về sau tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Quan trọng hơn, cảm giác “mọi thứ đều nằm đúng chỗ” khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn sau một ngày dài.

Nhà sạch không phải vì chăm, mà vì có thói quen đúng

Điều đáng học nhất từ nhiều người nghỉ hưu không phải là họ dành bao nhiêu thời gian cho việc nhà, mà là cách họ biến sự gọn gàng thành một lối sống.

Không mua quá nhiều. Không để việc nhà chất đống. Không giữ những món đồ vô ích. Không ném đồ lung tung chỉ vì “để tạm”.

Một căn nhà không cần sang trọng mới tạo cảm giác dễ chịu. Đôi khi chỉ cần bước vào và thấy mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, không khí thoáng đãng là đã đủ khiến người ta muốn về nhà sớm hơn mỗi ngày.