7 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

Trong 7 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi có 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Tính đến 9h50 ngày 27/6 tổng số thí sinh đăng kí dự thi môn Ngữ Văn là 1.054.601 em. Tổng số thí sinh dự thi là 1.050.622 em, đạt tỉ lệ 99.62%. Kỳ thi diễn ra tại 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.

Đánh giá chung của Bộ GD&ĐT cho thấy, buổi thi Ngữ văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2023 (năm 2023 buổi thi môn Ngữ văn có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mọi trường hợp vi phạm quy định, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo.

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Sau khi kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, tại nhiều điểm thi, không ít thí sinh vui mừng nói "trúng tủ" khi đề thi gọi tên tác phẩm Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Chiều nay, các thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm. Giờ bắt đầu làm bài là 14h30, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 28/6, thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội 109.078 thí sinh; TP.HCM 88.196 thí sinh; Thanh Hóa 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 17/7. Sau đó, các địa phương sẽ xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.