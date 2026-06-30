Đi siêu thị hàng ngày, hàng tuần là thói quen của không ít người. Và trong nhiều trường hợp, chúng ta thường khuyên nhau: "Mua ít thôi chứ mua nhiều không dùng hết thì tốn tiền, lãng phí". Điều này rõ ràng là đúng.

Tuy nhiên những thói quen gây lãng phí khi đi siêu thị không chỉ nằm ở việc mua quá nhiều. Đôi khi chúng ta cũng không cần mua ít lại, chỉ cần tránh được 7 sai lầm dưới đây là đã tiết kiệm được kha khá tiền.

1. Không tích điểm, không đăng ký thành viên

Nhiều người cho rằng việc đăng ký thành viên hay tích điểm khá phiền phức, chỉ phù hợp với những ai thường xuyên mua sắm. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các hệ thống siêu thị hiện nay đều có chương trình khách hàng thân thiết với nhiều quyền lợi như tích điểm đổi quà, nhận mã giảm giá, ưu đãi theo từng ngành hàng hoặc khuyến mại dành riêng cho thành viên.

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Việc bỏ qua những chương trình này đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những khoản tiết kiệm hoàn toàn miễn phí. Nếu mỗi tháng hoặc mỗi tuần đều đi siêu thị vài lần, số điểm tích lũy hay các ưu đãi dành riêng cho thành viên có thể giúp giảm được một khoản chi đáng kể sau một thời gian. Chỉ mất vài phút đăng ký nhưng lợi ích có thể kéo dài trong nhiều năm.

2. Đi siêu thị khi đang đói

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Khi bụng đói, não bộ thường có xu hướng ưu tiên những món ăn hấp dẫn, giàu năng lượng và tạo cảm giác thèm ăn nhiều hơn bình thường.

Kết quả là chúng ta cho cả tá thứ vào xe đẩy, từ đồ ăn vặt, nước ngọt, thịt thà rau củ hoặc những món vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm. Đến khi về nhà mới nhận ra nhiều thứ được mua chỉ vì "lúc đó nhìn ngon quá" chứ chẳng phải món mình thích.

3. Không lập danh sách trước khi mua

Việc đi siêu thị mà không có danh sách giống như bước vào một mê cung đầy lựa chọn. Chỉ cần đi ngang vài quầy hàng được trưng bày đẹp mắt là rất dễ nảy sinh ý định mua thêm.

Danh sách mua sắm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đóng vai trò như một "hàng rào" để hạn chế chi tiêu ngoài kế hoạch. Khi đã xác định rõ mình cần gì, khả năng mua theo cảm hứng sẽ giảm đi đáng kể.

Một mẹo đơn giản mà bạn có thể áp dụng là ghi lại những món cần mua ngay khi chúng gần hết trong nhà. Đến ngày đi siêu thị chỉ cần mở danh sách và mua đúng những gì đã chuẩn bị là được.

4. Chỉ nhìn vào giá niêm yết mà bỏ qua các yếu tố khác

Không ít người có thói quen cầm hai sản phẩm lên và chọn ngay món có giá thấp hơn. Tuy nhiên, mức giá trên bao bì chưa chắc phản ánh sản phẩm nào tiết kiệm hơn.

Ví dụ, một chai nước giặt giá cao hơn nhưng dung tích lớn hơn đáng kể hoặc một gói giấy vệ sinh có giá nhỉnh hơn nhưng số lượng nhiều hơn sẽ có chi phí trên mỗi đơn vị thấp hơn. Nếu chỉ nhìn giá bán mà không để ý trọng lượng, dung tích, bạn rất dễ đưa ra lựa chọn chưa tối ưu.

Dành thêm vài giây để so sánh sẽ giúp đánh giá chính xác hơn đâu mới là món hàng thực sự có lợi về chi phí.

5. Mua chỉ vì đang được giảm giá

Những tấm biển "mua 2 tặng 1", "giảm 50%" luôn rất thu hút. Tuy nhiên, khuyến mại chỉ thực sự giúp tiết kiệm khi món đồ đó vốn đã nằm trong danh sách cần mua.

Nếu mua một sản phẩm chỉ vì thấy giảm giá, số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi phát sinh. Thậm chí, nhiều mặt hàng thực phẩm có hạn sử dụng ngắn nếu mua quá nhiều còn dễ bị bỏ phí. Thế nên trước khi cho 1 món đồ vào xe đẩy, hãy tự hỏi bản thân một câu: "Nếu món này không giảm giá thì mình có mua không?".

Nếu câu trả lời là không, rất có thể món đồ đó chưa thực sự cần thiết.

6. Không kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm

Nhiều người có thói quen lấy ngay món hàng đầu tiên trên kệ mà không kiểm tra kỹ thông tin. Điều này đặc biệt dễ xảy ra khi siêu thị đông hoặc đang vội.

Ảnh minh họa

Việc dành vài giây xem hạn sử dụng, tình trạng bao bì, độ nguyên vẹn của sản phẩm hay chất lượng của rau củ, trái cây sẽ giúp tránh những phiền toái sau này. Một sản phẩm sắp hết hạn hoặc bao bì bị móp méo có thể khiến trải nghiệm sử dụng không còn như mong muốn.

Đây là bước nhỏ nhưng rất quan trọng, đặc biệt là với thực phẩm tươi sống, sữa, đồ đông lạnh hay các mặt hàng sử dụng trong thời gian dài.

7. Mua quá nhiều cho một lần đi siêu thị

Nhiều người nghĩ rằng mua thật nhiều trong một lần sẽ tiết kiệm thời gian, công sức. Điều này đúng với một số mặt hàng tiêu dùng lâu dài, nhưng lại chưa chắc phù hợp với thực phẩm.

Việc tích trữ quá nhiều rau củ, trái cây, thịt cá hoặc đồ tươi sống có thể dẫn đến tình trạng hư hỏng trước khi kịp sử dụng hết. Khi đó, khoản tiền bỏ ra ban đầu lại trở thành sự lãng phí.

Thay vì mua thật nhiều, nên cân nhắc theo nhu cầu sử dụng của gia đình trong vài ngày hoặc một tuần, đồng thời ưu tiên những thực phẩm có thể bảo quản tốt nếu muốn mua số lượng lớn. Cách này vừa giúp hạn chế lãng phí vừa khiến việc lên thực đơn hằng ngày trở nên linh hoạt hơn.