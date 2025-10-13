7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp này thoát vận xui, tăng mạnh tài sản ròng, tha hồ “gặt vàng gặt bạc”

1. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, biết tính toán và có khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, thời gian trước, bản mệnh phải đối mặt với không ít thử thách – từ những rắc rối trong công việc đến chuyện tiền bạc chưa như ý. Thế nhưng từ sau ngày 23 tháng 8 Âm lịch, vận khí của tuổi Tỵ bắt đầu xoay chiều mạnh mẽ.

Tử vi cho thấy trong 7 ngày cuối tháng này, tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và đầu tư. Người làm công ăn lương có thể đón nhận cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định năng lực. Những ai kinh doanh, buôn bán sẽ thấy đơn hàng, khách hàng tăng gấp đôi, gấp ba so với tháng trước.

Nguồn thu phụ từ đầu tư, chứng khoán, bất động sản của bản mệnh này cũng bắt đầu sinh lời rõ rệt. Tuổi Tỵ nếu biết nắm bắt thời điểm, dám đầu tư có tính toán thì chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã có thể tăng mạnh tài sản ròng, giải tỏa gánh nặng tài chính.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là giữ vững sự điềm tĩnh, tránh đầu tư theo cảm tính. Cơ hội đến nhanh nhưng cũng dễ vụt mất nếu thiếu kiên định.

2. Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong giai đoạn cuối tháng 8 Âm lịch. Từ giữa tháng trở đi, những khó khăn về công việc, các mối quan hệ hay tài chính đều dần được tháo gỡ. Đặc biệt, 7 ngày cuối tháng đánh dấu thời điểm “đại vận” của tuổi Mão - khi cả công danh lẫn tài lộc đều song hành thăng tiến.

Người làm văn phòng dễ được cấp trên trọng dụng, được đề cử vị trí cao hơn hoặc chuyển sang môi trường làm việc tốt hơn. Những người đang tìm việc cũng có cơ hội nhận được lời mời hợp tác bất ngờ, đúng với chuyên môn và mong muốn lâu nay.

Với người làm kinh doanh, đây là giai đoạn “bứt tốc” sau thời gian dài ảm đạm. Doanh số tăng, đối tác mới xuất hiện, hợp đồng được ký kết thuận lợi. Đặc biệt, các ngành nghề liên quan đến dịch vụ, ẩm thực, sáng tạo và thương mại điện tử hứa hẹn mang lại nguồn thu dồi dào.

Nhờ vận tài chính hanh thông, tuổi Mão có thể cân nhắc mở rộng quy mô kinh doanh hoặc khởi động dự án cá nhân đã ấp ủ bấy lâu. Một số người còn có lộc đất đai hoặc được người thân, bạn bè hỗ trợ về vốn, mở ra hướng đi mới.

3. Tuổi Sửu

Nếu nửa đầu tháng 8 Âm lịch tuổi Sửu còn phải “gồng mình” với nhiều khoản chi ngoài dự kiến, thì bước sang 7 ngày cuối tháng, vận mệnh tài chính của họ thay đổi theo hướng tích cực rõ rệt. Cát tinh chiếu mệnh sẽ mang đến may mắn cho con giáp này trong đầu tư, kinh doanh và các khoản thu phụ.

Người tuổi Sửu thường làm việc chăm chỉ, bền bỉ và ít khi mạo hiểm. Tuy nhiên, thời điểm này, việc thử sức với những cơ hội mới cũng có thể đem lại lợi ích bất ngờ. Đặc biệt, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản hoặc thương mại sẽ có cơ hội tăng thu nhập gấp đôi so với tháng trước.

Công việc chính cũng có tín hiệu khả quan: dự án đình trệ nay được thông qua, kế hoạch mới được cấp trên ủng hộ. Tiền thưởng, hoa hồng hoặc thu nhập thêm từ các dự án phụ giúp bản mệnh cải thiện đáng kể tài sản ròng.

Không chỉ tài lộc, vận quý nhân cũng nở rộ với tuổi Sửu trong giai đoạn này. Mối quan hệ xã hội hài hòa, bạn bè và đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ, giúp công việc thuận buồm xuôi gió hơn.

4. Tuổi Ngọ

Vốn là người năng động, thích thử thách và có tư duy linh hoạt, tuổi Ngọ luôn biết cách tận dụng cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, bản mệnh gặp nhiều trục trặc như công việc bị đình trệ, thu nhập không như mong đợi. Tất cả sẽ thay đổi ngoạn mục trong 7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch.

Theo tử vi, cát tinh chiếu rọi mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp tuổi Ngọ lấy lại phong độ và tinh thần làm việc. Những dự án tưởng chừng bế tắc nay có dấu hiệu khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ gặp đối tác đáng tin cậy, mở rộng thị trường hoặc ký được hợp đồng lớn.

Đặc biệt, tài vận của tuổi Ngọ trong giai đoạn này được đánh giá “tăng tốc không phanh”. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn: công việc chính, đầu tư, hợp tác hoặc cả những khoản bất ngờ như được hoàn tiền, được trả nợ, trúng thưởng.

Nếu biết tiết chế cảm xúc, tránh vội vàng, tuổi Ngọ có thể giữ vững đà tăng tài sản này sang cả đầu tháng 9 Âm lịch – thời điểm hứa hẹn “gặt vàng gặt bạc”.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo Sohu)