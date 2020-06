7 mỹ nhân châu Á yêu nhầm soái ca: Người ấm ức, kẻ tức tưởi đến mức tự tử, trường hợp cuối đủ quyền thế "trị" tình cũ

Trong làng giải trí, có 7 mỹ nhân từng khiến công chúng ghen tị vì được cặp kè những sao nam đẹp trai, nổi tiếng.

Cư dân mạng còn tưởng các cặp đôi này sẽ có một cuộc tình đẹp, gắn bó dài lâu. Trên thực tế, 7 cặp đôi nổi tiếng lần lượt "toang" vì những lý do khác nhau, điểm chung là phía nam thần đều bị netizen chỉ trích thậm tệ. Có tới 6 mỹ nhân châu Á trong danh sách này phải chịu những tổn thương nặng nề vì yêu nhầm người, chỉ duy nhất trường hợp cuối đủ khả năng trừng trị bạn trai cũ.

Jiyeon (T-ara) - Lee Dong Gun

Jiyeon công khai hẹn hò tài tử "Chuyện tình Paris" hồi tháng 7/2015. Chuyện tình này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ netizen Hàn vì nhiều nguyên nhân. Tại thời điểm công khai mối quan hệ, mỹ nhân sinh năm 1993 bị chỉ trích gay gắt hơn do vào lúc đó, T-ara vẫn chưa được minh oan trong vụ scandal bắt nạt. Về phần Lee Dong Gun, anh nhận nhiều phản hồi tiêu cực do lịch sử tình ái rắc rối, đóng phim cùng ai thì liền có lùm xùm hẹn hò với người đó.

Cặp đôi chính thức chia tay hồi đầu năm 2017. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi chia tay Jiyeon, Lee Dong Gun bất ngờ xác nhận hẹn hò Jo Yoon Hee. Trong tập kỷ niệm 1 năm phát thanh chương trình radio của vợ, Lee Dong Gun đã tiết lộ việc anh gửi tin nhắn động viên Jo Yoon Hee vào tháng 12/2016 để chính thức bắt đầu mối quan hệ với cô. Đáng chú ý, đây là thời điểm tài tử họ Lee vẫn còn đang hẹn hò với Jiyeon. Sự trùng khớp về mặt thời gian khiến netizen cho rằng Lee Dong Gun đã lén lút qua lại với Jo Yoon Hee sau lưng mỹ nhân T-ara.

Đúng 1 ngày sau khi chia tay tài tử Lee Dong Gun, Jiyeon đã có buổi giao lưu với fan bằng tính năng livestream trên Instagram. Bên cạnh những bình luận động viên khích lệ, mỹ nhân sinh năm 1993 bất ngờ phải đón nhận không ít "gạch đá" từ người dùng mạng. Sau khi xuất hiện nghi án Lee Dong Gun "cắm sừng" Jiyeon, nhiều netizen cho rằng việc thành viên T-ara khóc nức nở khi đang livestream có liên quan tới mỹ nam "Chuyện tình Paris".

Goo Hara - Choi Jong Bum

Cố nghệ sĩ từng trải qua mối tình buồn bã với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Choi Jong Bum. Trước khi chia tay, mỹ nhân nhóm KARA từng bị Choi hành hung, gây tổn thương nặng nề về mặt tinh thần. Cách đây 2 năm, Goo Hara gây xôn xao khi công khai những hình ảnh cơ thể với đầy vết bầm tím cho thấy cô bị bạn trai cũ hành hung. Chưa dừng lại ở đó, cố nghệ sĩ còn tung ra hai tờ kết quả chẩn đoán chấn thương vùng tử cung và âm đạo. Trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", Dispatch đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh Choi dọa tung ra clip sex của anh và Goo Hara, khiến cô phải quỳ gối cầu xin.

Nữ ca sĩ tung bằng chứng cho thấy cô bị Choi đánh đập

Cuối năm 2019, Goo Hara tự tử tại nhà riêng, mãi mãi ra đi ở tuổi 28. Được biết, nữ ca sĩ từng cố gắng tự tử nhưng bất thành vài tháng trước đó. Hồi tháng 4 năm nay, anh trai Goo Hara đăng tâm thư tiết lộ bạn trai cũ chính là một trong những nguyên nhân khiến cố nghệ sĩ quyết định tự kết liễu mạng sống của mình.

Jo Soo In - Ryu Si Won

Đám cưới của nghệ sĩ múa Jo Soo In và nam tài tử Ryu Si Won chính thức được diễn ra vào tháng 10/2010 tại một khách sạn lớn ở Seoul trong sự chúc mừng của công chúng. Đáng tiếc là cặp đôi chỉ sống bên nhau được vài năm trước khi chia tay trong ồn ào bê bối. Tưởng chừng Jo Soo In có một cuộc sống trong mơ bên "bạch mã hoàng tử" nhưng trên thực tế, trong những năm tháng sống cùng Ryu Si Won, cô bị chồng bạo hành, xâm phạm quyền tự do.

Vào năm 2013, Ryu Si Won vướng scandal đánh vợ. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến cặp đôi "toang" dù đã có với nhau 1 đứa con. Tại tòa án, Jo Soo In tố nam diễn viên đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên xe ô tô của mình khi chưa được cô cho phép. Nghệ sĩ múa họ Jo còn tung bằng chứng Ryu Si Won buông lời lẽ khó nghe và "đụng tay chân" với cô. Sau cùng, nam tài tử lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 133 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ.

Ryu Si Won hầu tòa vì hành vi bạo hành vợ cũ

Đường Yên - Khưu Trạch

Trước khi lấy La Tấn, Đường Yên từng trải qua mối tình nhiều thị phi với nam thần Khưu Trạch. Trợ lý của nữ diễn viên tiết lộ rằng, Đường Yên vì rất yêu Khưu Trạch mà sẵn sàng làm công việc nhà cho anh. Tuy nhiên, đổi lại Khưu Trạch đã phản bội người đẹp sinh năm 1983. Nhiều nguồn tin cho hay, trong thời gian hẹn hò với Đường Yên, nam diễn viên liên tục tán tỉnh, qua lại với những nữ đồng nghiệp khác.

Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ lúc đó còn úp mở rằng Đường Yên vì quá đau khổ, suy sụp nên đã tự tử. Phía nữ diễn viên ra sức phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, khi chứng kiến hình ảnh cô nằm trên giường bệnh, được bác sĩ băng bó vùng cánh tay bị thương, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng lo lắng.

Mao Hiểu Đồng - Trần Tường

Mao Hiểu Đồng nên duyên với nam diễn viên điển trai Trần Tường sau khi cùng hợp tác trong "Thần Điêu Đại Hiệp 2014". Dù hai nghệ sĩ không quá nổi tiếng nhưng họ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ ngoại hình đẹp như tranh vẽ. Tháng 10/2017, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi". Trần Tường chia sẻ nguyên nhân cặp đôi chia tay là do khẩu chiến fan, thể hiện sự tiếc nuối vì không thể bảo vệ được bạn gái.

Sau khi chia tay Mao Hiểu Đồng ít lâu, nam diễn viên họ Trần đã rơi nước mắt trong một show truyền hình vì phải rời xa bạn gái. Trong khi bạn trai cũ liên tục thể hiện thái độ nuối tiếc cho mối tình đã qua thì Mao Hiểu Đồng lại hoàn toàn giữ im lặng sau tin chia tay. Nhiều người chỉ trích rằng mỹ nhân "Thần Điêu Đại Hiệp 2014" không biết trân trọng cuộc tình với Trần Tường. Tại thời điểm này, có thể nói mỹ nam họ Trần đã thành công trong việc đánh lạc hướng dư luận.

Hồi đầu năm 2018, sự thật đã được phơi bày và nó khác xa những gì mà khán giả vẫn tưởng. Cụ thể, truyền thông Hoa ngữ đã công khai đoạn clip cho thấy Trần Tường "cắm sừng" Mao Hiểu Đồng. Theo đoạn clip gây xôn xao dư luận, Trần Tường đã đưa tiểu tam Giang Khải Đồng về chung cư nơi anh và Mao Hiểu Đồng đang sống chung, trong khi bạn gái đang bận đi quay phim. Điều mà mỹ nam họ Trần không ngờ tới là Mao Hiểu Đồng đã trở về nhà sớm sau khi hoàn thành công việc và bắt quả tang bạn trai đang ngoại tình.

Trần Tường dẫn tiểu tam Giang Khải Đồng về nhà

Chỉ tầm 5 phút sau đó, Mao Hiểu Đồng cũng bất ngờ xuất hiện tại nhà

Ít phút sao đó, tiểu tam lén lút xuống thang máy và rời khỏi tòa nhà

Vương Vũ Hinh - Hoàng Cảnh Du

Vương Vũ Hinh được công chúng biết đến với tư cách là vợ cũ của nam thần Hoàng Cảnh Du. Theo nhiều nguồn tin, cô đã trải một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với nam diễn viên nổi tiếng sinh năm 1992. Cách đây không lâu, trợ lý của Vương Vũ Hinh gây xôn xao dư luận khi công khai bằng chứng cho thấy người đẹp họ Vương và Hoàng Cảnh Du thực sự đã kết hôn vào năm 2016. Ngoài ra, người này còn công bố giấy khám sức khoẻ xác nhận việc Vương Vũ Hinh bị Hoàng Cảnh Du đánh đập dã man.

Trước đó ít ngày, truyền thông Trung Quốc loan tin Vương Vũ Hinh tự sát. Trợ lý của người đẹp họ Vương tiết lộ rằng, cô tự sát vì mắc chứng trầm cảm, bị fan Hoàng Cảnh Du ráo riết theo chân, quấy rối cuộc sống cá nhân. Sau phốt lớn, nam thần "Thượng Ẩn" giữ thái độ im lặng. Scandal dường như không gây ảnh hưởng đáng kể tới nam diễn viên. Bộ phim mới của Hoàng Cảnh Du vẫn thuận lợi lên sóng trên 1 trong những đài truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc. Nhiều blogger loan tin, sự nghiệp của nam diễn viên không hề bị đứt đoạn, vẫn liên tiếp nhận hợp đồng đóng phim sau sự cố.

Châu Dương Thanh - La Chí Tường

Hồi tháng 3 năm nay, truyền thông Hoa ngữ loan tin La Chí Tường và hotgirl mạng xã hội Châu Dương Thanh "đường ai nấy đi". Sau đó không lâu, mỹ nhân họ Châu viết 1 tâm thư dài tố "Lương Sơn Bá" ngoại tình, trác táng, thường xuyên có những mối tình qua đêm với các cô gái khác, thậm chí còn "quan hệ tập thể".

Trong quá khứ, nhiều người chỉ biết Châu Dương Thanh là hotgirl mạng xã hội và không đánh giá cô quá cao. Trên thực tế, mỹ nhân họ Châu xuất thân trong gia đình quyền thế. Nhiều nguồn tin trong giới khẳng định, ông bà và bố mẹ Châu Dương Thanh đều là những nhân vật tầm cỡ. Quê quán chính gốc của Châu Dương Thanh là tại Bắc Kinh, bố của cô nàng xuất thân quân đội, giờ đây là ông chủ của một doanh nghiệp nhà nước lớn trị giá hàng tỷ đôla.

Châu Dương Thanh chia sẻ về căn nhà riêng của mình

Bên ngoại của người đẹp này cũng sở hữu gia sản hoành tráng. Bà ngoại của Châu Dương Thanh nắm trong tay nhiều bất động sản lớn tại Bắc Kinh có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Châu Dương Thanh đã giới thiệu cho La Chí Tường hàng loạt hoạt động trong giới showbiz. Vậy nên, sau khi chia tay, cô mới có thể dễ dàng trừng trị bạn trai phản bội. Châu Dương Thanh cũng bị "cắm sừng" như Jiyeon, Vương Vũ Hinh… nhưng cô khác họ ở chỗ là có đủ quyền thế để đưa kẻ phản bội xuống "vực thẳm".

Châu Dương Thanh nắm thế cửa trên trong trận chiến với La Chí Tường hậu chia tay

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, công chúng đã có thể được chứng kiến sức ảnh hưởng của Châu Dương Thanh ghê gớm như thế nào! Sau vài ngày ngắn ngủi, La Chí Tường mất đi hàng loạt hợp đồng quảng cáo, ghi hình show… Ước tính tổn thất của "Lương Sơn Bá" có thể lên tới con số hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, hai show ăn khách "Đây chính là bước nhảy đường phố", "Sáng tạo doanh" đồng loạt gạt tên La Chí Tường ra khỏi danh sách huấn luyện viên. Nhiều nhãn hàng cũng có động thái cứng rắn với nam ngôi sao. Đơn cử như một hãng sữa chua phải tháo vội bài viết công bố La Chí Tường là người phát ngôn, thay đại diện nhãn hiệu từ anh sang Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Tử Thao.