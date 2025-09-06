7 lời khuyên tiền nong nghe thì hay nhưng làm theo thì chỉ thêm khổ

Trong chuyện tiền bạc, ai cũng từng được “khuyên nhủ” từ bạn bè, gia đình hay mạng xã hội. Nghe thì hợp lý nhưng không phải lời nào cũng đúng với thực tế. Thậm chí, nhiều bí kíp tài chính phổ biến còn khiến bạn rơi vào cảnh căng thẳng hơn.

Dưới đây là 7 lời khuyên tưởng vàng nhưng hóa ra lại dễ hại ví nhất.

Ảnh minh hoạ

1. “Cứ tiết kiệm thật nhiều rồi sẽ giàu”

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng chỉ biết nhét tiền vào ống mà không đầu tư, bạn sẽ thấy tiền của mình mất giá theo thời gian vì lạm phát. Giữ khư khư tư duy “càng tiết kiệm càng giàu” có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội.

2. “Mua nhà càng sớm càng tốt”

Nghe thì giống “thành đạt sớm”, nhưng thực tế nhiều người trẻ đã mắc kẹt vào khoản nợ vay kéo dài cả chục năm. Nhà cửa là tài sản lớn, không phải ai cũng nên cố mua sớm bằng mọi giá, đặc biệt khi thu nhập còn chưa ổn định.

3. “Đàn ông phải lo được hết cho gia đình”

Quan niệm này vừa cũ, vừa gây áp lực khủng khiếp. Một mình gồng gánh toàn bộ tài chính chỉ khiến bạn nhanh kiệt quệ. Tài chính gia đình cần chia sẻ, chứ không phải là gánh nặng của riêng ai.

Ảnh minh hoạ

4. “Đầu tư thì phải liều mới thắng”

Liều có thể thắng, nhưng cũng dễ mất trắng. Nhiều người tin theo lời này mà đổ hết vốn vào crypto, cổ phiếu nóng, để rồi vài tháng sau không còn gì. Đầu tư hiệu quả là biết tính toán rủi ro, không phải tất tay theo cảm hứng.

5. “Mua bảo hiểm là phí tiền”

Không ít người trẻ nghe theo lời này và bỏ qua bảo hiểm. Nhưng chỉ một lần bệnh nặng hay tai nạn, toàn bộ khoản tiết kiệm có thể bốc hơi. Bảo hiểm không phải kênh đầu tư sinh lời, mà là tấm lá chắn tài chính cần có.

6. “Thu nhập thấp thì không thể đầu tư”

Sự thật là đầu tư không cần bắt đầu bằng số tiền quá lớn. Một tài khoản chứng khoán vài trăm nghìn, một quỹ mở vài triệu cũng đủ để học cách vận hành và tạo thói quen. Đợi giàu rồi mới đầu tư thì có thể chẳng bao giờ bắt đầu.

7. “Phải tiêu sang thì mới có động lực kiếm nhiều tiền”

Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế nhiều người tiêu sang rồi lại mắc nợ. Động lực không thể đến từ việc tiêu vượt quá khả năng, mà nên đến từ mục tiêu tài chính rõ ràng: muốn tự do, muốn tích lũy, muốn có quỹ an toàn.

Kết

Không phải lời khuyên nào về tiền bạc cũng đúng trong mọi hoàn cảnh. Trước khi nghe và làm theo, hãy nhìn vào thực tế của bản thân: thu nhập, nhu cầu, mục tiêu. Bởi tiền của bạn thì chỉ có bạn mới biết nên dùng thế nào cho khôn ngoan.