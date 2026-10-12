7 kinh nghiệm làm việc nhà được truyền từ đời trước nhưng giờ làm theo lại dễ phản tác dụng: Nhiều nhà vẫn tin là đúng

Từ chuyện mở cửa sổ, lau sàn, vệ sinh đồ gỗ đến cách sử dụng tủ lạnh, phơi quần áo…, rất nhiều việc trong nhà vẫn đang được làm theo một nguyên tắc đơn giản: “Ngày xưa vẫn làm thế”.

Nhưng kinh nghiệm chỉ có giá trị khi nó phù hợp với hoàn cảnh. Một cách làm từng hợp lý trong căn nhà cũ chưa chắc còn đúng với căn hộ hiện đại; một mẹo từng hữu ích khi chưa có nhiều thiết bị hỗ trợ cũng không nhất thiết phải giữ nguyên đến hôm nay.

Dưới đây là 7 quan niệm rất quen thuộc mà nhiều gia đình có thể đang áp dụng hơi quá tay.

1. “Mở cửa sổ càng lâu, nhà càng thông thoáng”

Thông gió là cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cứ mở cửa sổ từ sáng đến tối là tốt.

Trong những ngày không khí bên ngoài nhiều bụi, độ ẩm cao, trời mưa phùn hoặc nhiệt độ quá nóng, mở cửa quá lâu đôi khi lại khiến bụi, hơi ẩm và nhiệt xâm nhập vào nhà nhiều hơn.

Đặc biệt ở những khu vực sát đường lớn, công trình xây dựng hoặc nơi có mật độ giao thông cao, việc mở cửa liên tục có thể khiến bề mặt đồ đạc nhanh bám bụi.

Cách hợp lý hơn là thông gió theo thời điểm và điều kiện thực tế. Có thể mở cửa trong một khoảng thời gian vào sáng sớm hoặc khi chất lượng không khí bên ngoài tốt, đồng thời tạo luồng đối lưu giữa các cửa nếu điều kiện cho phép.

Không phải cứ mở càng lâu thì nhà càng sạch.

2. “Lau sàn bằng nước thật nóng sẽ sạch hơn”

Nước ấm có thể hỗ trợ xử lý một số vết dầu mỡ, nhưng biến nước nóng thành “tiêu chuẩn” mỗi lần lau nhà lại là chuyện khác.

Với một số loại sàn gỗ, sàn laminate hoặc vật liệu có lớp phủ bề mặt, nhiệt độ cao cùng lượng nước lớn có thể làm tăng nguy cơ cong vênh, hở mép hoặc ảnh hưởng lớp hoàn thiện nếu sử dụng thường xuyên.

Ngay cả với sàn gạch, phần lớn bụi bẩn sinh hoạt hằng ngày cũng không cần đến nước quá nóng. Điều quan trọng hơn là dùng đúng loại chất làm sạch, vắt khăn hoặc cây lau đủ ráo và xử lý vết bẩn sớm.

Nói cách khác, lau đúng cách quan trọng hơn lau bằng nước càng nóng càng tốt.

3. “Đồ nội thất càng lau nhiều càng bền”

Nhà sạch là điều ai cũng thích, nhưng đồ nội thất không phải món nào cũng cần ngày nào cũng lau bằng khăn ướt và chất tẩy rửa.

Với đồ gỗ, bề mặt thường đã được phủ sơn, dầu hoặc một lớp bảo vệ nhất định. Việc liên tục dùng khăn quá ướt, hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc chà xát nhiều lần có thể khiến bề mặt nhanh xỉn màu.

Một số món còn dễ bị ẩm ở khe, cạnh hoặc mối nối nếu lau nước quá thường xuyên.

Trong sinh hoạt hằng ngày, phần lớn nội thất chỉ cần được phủi hoặc lau bụi bằng khăn mềm, còn các vết nước, dầu mỡ nên xử lý ngay khi xuất hiện.

Bảo dưỡng tốt không có nghĩa là “chăm” càng nhiều càng tốt, mà là dùng đúng phương pháp cho từng vật liệu.

4. “Tủ lạnh càng đầy càng tiết kiệm điện”

Có người cho rằng để tủ lạnh trống sẽ tốn điện nên cố gắng nhét thật nhiều thực phẩm vào trong.

Vấn đề là khi thực phẩm được xếp quá kín, luồng khí lạnh khó lưu thông. Một số vị trí có thể lạnh quá mức trong khi những góc khác lại không đạt nhiệt độ mong muốn.

Chưa kể, tủ lạnh quá đầy còn khiến người dùng khó kiểm soát thực phẩm. Đồ mới mua bị đẩy ra phía trước, đồ cũ nằm sâu phía trong rồi đến lúc phát hiện thì đã quá hạn.

Đây mới là một kiểu lãng phí đáng tiếc.

Cách hợp lý hơn là không để tủ lạnh trống hoàn toàn nhưng cũng không nhồi kín các ngăn. Nên để khoảng trống cho không khí lưu thông, sắp xếp thực phẩm theo nhóm và thường xuyên kiểm tra những món cần dùng trước.

Một chiếc tủ lạnh gọn gàng không chỉ dễ sử dụng mà còn giúp giảm tình trạng mua trùng và bỏ phí thức ăn.

5. “Đặt thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ sẽ giúp thanh lọc không khí”

Cây xanh khiến không gian dễ chịu hơn về mặt thị giác, nhưng không nên kỳ vọng một vài chậu cây nhỏ có thể thay thế việc thông gió hay kiểm soát chất lượng không khí.

Trong thực tế, khả năng cải thiện không khí của vài chậu cây trong một căn phòng thông thường khá hạn chế.

Ngược lại, nếu tưới quá nhiều nước, đất luôn ẩm hoặc đặt quá nhiều chậu cây trong không gian kín, khu vực quanh cây có thể xuất hiện nấm mốc, côn trùng nhỏ hoặc mùi đất ẩm.

Những loại cây có mùi hương quá mạnh cũng không phù hợp với tất cả mọi người, nhất là trong phòng ngủ nhỏ.

Vì vậy, cây xanh trong phòng ngủ nên được xem là một yếu tố trang trí, không phải thiết bị lọc không khí.

Nếu muốn trồng, chỉ cần chọn vài cây phù hợp, giữ khu vực trồng sạch sẽ và tránh để đất thường xuyên úng nước.

6. “Quần áo, chăn ga cứ phơi nắng càng lâu càng tốt”

Ánh nắng giúp quần áo khô nhanh, giảm ẩm và trong một số điều kiện có thể hỗ trợ hạn chế vi sinh vật. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc món đồ nào cũng nên phơi dưới nắng gắt nhiều giờ.

Vải màu, chất liệu co giãn, len, lụa và nhiều loại sợi tổng hợp có thể nhanh bạc màu, giòn sợi hoặc biến dạng nếu thường xuyên phơi dưới ánh nắng quá mạnh.

Chăn, gối hoặc quần áo sau khi đã khô mà vẫn tiếp tục để ngoài trời hàng giờ cũng không đem lại quá nhiều lợi ích.

Cách tốt hơn là đọc hướng dẫn của từng loại vải, ưu tiên nơi thông thoáng và lấy đồ vào khi đã khô.

Đặc biệt với quần áo đắt tiền hoặc chất liệu nhạy cảm, phơi trong bóng râm có gió đôi khi còn giúp món đồ giữ được màu và phom lâu hơn.

7. “Nhà có mùi thì xịt thêm nước hoa phòng là được”

Đây có lẽ là một trong những cách xử lý phổ biến nhất: bếp có mùi thì xịt thơm, nhà vệ sinh có mùi thì xịt thơm, phòng ngủ bí thì cũng xịt thơm.

Nhưng hương thơm chỉ có thể che mùi trong một khoảng thời gian, chứ không giải quyết nguyên nhân gây mùi.

Nếu mùi xuất phát từ cống thoát nước, rác thải, thực phẩm hỏng, khăn ẩm, nấm mốc hoặc dầu mỡ bám lâu ngày, việc xịt thêm hương liệu thậm chí còn tạo ra một hỗn hợp mùi khó chịu hơn.

Việc cần làm trước tiên vẫn là tìm nguồn phát sinh: kiểm tra thùng rác, đường thoát nước, tủ giày, tủ lạnh, máy giặt, khu vực ẩm hoặc những góc ít được vệ sinh.

Sau khi xử lý nguyên nhân, có thể mở cửa thông gió, dùng máy hút mùi hoặc các biện pháp khử mùi phù hợp.

Nước hoa phòng nên là bước cuối cùng để tạo cảm giác dễ chịu, không phải công cụ thay thế việc làm sạch.

Nhà cửa hiện đại cần những thói quen hiện đại hơn

Không phải kinh nghiệm của thế hệ trước đều sai. Rất nhiều thói quen như giữ nhà thông thoáng, tiết kiệm thực phẩm, chăm sóc đồ đạc hay phơi đồ dưới nắng đều xuất phát từ những quan sát thực tế.

Điều cần thay đổi là cách chúng ta áp dụng chúng.

Một kinh nghiệm đúng trong quá khứ có thể cần điều chỉnh khi vật liệu nhà ở, đồ nội thất, thiết bị điện và môi trường sống đã khác đi. Thay vì làm một việc chỉ vì “nhà nào cũng làm thế”, đôi khi nên tự hỏi: Cách này có thực sự phù hợp với căn nhà của mình không?

Cuộc sống tiện nghi không nằm ở việc làm thật nhiều việc nhà, mà ở chỗ hiểu món đồ mình đang sử dụng và chọn cách chăm sóc đơn giản, hiệu quả nhất.

Bỏ được vài “lẽ thường” không còn phù hợp, đôi khi nhà lại sạch hơn, đồ dùng bền hơn và người sống trong nhà cũng nhàn hơn đáng kể.