7 điều lưu ý để trồng cây cảnh trong nhà tươi tốt như ngoài vườn

Vì rất nhiều lý do khác nhau mà bạn chẳng thể tạo không gian xanh mát bên ngoài được mãi, có thể là do mùa đông quá lạnh cây cảnh không sống được, có thể do mùa mưa nhiều làm cây ngoài ban công thường xuyên ngập úng, cũng có thể do nhà không có khoảng rộng bên ngoài cho thú vui trồng cây… Tất cả những lý do ấy đều thuyết phục để bạn tạo nên một không gian xanh ngay bên trong nhà mình.

1. Tạo sự kết nối giữa trong và ngoài

Một căn phòng kín bưng với bốn bức tường chắc hẳn sẽ ít loài cây có thể sống khỏe mạnh và tươi tốt. Vì vậy, việc lựa chọn không gian để bố trí cây xanh là điều vô cùng cần thiết. Trước khi lựa chọn được khu vực trồng phù hợp, hãy lưu tâm đến sự kết nối bên trong và bên ngoài của căn phòng.

Cây xanh là một phần mang lại nhiều điều thú vị về cuộc sống.

Cây muốn xanh, muốn khỏe luôn cần đến ánh sáng ngập tràn. Ánh sáng và gió bên ngoài có thể được thông qua cửa chính hay các ô cửa kính, cửa sổ rộng mở kết nối liền mạch. Khoảng không gian bên trong được sáng bừng sức sống nhờ yếu tố đầu tiên không kém phần quan trọng này.

2. Vị trí đặt cây xanh

Đặt cây xanh trồng trong nhà cần lưu ý đến hai yếu tố, đó là cần có một vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên và lưu tâm đến vấn đề thẩm mỹ. Bạn nên đặt cây ở gần cửa sổ, gần lối vào nhà, ở những vị trí giúp lá cây có thể quang hợp. Tránh những vị trí đặt quá nhiều đồ đạc và có phần thiếu ánh sáng. Điều này dễ khiến xung quanh nơi trồng cây phát sinh muỗi và côn trùng khác.

3. Tạo điểm nhấn cho không gian bằng cây xanh

Ngoài vị trí cần thiết cho cây phát triển, hãy chọn lựa giống cây, chậu cây phù hợp. Đặt cây làm đẹp không gian, không phải không gian nội thất làm đẹp cho cây. Vì thế, trong mọi trường hợp chỉ nên điểm xuyết cây xanh ở có kích thước và tán nhỏ hơn so với nội thất chính.

Cây xanh làm tôn lên vẻ đẹp nền nã của nội thất.

4. Tạo điểm nhấn từ chậu trồng

Với những không gian chính, những khu vực chức năng sinh hoạt chung của gia đình thường được ưu ái trồng cây xanh. Để làm nên vẻ đẹp đặc biệt cho căn phòng, hãy lưu tâm đến chậu trồng. Bạn có thể lựa chọn chậu trồng cùng chất liệu, hoặc cùng kích thước, hoặc cùng màu sắc… Những yếu tố mang tính kết nối đều tạo điểm nhìn đặc biệt cho không gian.

5. Tạo điểm nhấn từ cây



Đừng chọn cách đặt ngẫu hứng một chậu cây ở vị trí bất kỳ trong phòng chỉ với mục đích mang đến không khí trong lành và sắc xanh tươi cho không gian. Bởi nếu chưa biết cách sắp xếp, không gian sẽ trở nên lộn xộn hơn khi có sự hiện diện của những chậu cây. Vì thế, trước khi đặt cây, bạn hãy tìm vị trí phù hợp, tìm cách sử dụng cây trong việc trang trí để tăng vẻ đẹp cho không gian.

Bạn có thể đặt cây dọc theo các bức tường, dọc theo bệ cửa sổ hay dọc theo lối vào cũng là một gợi ý thú vị. Với những cây to, bạn có thể đặt ở góc phòng tạo điểm nhấn. Nếu yêu thích vẻ đẹp đối xứng, hãy đặt cây ở hai góc đối diện nhau cũng có thể tạo hiệu ứng thẩm mỹ tốt cho không gian.

Có thể tăng tính thẩm mỹ bằng cách tạo sự đối xứng cho những chậu cây khi đặt.

6. Chú ý đến nhiệt độ và độ ẩm

Ngoài ánh sáng trực tiếp, để các chậu cây phát triển tốt còn cần chú ý đến nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng. Đó cũng là yếu tố quan trọng duy trì sự sống của các loại cây khi trồng trong nhà. Tùy vào điều kiện thời tiết để bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm bên trong nhằm phù hợp cho cây thuận lợi sinh trưởng.

Trồng cây trong nhà cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.

Tùy từng điều kiện thời tiết để có cách chăm sóc phù hợp.

7. Thêm sự liên kết của nội thất với cây xanh

Cây xanh khi trồng trong nhà có thể sẽ trở nên duyên dáng và đẹp đẽ hơn khi có sự liên kết hài hòa giữa nội thất và màu của cây. Vì thế, ngoài việc chọn lựa cửa kính để ánh sáng và thiên nhiên bên ngoài như hòa mình với không gian bên trong, bạn có thể sơn tường, chọn giấy dán tường hay họa tiết của nội thất với những gam màu gốc tự nhiên. Chắc chắn không gian trồng cây đẹp một cách tinh tế và ấn tượng.

Góc xanh tươi duyên dáng với họa tiết thiên nhiên kết hợp với cây xanh.

Theo Decoist