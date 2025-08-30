7 bí mật của giấm trắng: Thứ rẻ tiền nhưng quyền năng đến mức phải thốt lên "ảo thật đấy"!

Có phải bạn cũng giống tôi, cứ ngửi thấy mùi giấm trắng là nhăn mặt khó chịu? Thú thật trước đây tôi cũng vậy, luôn thấy thứ chua gắt này chẳng khác gì hóa chất. Nhưng kể từ khi biết được loạt công dụng khó tin của giấm trắng, tôi thực sự phải thốt lên: hóa ra thứ vài nghìn đồng lại ẩn chứa sức mạnh đến vậy!

Dưới đây là 7 công dụng khiến tôi và hàng triệu người phải thay đổi cách nhìn về giấm trắng.

1. Giấm trắng pha loãng gội đầu

Một số người bị da đầu nhiều dầu, ngứa rát, thậm chí rụng tóc do viêm da tiết bã. Cách đơn giản là pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:10, dùng để massage da đầu khoảng 5 phút rồi xả lại với nước sạch. Nhiều người thử và nhận thấy tóc bớt dầu, không còn ngứa, thậm chí còn mềm mượt hơn hẳn.

Lưu ý: phương pháp này chỉ phù hợp với da đầu dầu, mỗi tuần tối đa một lần.

2. Bẫy ruồi giấm bằng giấm trắng

Chỉ cần một chai nhựa, đổ chút đường dưới đáy, thêm giấm trắng, một ít nước rửa bát rồi cho nước đến nửa chai. Không cần khuấy, đặt ở bếp hoặc nhà tắm. Ruồi giấm sẽ tự bay vào rồi chết ngập. Cách này rẻ bèo mà hiệu quả vượt xa nhiều loại thuốc bẫy bán ngoài chợ.

3. Thử đá thạch anh nhân tạo thật giả

Nhiều gia đình lắp bàn bếp đá thạch anh nhưng thực tế lại bị tráo bằng loại trộn bột đá rẻ tiền, dễ loang màu và nứt gãy. Muốn thử rất đơn giản, nhỏ vài giọt giấm trắng lên bề mặt. Đá thật không phản ứng gì, còn hàng giả sẽ sủi bọt ngay lập tức. Nên thử ngay khi nghiệm thu để kịp thời bắt đền nhà cung cấp.

4. Làm sạch máy xay và đồ nhà bếp

Đổ 200ml giấm trắng cùng nước vào máy xay, bật chế độ nấu, để ngâm qua đêm rồi súc rửa. Những mảng bám, mùi hôi biến mất hoàn toàn. Phần nước giấm đã dùng còn có thể tận dụng để lau kính, vòi nước, bình siêu tốc, cực kỳ sáng bóng.

5. Thay thế nước làm bóng trong máy rửa bát

Thông thường muốn bát đĩa không vệt ố phải dùng dung dịch chuyên dụng. Thay bằng giấm trắng vừa rẻ, vừa sạch, lại an toàn. Thực tế, nhiều hãng máy rửa bát cũng khuyến nghị dùng giấm khi nước cứng hoặc nhiều cặn vôi.

6. Pha loãng để tưới cây

Một số loại hoa và cây cảnh ưa đất chua như đỗ quyên, hoa giấy, cẩm tú cầu. Thỉnh thoảng pha loãng giấm với nước để tưới sẽ giúp cây xanh tốt, ra hoa rực rỡ. Ngoài ra có thể dùng dung dịch giấm loãng phun lên lá để hạn chế nấm và sâu bệnh.

7. Tẩy vết cà phê trên quần áo trắng

Nếu lỡ đổ cà phê ra áo trắng, đừng vội bỏ đi. Thấm giấm trắng trực tiếp vào vết bẩn, chà nhẹ với một chút nước rửa bát, để 15 phút rồi giặt sạch. Kết quả nhiều người bất ngờ vì vết ố biến mất, áo lại trắng tinh như ban đầu. Lưu ý: cách này chỉ áp dụng với vải sáng màu.



