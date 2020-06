60 hộ ở một xóm bỗng thoát nghèo sau khi nhận tiền hỗ trợ COVID-19: Giải trình của UBND huyện Quỳ Châu có thuyết phục?

UBND huyện Quỳ Châu giải trình những gì?



Sau loạt bài phản ánh của báo Gia đình và Xã hội về việc hơn 60 hộ ở xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình bỗng dưng "thoát nghèo" và chia đều tiền hỗ trợ COVID-19..., ngày 11/6, UBND huyện Quỳ Châu đã có công văn số 291/BC-UBND gửi báo Gia đình và Xã hội báo cáo giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Ngôi nhà kiên cố, khang trang của gia đình anh Nguyễn Văn Lai thuộc hộ nghèo ở xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình

Theo đó, công văn số 291 nêu rõ: "Ngày 27/5/2020, UBND huyện Quỳ Châu ban hành công văn số 548/UBND-LĐTBXH về việc chi trả tiền hỗ trợ các hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. UBND các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức chi trả cho đối tượng nói trên.

Để đảm bảo tránh sai sót và có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cấp huyện, ngày 5/6/2020, UBND huyện ban hành công văn số 585/UBND-VP về việc kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và kết quả như sau:

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9/1/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, huyện Quỳ Châu có tổng số 4.030 hộ nghèo và 3.068 hộ cận nghèo. Trong đó, bản Quỳnh 2, xã Châu Bình có 40 hộ nghèo, 163 nhân khẩu và 58 hộ cận nghèo, 273 nhân khẩu. Căn cứ vào quy định hiện hành thì 40 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo của bản Quỳnh 2 được hưởng chính sách hỗ trợ.

Kết quả kiểm tra của đoàn theo Quyết định số 585/QĐ-UBND của UBND huyện Quỳ Châu thì việc chi trả cho 4.030 hộ nghèo, 3.068 hộ cận nghèo là đảm bảo đúng theo kết quả điều tra rà soát tháng 10/2019 được phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9/1/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Có 4 hộ: Hộ ông Hồ Bá Trung, Hồ Bá Hậu, Biện Tiến Đức, Hồ Nam Thảo không được xét duyệt hộ nghèo như báo đã đưa tin là do rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và căn cứ kết quả điều tra rà soát tháng 10/2019 của bản Quỳnh 2, xã Châu Bình không đưa vào để rà soát với lý do: 3 hộ gia đình Hồ Bá Hậu, Biện Tiến Đức, Hồ Nam Thảo đã được hỗ trợ tiền làm nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ, tại thời điểm điều tra không có đươn xin rà soát lại. Đối với hộ ông Hồ Bá Trung tại thời điểm điều tra không ở nhà do đang đi lao động tự do ở nước ngoài.

Kết quả rà soát của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 585/QĐ.UBND ngày 5/6/2020 của UBND huyện Quỳ Châu: Hộ ông Hồ Bá Hậu (hộ cận nghèo), hộ ông Biện Tiến Đức (hộ nghèo N 2 ), hộ ông Hà Nam Thảo (không nghèo), hộ ông Hồ Bá Trung (tại thời điểm điều tra rà soát của đoàn không ở nhà, do đang đi lao động tự do ở nước ngoài).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoài, viên chức y tế huyện Quỳ Châu có hộ khẩu trong gia đình hộ cận nghèo tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình vẫn nhận tiền hỗ trợ là sai như báo đã phản ánh. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã thu hồi lại tiền và nộp về cho xã.

Việc 3 người con (3 hộ) của ông trưởng bản Tô Duy Tòng nằm trong diện hộ nghèo và và hộ cận nghèo: Kết quả kiểm tra của đoàn theo Quyết định số 585/QĐ.UBND ngày 5/6/2020 của UBND huyện Quỳ Châu, 3 hộ con của ông Tô Duy Tòng thuộc diện hộ cận nghèo là chính xác. Tại thời điểm kiểm tra của đoàn thì có 1 hộ chưa đủ tiêu chí để thoát hộ cận nghèo, còn 2 hộ đủ tiêu chí thoát hộ cận nghèo.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đức, sinh năm 1934 (có hình ảnh đăng cổng lớn) thuộc diện hộ nghèo là chính xác. Hiện nay bà Nguyễn Thị Đức là đối tượng BTXH được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, ốm đau lâu dài nằm một chỗ không có người chăm sóc".

Về phản ánh hộ nghèo nhưng có điều kiện xây nhà kiên cố, gia đình không thiếu thứ gì, có cả ô tô, xe máy đẹp, UBND huyện Quỳ Châu giải trình như sau: "Với quyết tâm của bản Quỳnh 2, xã Châu Bình là về đích NTM vào năm 2020, bởi vậy các hộ trong bản huy động mọi nguồn lực từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng hồ chứa nước Bản Mồng, nguồn thu nhập từ rừng nguyên liệu đến chu kỳ khai thác, nguồn tiền từ con em đi XKLĐ và vay ngân hàng. Đến tháng 6/2020, bản Quỳnh 2 đã vay 13,861 tỷ của các ngân hàng Quỳ Châu, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Lưu (báo phản ánh là có nhà đẹp) đã vay ngân hàng 600 triệu đồng để xây nhà vào tháng 11/2019 và nhiều hộ gia đình khác cũng xây dựng sau khi đã điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo".

Về nội dung "Quỳ Châu chia đều tiền hỗ trợ dịch COVID-19 cho các hộ dân trong bản", UBND huyện Quỳ Châu cho biết: "Ngày 8/6/2020, UBND huyện Quỳ Châu nhận được công văn số 1602/SLĐTBXH-BTXH về việc kiểm tra xác minh báo nêu. Sở Lao động TBXH tỉnh Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã phối hợp với đoàn huyện tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở để xác minh làm rõ nội dung báo nêu.

UBND huyện xin giải trình: UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản và thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu các xã thành lập các đoàn kiểm tra sau khi người dân được nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19. Để đảm bảo chính xác, huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phát trực tiếp cho đại diện chủ hộ có tên trong danh sách và tổ chức đối chiếu kiểm tra.

Mgafu 8/6/2020, đoàn kiểm tra của xã Châu Hội về kiểm tra tại các bản và phát hiện tại Bản Tằn sau khi người dân nhận tiền về nạp lại một phần cho trưởng bản. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu trưởng bản trả lại tiền cho người dân trước khi báo phản ánh".

Người dân bản Tằn cho biết, chỉ hộ nào có con em đang đi học mới được hộ nghèo và cận nghèo

Giải trình của UBND huyện Quỳ Châu liệu có thuyết phục?



Ngày 8/6, tại cuộc làm việc với PV báo Gia đình và Xã hội, Ban cán sự xóm Quỳnh 2 cho biết, sau khi có thông tin các hộ dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19 bị dư luận xôn xao nên xóm đã họp, rà soát đưa hơn 60 hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo.

Giải thích về việc hơn 60 hộ dân sau khi nhận tiền hỗ trợ COVID-19 thoát nghèo, trưởng xóm Quỳnh 2, ông Tô Duy Tòng cho rằng, các hộ dân này nhận được tiền bồi thường dự án thủy điện Bản Mồng, tiền bán cây tràm và "nhặt được đá đỏ".

Việc bình xét hộ nghèo được Bí thư huyện ủy Quỳ Châu, ông Lang Văn Chiến khẳng định giao cho xã và xóm bình xét. Thế nhưng khi có sự bất thường, xóm Quỳnh 2 rà soát và đưa hơn 60 hộ dân thoát nghèo.

Tại thời điểm tìm hiểu và điều tra thực tế của PV báo Gia đình và Xã hội, các hộ dân được thoát nghèo là đúng sự thật vì nhà cửa khang trang, hoàn cảnh khá giả.

Ban cán sự xóm Quỳnh 2 làm việc với PV báo Gia đình và Xã hội ngày 9/6.

Về việc 3 người con của ông Tô Duy Tòng nằm trong diện nghèo và cận nghèo vừa được thoát nghèo, tại cuộc làm việc với PV báo Gia đình và Xã hội, ông Tòng cho rằng con mình vừa nhặt được đá đỏ bán hơn một tỷ đồng nên thoát nghèo.

Ông Lang Thanh Hoài - Trưởng Công an xã Châu Bình - cho biết, việc con rể của ông Tòng nhặt được viên đá đỏ bán 1,1 tỷ đồng đã xảy ra từ năm 2018. Con rể ông Tòng thuộc gia đình khá giả vì làm nghề mộc.

Ngoài ra, bản báo cáo giải trình của UBND huyện Quỳ Châu không nhắc đến việc tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình có một số người đã mất trước đó nhiều tháng trước nhưng vẫn trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19. UBND huyện Quỳ Châu cho biết sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, thành lập đoàn chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy định. Huyện sẽ thu hồi tiền chi hỗ trợ chưa đúng đối tượng và nộp vào ngân sách nhà nước.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.