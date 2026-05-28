Mùa hè là thời điểm hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng mạnh. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc sử dụng điều hòa thường xuyên mà còn do nhiều thiết bị trong nhà âm thầm tiêu tốn điện năng mỗi ngày. Có những thiết bị hoạt động liên tục hoặc bị bỏ quên nhưng lại khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể. Việc nhận biết những “thủ phạm” này sẽ giúp các gia đình sử dụng điện hợp lý hơn và tiết kiệm chi phí trong mùa nắng nóng.

1. Điều hòa - thiết bị ngốn điện nhiều nhất

Điều hòa gần như là thiết bị không thể thiếu vào mùa hè. Tuy nhiên, đây cũng là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong gia đình. Nhiều người có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, sử dụng liên tục cả ngày hoặc quên vệ sinh định kỳ khiến máy phải hoạt động mạnh hơn. Ngoài ra, việc đóng mở cửa thường xuyên cũng làm hơi lạnh thất thoát, khiến điều hòa tốn điện hơn bình thường. Để tiết kiệm điện, người dùng nên cài đặt nhiệt độ khoảng 26–28 độ C, kết hợp với quạt điện để tăng hiệu quả làm mát. Đồng thời, cần vệ sinh máy định kỳ để thiết bị hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn.

2. Tủ lạnh hoạt động quá tải vào mùa nóng

Vào mùa hè, tủ lạnh phải hoạt động liên tục để giữ nhiệt độ ổn định. Thời tiết nóng khiến máy nén hoạt động nhiều hơn, từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với các mùa khác. Bên cạnh đó, nhiều gia đình thường xuyên mở tủ lạnh, nhét quá nhiều thực phẩm hoặc để thức ăn còn nóng vào tủ, làm thiết bị phải tăng công suất làm lạnh. Để hạn chế hao điện, nên sắp xếp thực phẩm hợp lý, không mở cửa tủ quá lâu và thường xuyên kiểm tra gioăng cao su để tránh thất thoát hơi lạnh.

3. Bình nóng lạnh vẫn âm thầm tiêu thụ điện

Nhiều người nghĩ rằng mùa hè không cần dùng bình nóng lạnh nên thiết bị này sẽ không tốn điện. Tuy nhiên, nếu vẫn cắm điện liên tục, bình nóng lạnh vẫn tiêu thụ điện để duy trì nhiệt độ nước bên trong. Đây là khoản điện năng bị lãng phí mà nhiều gia đình không để ý. Tốt nhất nên tắt nguồn hoàn toàn khi không sử dụng hoặc chỉ bật trước khi dùng khoảng 15–20 phút để tránh hao phí điện không cần thiết.

4. Quạt điện sử dụng liên tục cả ngày

Quạt điện tiêu thụ ít điện hơn điều hòa nhưng vào mùa hè, nhiều gia đình sử dụng quạt liên tục trong thời gian dài. Nếu trong nhà có nhiều quạt cùng hoạt động thì lượng điện tiêu thụ cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, quạt bám bụi lâu ngày sẽ chạy yếu hơn và tiêu tốn điện hơn bình thường. Việc vệ sinh quạt định kỳ và tắt quạt khi không cần thiết sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể.

5. Máy giặt và máy sấy hoạt động thường xuyên hơn

Mùa hè khiến nhu cầu giặt giũ tăng lên do quần áo ra nhiều mồ hôi. Một số gia đình còn sử dụng thêm máy sấy để quần áo khô nhanh vào những ngày mưa. Đây cũng là những thiết bị tiêu thụ điện khá lớn, đặc biệt là máy sấy. Để tiết kiệm điện, nên gom quần áo giặt một lần với khối lượng phù hợp thay vì giặt nhiều lần trong ngày. Nếu thời tiết thuận lợi, nên tận dụng ánh nắng tự nhiên thay cho máy sấy.

6. Các thiết bị ở chế độ chờ vẫn tiêu hao điện năng

Tivi, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy tính hay bộ sạc điện thoại dù không sử dụng nhưng vẫn cắm điện đều tiêu thụ một lượng điện nhất định. Đây được gọi là điện năng chờ. Mức tiêu thụ của từng thiết bị có thể không lớn, nhưng cộng dồn trong thời gian dài sẽ làm hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể. Do đó, nên rút phích cắm hoặc tắt công tắc nguồn khi không sử dụng để tránh lãng phí điện.