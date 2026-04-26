6 sai lầm khi trồng cây kim tiền khiến cây nhanh tàn, tài lộc khó tụ

Cây kim tiền từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ vẻ ngoài xanh mướt, dáng đứng vững vàng và ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho tài lộc. Tuy nhiên, không ít người dù chăm sóc khá kỹ vẫn gặp tình trạng cây vàng lá, chậm lớn, thậm chí chết dần mà không rõ nguyên nhân. Thực tế, kim tiền là loại cây dễ sống nhưng lại rất “kỵ” một số cách chăm sai lầm. Nếu đang trồng loại cây này, bạn nên kiểm tra xem mình có mắc phải 6 lỗi phổ biến dưới đây hay không.

1. Tưới nước quá nhiều khiến cây bị úng rễ

Sai lầm phổ biến nhất chính là tưới nước theo thói quen mỗi ngày. Kim tiền có phần củ nằm dưới đất, đóng vai trò tích trữ nước nên khả năng chịu hạn rất tốt. Khi bị tưới quá nhiều, đất luôn trong trạng thái ẩm ướt sẽ khiến rễ và củ bị ngộp, lâu ngày dẫn đến thối. Dấu hiệu dễ nhận biết là lá chuyển vàng, mềm, thân có thể nhũn và có mùi khó chịu. Với loại cây này, việc “ít nước một chút” lại an toàn hơn. Chỉ nên tưới khi bề mặt đất đã khô rõ rệt, thông thường khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần tùy điều kiện môi trường.

2. Chọn chậu trồng không có lỗ thoát nước

Nhiều người ưu tiên yếu tố thẩm mỹ nên chọn các loại chậu kín, không có lỗ thoát nước. Đây là nguyên nhân âm thầm khiến cây suy yếu. Nước dư không thoát ra được sẽ tích tụ ở đáy chậu, làm môi trường đất luôn ẩm và gây hại cho rễ. Về lâu dài, cây rất dễ bị thối gốc. Cách khắc phục đơn giản là luôn ưu tiên chậu có lỗ thoát nước. Ngoài ra, có thể lót thêm một lớp sỏi hoặc viên đất nung dưới đáy để tăng khả năng thoáng khí.

3. Sử dụng đất trồng quá bí và giữ nước lâu

Không phải loại đất nào cũng phù hợp với kim tiền. Đất quá nhiều mùn hoặc kết cấu nặng sẽ giữ nước lâu, khiến rễ cây khó “thở”. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với việc tưới nước thường xuyên. Kim tiền phát triển tốt nhất trong môi trường đất tơi xốp, thoát nước nhanh. Khi trồng, nên trộn đất với các vật liệu như trấu hun, xơ dừa đã xử lý, cát hoặc đá perlite để tăng độ thông thoáng, giúp rễ phát triển khỏe mạnh.

4. Đặt cây ở nơi thiếu ánh sáng trong thời gian dài

Kim tiền được xem là cây chịu bóng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể đặt ở góc tối hoàn toàn. Nếu thiếu ánh sáng lâu ngày, cây sẽ có biểu hiện vươn dài, thân yếu, lá nhạt màu và kém bóng. Thậm chí, cây dễ đổ và mất dáng đẹp ban đầu. Để cây phát triển ổn định, nên đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp, hoặc cho cây “tắm nắng nhẹ” vài giờ mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.

5. Bón phân quá nhiều với mong muốn cây lớn nhanh

Một sai lầm khác xuất phát từ tâm lý muốn cây xanh tốt nhanh chóng là bón phân liên tục hoặc dùng phân đậm đặc. Trên thực tế, kim tiền không cần quá nhiều dinh dưỡng. Việc bón phân quá mức có thể gây sốc, làm cháy rễ và khiến cây chậm phát triển hơn. Thay vì bón dồn dập, chỉ cần bổ sung phân loãng định kỳ khoảng 1 đến 2 tháng một lần là đủ để cây duy trì sức sống.

6. Không thay chậu khi cây đã phát triển quá lớn

Kim tiền sinh trưởng bằng cách phát triển thêm củ dưới đất. Khi trồng lâu trong một chậu nhỏ, hệ rễ và củ sẽ bị bó chặt, không còn không gian để mở rộng. Hậu quả là cây phát triển chậm, lá nhỏ dần và kém xanh. Đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay chậu. Thông thường, cứ khoảng 1 đến 2 năm, bạn nên kiểm tra và chuyển cây sang chậu lớn hơn để đảm bảo không gian sinh trưởng.

Có thể thấy, phần lớn các vấn đề khi trồng kim tiền đều đến từ việc chăm sóc “quá tay” thay vì bỏ bê. Đây là loại cây ưa khô, thích sự thông thoáng và không cần quá nhiều tác động từ bên ngoài. Khi hiểu đúng đặc tính này và điều chỉnh cách chăm phù hợp, cây sẽ phát triển ổn định, lá dày, xanh bóng và giữ được vẻ đẹp lâu dài trong không gian sống.