6 người tử vong thương tâm tại hồ Thác Bà: Lái tàu Triệu Văn Nội có thể bị phạt tù từ 7-15 năm?

Khởi tố lái tàu vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà làm 6 người thiệt mạng

Liên quan đến tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 21/2, Nội được thuê lái thuyền máy chở 22 hành khách di chuyển từ khu vực xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân. Khi phương tiện đi đến địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với một tàu vận chuyển đá do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, cùng trú xã Cảm Nhân) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến thuyền chở khách bị lật và chìm, làm 6 người trên tàu tử vong.

Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình điều tra ban đầu xác định, thuyền do Nội điều khiển đã chở vượt quá số người cho phép. Bên cạnh đó, phương tiện này sử dụng động cơ có công suất nhỏ nhưng không thực hiện việc nhường đường cho tàu có công suất lớn hơn khi di chuyển ngược chiều. Những hành vi trên bị cho là vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lái tàu Triệu Văn Nội có thể bị phạt tù từ 7-15 năm?

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết trên báo An ninh Thủ đô rằng, theo Điều 272 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung), người điều khiển phương tiện đường thủy nếu vi phạm quy định an toàn giao thông gây thiệt hại cho người khác có thể bị xử phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Trong khi đó, trả lời PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí maitáng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần, ngoài ra còn có thể có các chi phí khác.

Ảnh: CA Lào Cai

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, việc khởi tố bị can đối với lái tàu chở khách là có căn cứ. Quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhiều vấn đề, trong đó bao gồm trách nhiệm của lái tàu chở đá trong vụ tai nạn.

"Từ thông tin công an cung cấp, có thể thấy lái tàu chở khách đã có yếu tố lỗi dẫn tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc lái tàu chở khách sai không phải cơ sở mặc định loại trừ mọi trách nhiệm với lái tàu chở đá", Luật sư Linh cho biết trên tờ Dân Trí.