6 món được công nhận chứa collagen vượt trội, rất cần cho mùa đông để làn da căng mịn, hồng hào và cải thiện sức khỏe

Một trong những điều phiền phức nhất mà phụ nữ gặp phải trong mùa đông đó là nhận thấy da dẻ khô hanh, xỉn màu. Đồng thời, cơ thể luôn chậm chạp, thiếu linh hoạt và dễ mắc bệnh hơn. Để cải thiện những vấn đề này, nhiều chị em sẽ lựa chọn những sản phẩm dưỡng da hoặc sử dụng thuốc bổ. Nhưng thực tế cách tốt nhất để sở hữu một làn da mịn màng, hệ xương khớp dẻo dai từ sâu bên trong đó là bổ sung lượng collagen đầy đủ.

Collagen là một loại protein phong phú nhất trong cơ thể và chúng chính là "khung nâng đỡ" của xương và da. Để ngăn chặn tình trạng khô da và hình thành nếp nhăn trong mùa đông, mọi phụ nữ sau tuổi 25 đều nên tăng cường 6 món ăn bên dưới đây.

1. Đậu phụ

Đậu phụ là món ăn đầu tiên trong mùa đông mà phụ nữ nên tăng cường. Loại thực phẩm "giá rẻ" này không chỉ là nguyên liệu của những món ăn ấm áp, ngon lành, mà còn chứa nhiều chất isoflavone, có tác dụng duy trì collagen, làm săn chắc da.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ, những con chuột được cho ăn isoflavone và tiếp xúc với bức xạ tia cực tím (UV) có ít nếp nhăn hơn và làn da mịn màng hơn những con chuột được tiếp xúc với tia UV nhưng không nạp isoflavone. Các nhà nghiên cứu tin rằng isoflavone giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen.

Ăn nhiều đậu phụ là một cách tăng cường collagen tự nhiên.

2. Cải xoăn

Cải xoăn là loại rau phát triển rất tốt trong mùa đông. Đặc biệt, chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin K, vitamin C, cùng với các khoáng chất thiết yếu kali, canxi và magiê... rất tốt cho sức khỏe làn da và xương khớp. Trong đó, vitamin C của cải xoăn giúp củng cố các sợi collagen, giúp làn da của bạn căng bóng và giàu sức sống hơn. Một chén cải xoăn cung cấp 100% lượng vitamin C phụ nữ cần mỗi ngày.

3. Bí ngô

Một chén súp bí ngô hay canh sườn bí ngô ấm nóng của mùa đông không chỉ đem lại tác dụng cho trí não mà còn rất tốt cho tóc và da nhờ chứa lượng beta carotene (tiền vitamin A) dồi dào. Ngoài ra, bí ngô còn cung cấp một lượng lớn vitamin C - loại khoáng chất vàng để xây dựng và duy trì collagen cho làn da phụ nữ.

4. Bông cải xanh

Loại rau họ cải này là một kho chứa dồi dào glucoraphanin, được biết đến với đặc tính tái tạo da. Nó cũng chứa rất nhiều vitamin C, có tác dụng củng cố collagen cũng như vitamin E, giúp bảo vệ phụ nữ chống lại tổn thương tế bào và chứa vitamin B - khoáng chất làm làn da tươi sáng, hồng hào.

Ngoài tác dụng cho sắc đẹp, Hiệp hội chống ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo nên ăn bông cải xanh và các loại rau thuộc họ cải đều đặn vì chúng có chứa chất phytochemicals chống ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư phổi.

5. Chân giò, da lợn và xương ống

Theo tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), các món ăn như chân giò, da lợn và xương ống đều là nguồn collagen dồi dào bậc nhất.

Collagen là thành phần chính của da, xương, gân, sụn và mạch máu, trong đó tỷ lệ collagen trong da cao tới 70% -80%, vì vậy nếu bạn bổ sung một cách hợp lý chân giò, da lợn, xương ống trong mùa đông có thể bổ sung collagen kịp thời, từ đó đem lại tác dụng dưỡng ẩm, làm sáng và săn chắc da rất tốt. Tuy nhiên những thực phẩm này có thể làm tăng cân nhanh vì vậy bạn không nên lạm dụng, tốt nhất mỗi tuần chỉ nên mỗi món này 1 lần.

6. Các món cá

Thời tiết mùa đông khô hạn, hơn nữa thói quen làm việc khuya sẽ khiến làn da của bạn thiếu sức sống rất nhanh. Để phần nào cải thiện vấn đề này chị em nên ăn nhiều cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi... Thành phần cấu trúc của collagen cá phù hợp nhất với cấu trúc của cơ thể người. Ngoài ra, phần đầu và nhãn cầu của cá có chứa hàm lượng protein chống lão hóa cao nhất. Trong đó, cá hồi chứa khoáng chất kích thích sản xuất collagen và một lượng chất béo omega-3 hydrat hóa. Mỗi người nên ăn cá 2 lần/tuần để bảo vệ làn da và tốt cho sức khỏe não bộ, tim mạch và giấc ngủ.

Nguồn: Eatingwell, Thehealthy, Nhân dân nhật báo