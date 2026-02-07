Chỉ cần khuôn mặt thon gọn hơn một chút, nhiều phụ nữ đã trông trẻ ra vài tuổi mà chưa cần giảm cân toàn thân. Gương mặt nhỏ cũng giúp đường nét rõ ràng, dễ trang điểm, chụp ảnh “ăn hình” hơn. Trong khi có những người thân hình thon gọn mà mặt là quá "tròn", hay giảm được cân toàn thân nhưng mỡ mặt mãi vẫn lì lợm.

Tin vui là ngoài yếu tố khung xương, phần lớn tình trạng mặt to lại đến từ tích nước, mỡ thừa và thói quen sinh hoạt... Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện trước Tết nếu làm đúng cách với 6 mẹo đơn giản cấp tốc sau:

1. “Tập thể dục” cho khuôn mặt và vùng cổ

Huấn luyện viên cá nhân Anthony Maritato (Mỹ) cho biết, những bài tập huy động nhiều nhóm cơ sẽ giúp đốt calo tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả khuôn mặt. Bên cạnh cardio, việc điều chỉnh tư thế đầu cổ và tăng cường cơ lưng còn giúp đường viền hàm trông rõ hơn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, bạn có thể thử động tác nâng cằm, giữ cổ thẳng hoặc massage cơ hàm sau bữa ăn để tránh tình trạng cơ hàm phì đại do nhai nhiều đồ cứng. Duy trì đều đặn mới thấy khác biệt.

2. Giảm muối để hạn chế tích nước

Tiến sĩ Hana Patel, chuyên gia sức khỏe phụ nữ, cảnh báo chế độ ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, từ đó gây bọng mắt và làm mặt trông lớn hơn bình thường. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Nếu muốn mặt gọn nhanh, hãy giảm đồ đóng hộp, món muối chua và thói quen nêm nếm quá đậm.

3. Uống nước đúng cách thay vì lạm dụng

Theo Thạc sĩ dinh dưỡng Monique Richard, khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, nó sẽ tự giữ lại chất lỏng để chống mất nước, khiến khuôn mặt dễ sưng húp. Nhưng uống quá nhiều cũng không tốt.

Mức lý tưởng là khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày, chia thành nhiều lần nhỏ. Uống từng ngụm chậm giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và hạn chế phù mặt.

Ảnh minh họa

4. Ngủ đúng cách để khuôn mặt được “thở”

Một đánh giá đăng trên tạp chí Fit&Well cho thấy thiếu ngủ khiến mọi người tiêu thụ nhiều calo hơn do hormone đói tăng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng cân nặng mà còn làm mặt kém săn chắc.

Tiến sĩ Hana Patel (Mỹ) cũng nhấn mạnh rằng ngủ không đủ dễ gây bọng mắt, da chảy và thiếu sức sống. Bên cạnh việc ngủ 7 đến 8 tiếng, hãy hạn chế ngủ nghiêng vì áp lực kéo dài có thể khiến khuôn mặt kém cân đối và hình thành nếp gấp sâu hơn theo thời gian.

5. Giảm mức độ căng thẳng

Căng thẳng khiến cơ thể sản sinh cortisol, hormone liên quan đến tích mỡ và tăng cảm giác thèm đồ ngọt. Thạc sĩ Monique Richard cho biết nhiều nghiên cứu đã liên hệ stress với tăng cân và phù nề, đặc biệt ở vùng mặt. Bạn không cần làm điều gì quá phức tạp. Đi bộ nhẹ, nghe nhạc, thiền ngắn hoặc đơn giản là ngủ sớm hơn cũng giúp kiểm soát hormone này.

Ảnh minh họa

6. Uống ít rượu bia nếu không muốn mặt sưng

Theo Tiến sĩ Patel, rượu bia có thể gây mất nước, khiến cơ thể giữ lại dịch và làm khuôn mặt trông sưng hơn. Chưa kể đây là nguồn calo cao nhưng hầu như không mang lại lợi ích dinh dưỡng. Chỉ cần giảm tần suất nhậu trong một tới vài tuần, nhiều người đã thấy gương mặt nhẹ và gọn hơn đáng kể.

Điều quan trọng cần nhớ:

Nếu mặt tròn do mỡ thừa, giảm cân tổng thể vẫn là giải pháp bền vững nhất. Hãy ưu tiên chế độ ăn cân bằng với protein, chất béo lành mạnh và vitami cùng vận động để hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm đầy hơi.

Tết đang đến gần. Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ hôm nay, bạn hoàn toàn có thể sở hữu khuôn mặt thon gọn, tươi tắn hơn và tự tin xuất hiện trong mọi khung hình.

Nguồn và ảnh: MSN, Girl Style