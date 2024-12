Vitamin D thiết yếu đối với sức khỏe

Vitamin D rất quan trọng để duy trì xương và răng chắc khỏe. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013, phụ nữ phải đối mặt với tỷ lệ tử vong và bệnh tật nặng do loãng xương và gãy xương, tình trạng này có thể được giảm bớt bằng cách lựa chọn sử dụng vitamin D. Cùng với việc dùng vitamin D, bạn cũng nên kết hợp với các loại thực phẩm như sữa tăng cường, trứng và cá béo như cá hồi.

Vitamin B12 cũng rất cần thiết

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó tập trung thì nguyên nhân có thể là do thiếu vitamin B12. Vitamin này hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và chức năng thần kinh, cả hai đều rất quan trọng để duy trì năng lượng và sự nhạy bén. Vitamin này thường được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như trứng, thịt và sữa. Do đó những người ăn chay và thuần chay nên cân nhắc thực phẩm tăng cường hoặc thực phẩm bổ sung.

Vitamin C

Vitamin C nổi tiếng với vai trò tăng cường khả năng miễn dịch và là vũ khí giúp làn da sáng mịn. Vitamin C giúp sản xuất collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung. Ngoài ra, nó còn giúp cơ thể hấp thụ chất sắt mà phụ nữ cần nhiều hơn trong thời kỳ kinh nguyệt. Vì thế trong chế độ ăn uống hằng ngày, bạn nên bổ sung thêm trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh để tăng cường vitamin C tự nhiên.

Vitamin E

Nếu làn da khỏe mạnh, rạng rỡ là ưu tiên hàng đầu của bạn thì vitamin E sẽ là chất dinh dưỡng cần thiết. Nó được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại do tia UV và ô nhiễm. Nó cũng giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động tốt. Các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin E đó là các loại hạt, rau bina và dầu hướng dương.

Folate (vitamin B9)

Folate đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ đang có kế hoạch sinh con hoặc đang trong độ tuổi sinh sản. Vitamin này thúc đẩy sự phát triển của tế bào và tránh một số dị tật bẩm sinh. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch sinh con sớm, folate vẫn cần thiết cho việc tái tạo và hoạt động của tế bào nói chung. Do đó bạn nên bổ sung nhiều các loại rau lá xanh, đậu và ngũ cốc để có lượng folate đủ đầy.

Vitamin K

Vitamin K cần thiết để chữa lành vết thương vì nó hỗ trợ quá trình đông máu. Vitamin K giúp tăng cường sự hấp thụ canxi và sức mạnh của xương. Để cơ thể nhận được vitamin K, bạn hãy bổ sung các loại thực phẩm lên men như đậu tương lên men natto và các loại rau như bông cải xanh, rau bina và cải xoăn trong bữa ăn hằng ngày.

Theo Times of India