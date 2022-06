6 loại đồ uống có tác dụng chống nắng, chống nhăn, làm đẹp da vào mùa hè

"Bôi kem chống nắng mỗi ngày" là khẩu hiệu mà bạn đã nghe hàng nghìn lần trong những ngày hè nóng bức. Tiến sĩ Geetika Mittal Gupta, một bác sĩ da liễu cho biết: Mặc dù ánh nắng tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da, khiến da sạm đen, nhăn nheo và thậm chí gây ung thư da.

Việc chúng ta cần làm để bảo vệ da đó là tuân theo tất cả các biện pháp ngừa tác động của tia UV đến với làn da. Ngoài việc bôi kem chống nắng 4 giờ mỗi lần, bạn cũng nên tăng cường những loại đồ uống sau đây vào thực đơn hàng ngày để làn da được bảo vệ tốt hơn.

6 loại đồ uống có tác dụng chống nắng, chống nhăn

1. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có vị chua ngọt, thơm lừng rất dễ uống. Thức uống này còn có chứa hàm lượng lycopene cao, có tác dụng chống lại bức xạ UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Cà chua có thể làm giảm nguy cơ cháy nắng và làm dịu tình trạng viêm da. Để nước cà chua thơm ngon hơn, bạn có thể thêm vào nó 1 chút mật ong.

2. Nước dưa hấu

Một trong những nguồn cung cấp lycopene dồi dào đó chính là dưa hấu. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực nghiệm và Lâm sàng, dưa hấu chứa nhiều lycopene hơn khoảng 40% so với một lượng tương đương cà chua.

Không những vậy, dưa hấu còn có lợi ích dưỡng ẩm cho làn da nhiều hơn các loại trái cây khác. Khiến nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để có làn da khỏe mạnh vào ngày mùa hè.

3. Trà xanh

Epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, là một loại dinh dưỡng được tìm thấy trong trà xanh có thể đối phó với các tổn thương phân tử do ánh sáng mặt trời gây ra.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Archives of Biochemistry and Biophysic, khi các nhà nghiên cứu cho chuột uống trà xanh trong 31 tuần; đồng thời cho chúng tiếp xúc với tia UV, những con chuột uống trà ít bị ung thư da hơn đáng kể so với một nhóm chuột cũng tiếp xúc với UV nhưng không uống trà.

Các hợp chất có nguồn gốc thực vật được tìm thấy trong trà xanh có thể cung cấp tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, tăng cường sửa chữa DNA.



4. Cà phê

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 1 năm 2015 trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều cà phê và tỷ lệ ung thư hắc tố ác tính thấp hơn.

Các chuyên gia đã nghiên cứu việc uống cà phê của những tình nguyện viên trong suốt 10 năm và kiểm soát các yếu tố khác, bao gồm phơi nhiễm bức xạ tia cực tím, chỉ số khối cơ thể, tuổi, giới tính, hoạt động thể chất, uống rượu và tiền sử hút thuốc. Họ phát hiện ra rằng những người uống 4 tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư da hơn 20%.

Tuy nhiên, đây chỉ là một nghiên cứu sơ bộ và Mayo Clinic khuyến nghị hạn chế đồ uống có chứa caffein xuống 4 cốc mỗi ngày.

5. Ca cao

Các nhà nghiên cứu đã cho 24 phụ nữ uống đồ uống làm từ ca cao cô đặc trong 12 tuần và nhận thấy rằng họ ít bị tổn thương da do tia UV đáng kể so với những người không uống, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng.

Nghiên cứu cho thấy rằng, ca cao có chứa flavanols, đây là các hợp chất có nguồn gốc thực vật có lợi cho sức khỏe, có khả năng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời tốt ngang lycopene của cà chua hay là dưa hấu.

Đồ uống có hàm lượng ca cao cũng làm tăng lưu lượng máu và duy trì độ ẩm trên da của chúng ta, giúp da đẹp hơn, bớt nhăn và bớt sạm.

Bạn cũng có thể ăn socola để nhận hiệu quả tương tự nhưng nên chọn những thanh socola có tỷ lệ ca cao từ 70% trở lên vì chúng có nồng độ flavanol lớn hơn, đồng thời chứa ít đường.

6. Nước ép từ các loại quả mọng

Vào năm 2009, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hallym, Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng việc bôi chất chống oxy hóa có tên là axit ellagic tại chỗ đã làm giảm phản ứng viêm đối với tia UV.

Axit ellagic thường được tìm thấy trong quả mâm xôi, dâu tây và nam việt quất. Axit ellagic làm chậm quá trình giải phóng các enzym phân hủy collagen trong tế bào da của chuột và người trong suốt 8 tuần.

https://afamily.vn/6-loai-do-uong-co-tac-dung-chong-nang-chong-nhan-lam-dep-da-vao-mua-he-20220618183115069.chn