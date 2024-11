*Bài viết dưới đây chia sẻ một góc nhìn từ người phụ nữ họ An, 56 tuổi, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tìm ra hạnh phúc và sự mãn nguyện trong những năm tháng hưu trí một mình.

Trong ngôi nhà nhỏ tại Trùng Khánh, Trung Quốc, bà An – 56 tuổi, sống một mình, không có gia đình và con cái, đã chọn cho mình một cuộc sống hưu trí yên bình. Những đêm trăng sáng, bà ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, ngắm sao và để lòng mình thư thái với cảm giác bình yên khó tả. Với mức lương hưu hàng tháng là 6.000 NDT (tương đương hơn 20 triệu VNĐ), bà An không những sống đủ đầy mà còn xây dựng được một nhịp sống hưu trí tự tại, an lạc.

Có được sự tự do

Nhiều người có thể cho rằng cuộc sống của bà An thật cô độc, nhưng bà lại cảm nhận đó là một dạng tự do mà không phải ai cũng có. Sống một mình, bà không bị ràng buộc bởi gia đình, cũng không phải lo toan cho con cái hay cháu nhỏ. Bà An có thể hoàn toàn sắp xếp thời gian theo sở thích, sống cho chính mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc một cách tự do.

Sau khi nghỉ hưu, bà An tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. bà dành phần lớn thời gian cho sách vở. Mỗi sáng, bà pha một ấm trà, mở sách đọc, để dòng suy tư của mình đắm chìm trong những trang sách. Buổi chiều, bà đi dạo quanh công viên, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên qua từng nhành hoa, tiếng chim hót. Tối đến, bà ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn, tận hưởng khoảnh khắc lắng đọng khi ánh mặt trời dần khuất bóng.

Ngoài việc đọc sách và đi dạo, bà An còn tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng. Bà giúp đỡ những người khó khăn, mang đến cho họ sự quan tâm ấm áp. Qua những buổi tiếp xúc, bà hiểu thêm về sự đa dạng của cuộc sống và vẻ đẹp của tình người. Đó cũng là cách bà nuôi dưỡng lòng yêu đời và sự trân trọng đối với bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian nuôi dưỡng những sở thích riêng

Ngoài sách vở, bà An còn yêu thích việc trồng hoa và nấu ăn. Ban công nhỏ của bà rực rỡ sắc màu từ các loại hoa và cây cảnh. Mỗi ngày, bà chăm chút từng cây hoa, ngắm chúng lớn lên từ hạt, trổ hoa, và kết quả. Việc tự tay chăm sóc hoa như vậy mang lại cho bà niềm vui và hạnh phúc vô cùng.

Bà cũng thích nấu ăn nên thường thử nghiệm những công thức mới, tự chọn nguyên liệu và nấu nướng rồi thưởng thức một mình hoặc cùng bạn bè. Đây là những thú vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa, giúp bà An cảm nhận trọn vẹn sự hài lòng từ chính những công việc hằng ngày.

Có hy vọng và niềm tin lạc quan

Cuộc sống hưu trí của bà An không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bà từng trải qua những khoảnh khắc thấy trống trải, đặc biệt là vào ban đêm. Thay vì để nỗi cô đơn chiếm lấy tâm trí, bà chọn cách đọc sách, nghe nhạc và giao lưu với bạn bè để làm giảm bớt cảm giác này.

Bên cạnh đó, bà cũng đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Tuổi tác ngày càng lớn khiến bà phải chú ý hơn đến tình trạng thể chất của mình. Điều đó không những không khiến bà bi quan mà còn trở thành động lực để bà An nỗ lực chăm sóc cơ thể, duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ.

Người phụ nữ trung niên vẫn luôn giữ thái độ tích cực và tinh thần lạc quan khi nghĩ về tương lai. Bà tin rằng, chỉ cần duy trì được niềm tin và sự vui sống, cuộc sống về già sẽ càng thêm thú vị và trọn vẹn. Bà sẽ tiếp tục theo đuổi lối sống hưu trí của mình, tận hưởng những ngày tháng an yên, hạnh phúc và tiếp tục tìm kiếm những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Lời kết

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà An không hề hối tiếc về cuộc sống độc thân của mình. Bà nhận thức rõ rằng, tuy không có sự ấm áp của gia đình hay sự bầu bạn của con cái, bù lại, bà có được sự tự do và không gian riêng để sống cho chính mình. Đối với bà, sự tự do và độc lập ấy mang lại một cuộc sống trọn vẹn, giúp bà mạnh mẽ hơn và trân trọng từng khoảnh khắc.

Qua câu chuyện của mình, bà An muốn nhắn gửi đến những ai đang trải qua hoàn cảnh tương tự rằng: "Đừng sợ cô đơn, cũng đừng lo lắng về sự bất lực. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình, chỉ cần tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện, cuộc sống luôn đáng trân trọng." Đối với bà, sự kiên trì và tình yêu với cuộc sống đã giúp bà xây dựng nên một cuộc sống tuổi già bình yên, hạnh phúc.

Cuộc sống hưu trí của bà An cũng là một minh chứng cho thấy rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, người ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc và sự mãn nguyện thông qua những giá trị đơn giản của cuộc sống. Những đêm trăng tĩnh lặng, bên tách trà nóng, bà cảm nhận sâu sắc niềm vui của sự lựa chọn độc lập, cùng tình yêu đối với cuộc đời và sự tôn trọng dành cho chính mình.

Nguồn: Sohu