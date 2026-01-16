54 giây gây bão mạng: Thấy hai người lao xe máy xuống sông, bé trai có phản ứng chớp nhoáng khiến ai cũng vỗ tay

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một sự cố xảy ra bên đường, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo nội dung đoạn clip, khi di chuyển qua một đoạn kênh, hai người đi xe máy bất ngờ mất lái, loạng choạng rồi rơi xuống nước.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra sự việc, có hai em nhỏ đứng gần đó đã vô tình chứng kiến toàn bộ diễn biến. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các em lập tức hô hoán thật lớn, kêu gọi những người xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời này, nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu, hỗ trợ người gặp nạn.

Clip sự cố xảy ra thu hút sự chú ý của nhiều người

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 15/1. Toàn bộ diễn biến đã được camera ghi lại và sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngợi khen trước sự nhanh nhẹn, thông minh của các em. Cùng với đó, nhiều người cũng cho rằng nên lắp thêm rào chắn trên cầu để đảm bảo an toàn cho người di chuyển qua các khu vực gần sông, hồ ao.

“Các em còn nhỏ tuổi mà đã biết quan sát, nhanh nhẹn ghê.”

“Kỹ năng sống của các em tốt quá.”

“Chỉ cần một chút bất cẩn là có thể gặp nguy hiểm. Những đoạn cầu như thế này cần có rào chắn kiên cố”