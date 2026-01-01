5 việc nên làm ngày 1/1 để năm 2026 dễ giàu

Ngày 1/1 là thời điểm phù hợp để mỗi người nhìn lại cách mình kiếm tiền, chi tiêu và tích lũy. Những việc được làm ngay từ ngày đầu năm, nếu đủ thực tế và nhất quán, có thể tạo nền tảng tốt hơn cho thu nhập và tài chính cá nhân trong suốt năm 2026.

Dưới đây là 5 việc nên làm ngay trong ngày đầu năm có thể giúp cải thiện tình hình tài chính năm 2026 của bạn.

Nhìn lại một năm thu – chi một cách thẳng thắn

Việc đầu tiên nhiều người nên làm trong ngày 1/1 là dành thời gian nhìn lại bức tranh tài chính của bản thân trong năm cũ. Không cần quá chi tiết hay sử dụng các bảng biểu phức tạp, bạn chỉ cần trả lời vài câu hỏi cơ bản: năm qua kiếm được bao nhiêu, tiêu nhiều vào những khoản nào, có tiết kiệm được hay không, còn khoản nợ nào đang tồn tại.

Việc nhìn lại này giúp mỗi người nhận ra đâu là khoản chi chưa hợp lý, đâu là thói quen tiêu tiền cần điều chỉnh. Với nhiều người, chỉ riêng việc ý thức rõ tiền của mình đã đi đâu cũng đủ để thay đổi cách chi tiêu trong năm mới.

Xác định rõ mình muốn đạt được điều gì về tài chính trong năm mới

Ngày đầu năm cũng là lúc phù hợp để xác định một vài mục tiêu tài chính cụ thể cho cả năm, thay vì chỉ đặt những mong muốn chung chung. Mục tiêu có thể là tăng thu nhập, tiết kiệm được một khoản nhất định, giảm chi tiêu không cần thiết, hoặc không để nợ phát sinh thêm.

Việc xác định mục tiêu không nhằm tạo áp lực, mà giúp mỗi người có điểm tựa để cân nhắc khi đứng trước các quyết định chi tiêu. Khi biết mình đang hướng tới điều gì, việc từ chối những khoản mua sắm không cần thiết cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sắp xếp lại cách chi tiêu cho phù hợp với thực tế

Sau một năm với nhiều biến động về giá cả và thu nhập, cách chi tiêu cũ có thể không còn phù hợp. Ngày 1/1 là thời điểm thuận lợi để rà soát lại các khoản chi thường xuyên, xem khoản nào thực sự cần thiết, khoản nào có thể giảm bớt.

Việc này không đồng nghĩa với việc phải sống kham khổ, mà là chi tiêu có chủ đích hơn. Khi tiền được phân bổ rõ ràng cho sinh hoạt, tiết kiệm và các kế hoạch cá nhân, áp lực tài chính trong năm cũng giảm đi đáng kể.

Nghĩ đến một hướng tăng thu nhập trong năm

Bên cạnh việc tiết kiệm, ngày đầu năm cũng là lúc nhiều người bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tăng thu. Đó có thể là tìm thêm một công việc phụ, học một kỹ năng mới, hoặc chủ động tìm cơ hội tốt hơn trong công việc hiện tại.

Không nhất thiết phải có câu trả lời ngay trong ngày 1/1, nhưng việc đặt ra câu hỏi “làm sao để kiếm thêm tiền” là bước khởi đầu quan trọng. Với nhiều người, chính suy nghĩ này đã mở ra những thay đổi tích cực trong suốt cả năm.

Đặt ra nguyên tắc cho các quyết định tài chính lớn

Ngày đầu năm cũng phù hợp để mỗi người tự đặt ra một số nguyên tắc cho những quyết định tài chính quan trọng trong năm mới, như mua nhà, mua xe, đầu tư số tiền lớn hay vay nợ dài hạn. Việc xác định trước nguyên tắc giúp tránh đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc chi phối hoặc khi chưa đủ thông tin.

Chỉ cần ghi nhớ rằng các quyết định lớn cần được cân nhắc kỹ, có thời gian suy nghĩ và so sánh, cũng đủ để giảm rủi ro tài chính về sau. Với nhiều người, đây là cách hiệu quả để giữ tiền và tránh những sai lầm tốn kém.

