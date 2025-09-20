5 "tổng tài" hàng real: Trong phim cực ngầu, ngoài đời thì học giỏi, gia thế còn "khủng"!

Nếu là fan phim Hàn, chắc hẳn ai cũng từng “rung rinh” trước hình tượng tổng tài lạnh lùng, đẹp trai, tiền tiêu không hết nhưng lại hết lòng vì tình yêu. Nhiều người nghĩ đây chỉ là motif hư cấu để chiều gu khán giả, nhưng ngoài đời, showbiz Hàn thực sự có những gương mặt đúng chuẩn tổng tài hàng real vừa học giỏi, vừa có gia thế khủng, thậm chí background còn xịn xò hơn cả trong phim. Dưới đây là 5 nhân vật khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

1. Cha Eun Woo

Cha Eun Woo luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về “tổng tài ngoài đời thực”. Không chỉ sở hữu ngoại hình như bước ra từ truyện tranh, thành viên nhóm Astro còn có bảng thành tích học tập ấn tượng. Từ nhỏ, Cha Eun Woo đã liên tục là học sinh xuất sắc, từng giữ chức chủ tịch hội học sinh và biết nói nhiều ngoại ngữ. Trong True Beauty, anh hóa thân thành Lee Su Ho, chàng trai lạnh lùng và giàu có. Khán giả nhận xét nhân vật này chẳng khác gì Eun Woo ngoài đời, thậm chí ngoài đời anh còn hoàn hảo hơn với khả năng ca hát, diễn xuất và lối sống kỷ luật khiến đồng nghiệp nể phục.

Không chỉ học giỏi, Cha Eun Woo còn chứng minh tiềm lực tài chính không kém gì nhân vật “tổng tài” trong phim. Anh từng khiến công chúng choáng váng khi mua hẳn một căn penthouse cao cấp ở Cheongdam-dong, Gangnam trị giá gần 5 tỷ won (hơn 4 triệu USD) và trả bằng tiền mặt. Hiện giá trị căn hộ này đã tăng thêm cả triệu đô sau vài năm. Nhiều nguồn ước tính tài sản ròng của Eun Woo đã chạm mốc 50 triệu USD, nhờ kết hợp thu nhập từ ca hát, phim ảnh và loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ.

Cha Eun Woo.

2. Lee Jong Suk

Ngôi sao W - Two Worlds và Big Mouth không chỉ nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai mà còn bởi nền tảng gia đình trí thức. Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Jong Suk đã được theo học nghệ thuật và sớm bộc lộ trí thông minh của mình. Dù từng là thực tập sinh idol, anh quyết định rẽ sang diễn xuất và chứng minh tài năng của mình. Nhiều bộ phim của anh đều gắn với hình tượng luật sư, bác sĩ hay nhà báo, những nghề đòi hỏi tri thức cao. Khán giả nhận xét rằng sự thông minh và nền tảng gia đình đã giúp anh nhập vai thuyết phục đến vậy.

Ngoài sự nghiệp thành công, Lee Jong Suk còn sở hữu bất động sản “khủng”. Anh có biệt thự tại khu Nine One Hannam - một trong những khu căn hộ xa hoa bậc nhất Seoul, nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Tài sản của nam diễn viên được cho là lên tới hàng chục triệu USD, khiến hình tượng “tổng tài” của anh càng thêm thuyết phục.

Lee Jong Suk.

3. Park Hyung Sik

Trong bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, Park Hyung Sik khiến fan “rụng tim” khi hóa thân thành CEO Ahn Min Hyuk vừa lãng mạn vừa ga lăng. Ngoài đời, anh còn được gọi là “tổng tài chính hiệu” vì xuất thân giàu có. Bố của Hyung Sik từng giữ vị trí trong ban quản trị BMW Hàn Quốc, gia đình có điều kiện vượt trội. Tuy nhiên, Hyung Sik không ỷ lại vào gia thế mà chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, debut cùng nhóm ZE:A rồi thành công với sự nghiệp diễn xuất.

Dù không thường khoe của, Park Hyung Sik vẫn luôn nằm trong top idol - diễn viên có đời sống sung túc nhờ sự kết hợp giữa nền tảng gia đình và nỗ lực bản thân. Vẻ ngoài thư sinh, tài năng diễn xuất cùng gia thế “không phải dạng vừa” khiến Hyung Sik trở thành hình mẫu tổng tài trong mơ của nhiều người.

Park Hyung Sik.

4. Ok Taecyeon

Ok Taecyeon từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trong bộ phim Vincenzo với vai ác nhân. Nhưng ngoài đời, anh lại là một trong những idol học giỏi và có lối sống kỷ luật. Từng sống ở Mỹ, Taecyeon tốt nghiệp trường trung học danh giá, đạt điểm SAT cao chót vót. Sau đó, anh trở về Hàn, thi đỗ Đại học Dankook và tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Điều khiến công chúng nể phục hơn cả là việc Taecyeon từng có quốc tịch Mỹ nhưng đã tự nguyện từ bỏ để nhập ngũ tại Hàn Quốc. Hành động này giúp anh ghi điểm tuyệt đối về trách nhiệm và nhân cách. Cộng thêm thu nhập từ ca hát, đóng phim, quảng cáo, Taecyeon hoàn toàn xứng đáng được gọi là “tổng tài” trong lòng fan.

Ok Taecyeon.

5. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun được mệnh danh là “bảo chứng rating” của phim Hàn, xuất hiện ở đâu là phim ăn khách ở đó. Trong My Love From the Star hay It’s Okay to Not Be Okay, anh thường thủ vai những nhân vật giàu có, tài giỏi và quyền lực. Ngoài đời, nam diễn viên cũng có gia thế vững chắc, đồng thời được đào tạo bài bản tại Đại học Chung Ang, ngôi trường hàng đầu về nghệ thuật.

Kim Soo Hyun còn được coi là “tổng tài thật sự” của showbiz Hàn với khối tài sản ước tính hơn 100 triệu USD. Anh sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Seoul, bao gồm căn penthouse trị giá hàng chục tỷ won. Cát-xê mỗi tập phim truyền hình của anh thuộc hàng cao nhất Hàn Quốc, cùng loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ. Vừa giàu có, vừa tài năng, lại chăm chỉ và kỷ luật, Kim Soo Hyun chính là minh chứng sống động cho hình tượng tổng tài bước ra từ màn ảnh.