5 Thủ khoa Ngoại thương: Khi điều được nhắc đến không phải là điểm số

Năm thủ khoa, năm câu chuyện khác nhau. Nhưng khi đứng trước khoảnh khắc khép lại bốn năm đại học, các bạn cùng nhìn lại không chỉ những gì đã đạt được, mà cả những điều đã làm nên mình của ngày hôm nay.

Phía sau mỗi bước chân là những người thương yêu

Tống Lê Vân Khánh – Thủ khoa Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại với GPA 4.0 – kể về cha mẹ đã nhiều năm thức dậy từ 4 giờ sáng, làm việc bất kể nắng mưa để con gái được học tập nơi thành phố xa. Ngày Khánh tốt nghiệp, những người thân thương ấy đã có mặt.

Phía sau điểm GPA tuyệt đối vì thế không chỉ là thành tích của một nữ sinh viên, mà còn là gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã âm thầm trao cho Khánh niềm tin. Bốn năm Ngoại thương cũng là bốn năm Khánh học cách sống trách nhiệm, kiên trì với lựa chọn và đứng dậy khi điều mong muốn chưa thành hiện thực.

Tống Lê Vân Khánh – Thủ khoa Chương trình Kinh tế đối ngoại (CLC) với GPA 4.00/4.00 phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp

Rời Ngoại thương, mang theo một phần thanh xuân

Với Trần Thị Nhật Linh – Thủ khoa Chương trình Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế – nếu phải chọn một từ để gọi tên bốn năm Ngoại thương, đó là "thanh xuân".

Thanh xuân có những giờ học, những lần cùng nhau cố gắng, những đêm chạy dự án; có những khoảnh khắc tưởng rất bình thường, đến lúc rời xa mới biết mình sẽ nhớ.

Cô nữ sinh rời Đà Nẵng vào TP. HCM học tập khép lại bốn năm ấy bằng hai câu thơ:

"Dẫu mai này đi qua muôn ngả rẽ,

Vẫn tự hào: ta là người Ngoại thương."

Trần Thị Nhật Linh – Thủ khoa Chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) với GPA 3.91/4.00 được Hiệu trưởng trao Giấy khen và Huy chương

Thanh xuân tươi đẹp ấy sẽ trở thành hành trang để bước vào chặng đường mới. Với Phan Thị Hồng Diễm – Thủ khoa Chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế – điều quý giá sau bốn năm không chỉ là kiến thức, mà còn là "dũng khí để bước tới trước thử thách", "bản lĩnh để đón nhận những điều chưa biết" và "niềm tin vào chính mình để tiếp tục bước đi, ngay cả khi phía trước chưa có sẵn câu trả lời".

Phan Thị Hồng Diễm – Thủ khoa Chương trình Ngân hàng và Tài chính quốc tế (CLC) với GPA 3.86/4.00 được Hiệu trưởng trao Giấy khen và Huy chương

Trên mỗi hành trình, luôn có một nơi để trở về

Từ những ký ức của thanh xuân, Huỳnh Thanh Lộc – Thủ khoa Chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – lại đưa câu chuyện trở về với những người đã đứng phía sau mình.

"Điều em mong muốn nhất không phải là được nghe tên mình, mà là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ba Mẹ. Con cảm ơn Ba Mẹ – vì đã luôn là hậu phương vững chắc, luôn tin tưởng, nâng đỡ con và cho con một nơi để trở về", Thanh Lộc xúc động chia sẻ tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Với chàng thủ khoa, phía sau mỗi bước chân là sự chỉ dẫn của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè và trên hết là tình yêu thương lặng thầm của gia đình.

Huỳnh Thanh Lộc – Thủ khoa Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với GPA 3.96/4.00 phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp

Khi phía trước chưa có sẵn câu trả lời

Có một nơi để trở về, nhưng người trẻ rồi vẫn phải tự mình bước đi. Phan Doãn Tiến – thủ khoa đầu tiên của Chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) – nói về nỗi băn khoăn quen thuộc của tuổi đôi mươi: nỗi sợ lựa chọn sai.

Bốn năm trước, Tiến chọn IMC, chọn Ngoại thương. Bốn năm sau, bạn vẫn tự hào về lựa chọn ấy. Nhưng thông điệp Tiến gửi đi không phải "hãy chọn đúng", bởi "sự lựa chọn không cho chúng ta đặc quyền được nhìn thấy trước tương lai". Điều có thể làm là "tin vào chính mình đủ nhiều để chọn lựa và đủ bản lĩnh để đi đến cùng với lựa chọn ấy".

Phan Doãn Tiến – Thủ khoa đầu tiên của Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) với GPA 3.91/4.00 được Hiệu trưởng trao Giấy khen và Huy chương trong niềm tự hào của phụ huynh

Và khi không thể biết chắc chắn con đường phía trước sẽ có những gì, điều quan trọng không phải là tìm một hành trình không có vật cản, mà là học cách bước tiếp qua những vật cản ấy. Cũng trên tinh thần ấy, tại Lễ trao bằng tốt nghiệp, Cô Hiệu trưởng gửi đến các tân cử nhân thông điệp về "sức mạnh của dòng chảy" – một hình ảnh về cách người trẻ có thể đi qua những điều không thể đoán trước: "Sức mạnh của dòng chảy không nằm ở việc mạnh hơn mọi vật cản, mà ở chỗ không để vật cản quyết định hành trình của mình phải dừng lại. Nó đủ tĩnh lặng để tìm một lối khác, đủ mềm mại để thay đổi và đủ bền bỉ để tiếp tục đi về phía trước." Cô nhắn nhủ các tân cử nhân giữ cho mình một phương hướng đủ rõ để không lạc đường, một nội tâm đủ vững để không gục ngã, sự mềm mại để biết thay đổi và sự tử tế đủ sâu để dù đi xa đến đâu vẫn không đánh mất chính mình.

Năm thủ khoa, năm hành trình. Người mang theo lòng biết ơn, người trân quý những năm tháng thanh xuân, người mang theo niềm tin và dũng khí trước những điều chưa biết. Mỗi người rồi sẽ đi một con đường riêng, nhưng Ngoại thương sẽ luôn ở lại – trong ký ức, niềm tự hào và hành trang của những năm tháng tuổi trẻ.