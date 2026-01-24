5 thói xấu biến ngôi nhà thành bãi rác, cảm giác “rẻ tiền, nghèo khó” bủa vây

Nhiều người nghĩ rằng cảm giác nhà kém sang, thiếu gọn gàng là do diện tích nhỏ hay do thiết kế chưa đủ đẹp. Thế nhưng trên thực tế, nguồn cơn lại thường đến từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng rất nhỏ. Chỉ cần vài thói quen xấu lặp đi lặp lại, ngôi nhà dù mới hay rộng đến đâu cũng dễ trở nên bừa bộn, thiếu sức sống.

Thói quen đầu tiên: tiện tay là đặt đồ bừa bãi

Sau một ngày dài, không ít người có xu hướng về nhà là đặt giày dép ngay trước cửa, quăng túi xách lên bàn ăn, treo áo khoác lên ghế rồi để đó. Ban đầu có thể thấy tiện, nhưng lâu dần, không gian sống sẽ ngày càng rối mắt. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng chưa kịp dọn, người trong nhà thì quen dần, nhưng với người ngoài, cảm giác luộm thuộm là điều khó tránh. Cách khắc phục rất đơn giản: mỗi món đồ cần có một vị trí cố định, dùng xong là cất lại, càng ít đồ nằm trên bề mặt, nhà càng gọn gàng.

Thói quen thứ hai: ăn xong không dọn bếp ngay

Nhiều gia đình để bát đĩa chất đầy bồn rửa, chờ lúc rảnh mới dọn. Thế nhưng "để một lát" thường kéo dài thành cả buổi, thậm chí qua ngày hôm sau. Lâu dần, bếp dễ ám mùi, bề mặt bẩn và vi khuẩn sinh sôi. Thực ra, chỉ cần dành khoảng 15-30 phút sau mỗi bữa ăn để lau mặt bếp, rửa bát và dọn gọn đồ dùng, không gian bếp sẽ luôn sạch sẽ và dễ chịu hơn rất nhiều.

Thói quen thứ ba: thích tích trữ nhưng không kiểm soát

Thấy khuyến mãi là mua, thấy đồ giảm giá là gom về, từ thực phẩm, đồ sinh hoạt đến các vật dụng "có thể dùng tới". Khi số lượng vượt quá nhu cầu thực tế, đồ đạc sẽ nhanh chóng chiếm hết tủ kệ, ban công, phòng ngủ. Nhiều món còn chưa kịp dùng đã hết hạn. Muốn nhà bớt lộn xộn, hãy tập mua sắm có chọn lọc và thường xuyên dọn bỏ những thứ không còn cần thiết. Chỉ cần bắt đầu thói quen "đoạn xả ly", không gian sống sẽ thay đổi rõ rệt.

Thói quen thứ tư: chỉ dọn bề mặt, bỏ quên các góc khuất

Nhiều người lau nhà rất chăm, nhưng chỉ lau những gì nhìn thấy. Gầm giường, sau sofa, khe tủ hay các góc khuất lâu ngày không được đụng tới sẽ tích tụ bụi bẩn, thậm chí nấm mốc, đặc biệt là ở bếp và nhà vệ sinh. Tốt nhất nên chọn một ngày cố định trong tuần để dọn kỹ các vị trí này. Khi những góc khuất được làm sạch, ngôi nhà sẽ bớt cảm giác cũ kỹ và nặng nề.

Thói quen cuối cùng: lưu trữ đồ đạc không hợp lý

Nhà dù đẹp đến đâu nhưng nếu bề mặt luôn đầy đồ, cảm giác chật chội và kém tinh tế vẫn sẽ xuất hiện. Việc "dọn" chỉ bằng cách đổi chỗ đồ đạc không mang lại hiệu quả lâu dài. Thay vào đó, hãy cất những món không dùng thường xuyên vào tủ, tận dụng kệ treo, hộp lưu trữ để phân loại đồ đạc rõ ràng. Quan trọng nhất là duy trì thói quen dùng xong cất lại, không để đồ đạc chất đống trên mặt bàn hay kệ.

Sau cùng, một ngôi nhà gọn gàng, dễ chịu không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đắt tiền hay diện tích rộng rãi. Chỉ cần thay đổi vài thói quen sinh hoạt hằng ngày, không gian sống sẽ tự nhiên trở nên ngăn nắp, sạch sẽ và mang lại cảm giác thoải mái hơn cho chính người ở trong đó.

Theo Toutiao