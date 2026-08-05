5 thí sinh liên quan gian lận thi ở Quảng Trị được đăng ký thi lại vào năm 2027

Liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, căn cứ theo những quy chế hiện hành 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi kể trên sẽ được đăng ký thi lại vào năm 2027.

Trả lời về việc một số thí sinh ở Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong khi các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết hai vụ việc có bản chất và phạm vi sai phạm khác nhau.

Theo ông Chương, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng làm rõ từng trường hợp vi phạm, có đầy đủ căn cứ để xác định trách nhiệm và mức độ liên quan của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, địa phương xử lý theo đúng quy định của Quy chế thi, trong đó có việc hủy kết quả thi đối với các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, kết quả điều tra bước đầu tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, ảnh hưởng đến các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo khoản 2 Điều 2 Quy chế thi. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng quyết định tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi này.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng xác nhận nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi. Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi. Ông này cũng phủ nhận thông tin con mình được giám thị hỗ trợ làm bài.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khởi tố 2 bị can là ông Trần Đức Lực (SN 1979) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Ngữ Văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đến nay có 5 trường hợp bị huỷ kết quả thi, trong đó có trường hợp thí sinh là con trai của ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Ngoài ra, liên quan đến sự việc này, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, còn một trường hợp thí sinh đang xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.