5 sai lầm khiến bạn hối hận khi thuê chung cư

Trước khi ký hợp đồng thuê nhà, nhiều người thường chỉ quan tâm đến giá thuê, vị trí hay nội thất mà quên mất một câu hỏi quan trọng hơn: Liệu bản thân có thực sự phù hợp với cuộc sống ở chung cư hay không? Trên thực tế, không ít trường hợp chuyển vào ở vài tháng rồi lại vội vàng tìm nơi khác, chấp nhận mất tiền cọc hoặc tốn thêm chi phí chuyển nhà vì những bất tiện không lường trước. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khiến nhiều người hối hận khi thuê chung cư, phần lớn đều xuất phát từ việc chưa hiểu rõ nhu cầu và thói quen sinh hoạt của chính mình.

1. Chọn chung cư chỉ vì đẹp, mà quên xem nó có phù hợp với nhịp sống của mình hay không

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là bị thuyết phục bởi sảnh sang trọng, căn hộ mới, nội thất đẹp hay hàng loạt tiện ích như hồ bơi, phòng gym, mà quên đánh giá xem bản thân có thực sự sử dụng chúng hay không.

Có người làm việc từ sáng đến tối, cuối tuần thường về quê hoặc đi chơi nên gần như không bao giờ xuống hồ bơi hay phòng tập. Trong khi đó, tiền thuê hàng tháng vẫn bao gồm phần chi phí cho những tiện ích này. Ngược lại, có những người làm việc từ xa, ở nhà nhiều giờ mỗi ngày nhưng lại chọn căn hộ nhỏ, thiếu không gian làm việc hoặc ban công quá hẹp, khiến cuộc sống lâu dài trở nên bí bách.

Ảnh minh họa

Thuê chung cư không phải là chọn căn hộ đẹp nhất, mà là chọn nơi phù hợp nhất với nhịp sinh hoạt hằng ngày. Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh hoặc những lời quảng cáo hấp dẫn, cảm giác "thích" ban đầu rất dễ biến thành sự chán nản sau vài tháng sinh sống.

2. Thuê chung cư nhưng không chấp nhận được những quy định chung

Khác với nhà mặt đất, chung cư vận hành theo mô hình cộng đồng với rất nhiều quy định chung.

Từ việc đăng ký giờ sửa chữa căn hộ, quy định nuôi thú cưng, gửi xe, chuyển đồ, cho đến việc không được gây tiếng ồn sau một khung giờ nhất định... tất cả đều cần cư dân tuân thủ.

Với nhiều người, đây là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu là kiểu người thích sự tự do tuyệt đối, hoặc không thích tuân theo các quy định chung, cuộc sống ở chung cư rất dễ trở thành trải nghiệm khó chịu.

Không ít mâu thuẫn giữa cư dân và ban quản lý thực chất không đến từ những quy định quá khắt khe, mà từ việc người thuê chưa chuẩn bị tâm lý rằng mình đang sống trong một môi trường có hàng nghìn hộ gia đình khác.

3. Chỉ nhìn tiền thuê mà bỏ qua chi phí phát sinh

Nhiều người tìm được căn hộ với mức giá vừa túi tiền rồi quyết định thuê ngay, nhưng chỉ sau vài tháng mới nhận ra tổng chi phí thực tế cao hơn rất nhiều so với dự tính.

Ngoài tiền thuê, người ở chung cư còn cần tính đến phí quản lý, phí gửi xe, điện nước, internet, phí vệ sinh,hoặc những khoản phát sinh khác tùy từng dự án. Nếu ngân sách chỉ vừa đủ để trả tiền thuê, các khoản cộng thêm này có thể khiến áp lực tài chính tăng lên đáng kể.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "tiền thuê bao nhiêu?", người thuê nên hỏi "mỗi tháng tổng chi phí để sống ở đây là bao nhiêu?". Đây mới là con số phản ánh chính xác khả năng chi trả trong dài hạn.

4. Không dành thời gian tìm hiểu hàng xóm và môi trường sống xung quanh

Một căn hộ có thể rất đẹp, nhưng trải nghiệm sống lại phụ thuộc rất nhiều vào những người sống xung quanh.

Ảnh minh họa

Có những tòa nhà chủ yếu là gia đình trẻ hoặc người đi làm nên khá yên tĩnh vào buổi tối. Ngược lại, cũng có nơi tập trung nhiều căn hộ cho thuê ngắn hạn hoặc nhóm sinh viên, khiến khu vực hành lang, thang máy hay bãi xe luôn đông đúc và ồn ào. Bên cạnh đó còn có những yếu tố dễ bị bỏ qua như tình trạng kẹt thang máy vào giờ cao điểm, tiếng ồn từ công trình lân cận, khu vực tập kết rác, khoảng cách đến siêu thị, trường học hay trạm xe buýt.

Nếu chỉ xem nhà trong khoảng 15-20 phút rồi quyết định ngay, người thuê rất dễ bỏ sót những chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Dành thêm một buổi đến khảo sát vào sáng sớm, buổi tối hoặc cuối tuần sẽ giúp có cái nhìn thực tế hơn về môi trường mình sắp gắn bó.

5. Nghĩ rằng thuê chung cư là phương án chắc chắn phù hợp

Không thể phủ nhận chung cư mang lại nhiều lợi ích như an ninh tốt, tiện ích đa dạng, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và vị trí thuận tiện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đây là lựa chọn phù hợp với mọi lối sống.

Những người thường xuyên cần không gian rộng để kinh doanh nhỏ tại nhà, lưu trữ nhiều đồ đạc, hoặc có nhu cầu sử dụng sân riêng sẽ cảm thấy khá bất tiện khi sống trong căn hộ chung cư. Tương tự, gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống hoặc thường xuyên tiếp đón họ hàng đông người cũng có thể gặp khó vì diện tích căn hộ bị giới hạn.

Thay vì chạy theo xu hướng "ở chung cư cho hiện đại", điều quan trọng hơn là xác định rõ nhu cầu thực tế của bản thân. Một nơi ở tốt không phải là nơi được nhiều người lựa chọn nhất, mà là nơi phù hợp với cách mỗi người sinh hoạt, làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Những sai lầm kể trên không phải lúc nào cũng khiến trải nghiệm trở nên tồi tệ, nhưng nếu không cân nhắc kỹ, người thuê rất dễ rơi vào tình huống phải chuyển nhà sớm, mất thêm chi phí và thời gian. Vậy nên trước khi đặt bút ký hợp đồng, hãy dành thời gian đánh giá không chỉ căn hộ mà cả chính nhu cầu của mình. Khi chọn đúng nơi phù hợp với lối sống, chung cư hoàn toàn có thể trở thành không gian sống tiện nghi, thoải mái và đáng giá trong thời gian dài.