5 sai lầm CHÍ MẠNG khiến người lương dưới 10 triệu mãi không khá lên

Khi thu nhập ở mức dưới 10 triệu/tháng, phần lớn mọi người sẽ ưu tiên “sống sót” trước, chuyện giàu để tính sau. Nhưng chính những thói quen và suy nghĩ tưởng như hợp lý lại âm thầm kéo dài cảnh thắt lưng buộc bụng. Dưới đây là những tư duy sai lầm phổ biến, kèm lời giải thích để bạn tránh đi vào lối mòn tài chính.

“Tiết kiệm càng nhiều càng tốt, càng cực càng giàu”

Tiết kiệm là nền tảng tài chính, nhưng cực đoan lại phản tác dụng. Nếu bạn cắt hết mọi khoản cho sức khỏe, học tập hay giao lưu, bạn chỉ đang giữ mình ở mức sống cũ, không tạo điều kiện để tăng thu nhập. Kiến thức tài chính gọi đây là “bẫy chi phí thấp” - khi bạn giảm chi tiêu đến mức làm mất đi khả năng kiếm tiền trong tương lai. Tiết kiệm thông minh là cắt bớt khoản vô bổ, nhưng vẫn giữ khoản đầu tư cho bản thân.

“Mua cái rẻ nhất là tiết kiệm”

Hàng rẻ nhanh hỏng sẽ khiến bạn phải mua lại nhiều lần, tổng chi phí cao hơn cả hàng chất lượng ngay từ đầu. Đây là lỗi kinh điển liên quan đến chi phí cơ hội: số tiền bạn “tiết kiệm” lúc mua sẽ bị ăn mòn bởi chi phí thay thế, sửa chữa, cộng thêm thời gian và công sức. Đôi khi, trả nhiều hơn một chút ban đầu lại rẻ hơn trong dài hạn.

“Làm công ăn lương thì không thể đầu tư”

Nhiều người nghĩ đầu tư là chuyện của người có nhiều tiền. Thực tế, với vài trăm nghìn mỗi tháng, bạn vẫn có thể gửi tiết kiệm, tham gia quỹ mở hoặc các sản phẩm tài chính an toàn. Nguyên tắc “lãi kép” cho thấy, tiền sinh lời liên tục theo thời gian mới là chìa khóa để tích lũy, chứ không phải đợi đến khi lương cao mới bắt đầu.

“Tăng thu nhập khó hơn giảm chi tiêu”

Giảm chi tiêu có giới hạn, nhưng tăng thu nhập thì không. Người lương dưới 10 triệu thường bỏ qua việc nâng cao kỹ năng, tìm việc freelance hay làm thêm vì nghĩ sẽ mất thời gian, công sức. Thực tế, chỉ cần một kỹ năng mới như thiết kế, viết lách, bán hàng online, bạn đã có thể tạo thêm dòng tiền. Nguyên tắc tài chính cá nhân khuyên: “Tập trung tăng thu trước khi tối ưu chi”.

“Tiền là để tiêu cho hiện tại, mai tính sau”

Không ít người viện lý do “lương thấp thì tiết kiệm để làm gì” rồi tiêu hết sạch mỗi tháng. Nhưng thói quen này khiến bạn luôn sống “một bước trước nợ”, dễ bị khủng hoảng khi có sự cố. Kiến thức tài chính cơ bản chỉ ra: quỹ khẩn cấp 3-6 tháng chi phí sinh hoạt là tấm đệm bảo vệ bạn khỏi nợ xấu và áp lực vay mượn.

Suy nghĩ đúng không giúp bạn giàu ngay lập tức, nhưng sẽ mở đường cho những thay đổi bền vững. Lương thấp không đồng nghĩa với tương lai tối tăm nếu bạn biết thoát khỏi các “bẫy tư duy” và biến tiền thành công cụ thay vì gánh nặng.