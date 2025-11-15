5 nữ diễn viên để mặt mộc đẹp nhất Việt Nam: Phương Anh Đào bất ngờ bét bảng, hạng 1 bị chê không xứng đáng

Mới đây, trên TikTok bất ngờ xuất hiện bảng xếp hạng “mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt” và ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút hàng triệu lượt xem. Đoạn video tổng hợp khoảnh khắc để mặt mộc không son phấn của diễn viên Việt cả trong phim, hậu trường tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. 5 cái tên được nhắc đến là Midu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và Phương Anh Đào. Cả 5 nữ diễn viên đều được công nhận có mặt mộc đẹp, nhưng chính thứ tự từ cao xuống thấp lại tạo ra loạt tranh cãi, nhất là ở vị trí chót bảng.

Midu

Nhắc đến mặt mộc đẹp của Vbiz, Midu gần như luôn nằm trong top đầu. Hình ảnh để mặt mộc của Midu trong Cô Nàng Tóc Rối từng tạo nên “hiện tượng” một thời. Đến nay, những clip cũ của Midu vẫn được TikTok chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt, cho thấy sức hút bền vững của nhan sắc thanh thuần.

Đường nét gương mặt hài hòa, đôi mắt lúc nào cũng giữ vẻ long lanh và làn da sáng, mịn, đều màu giúp Midu được ví như “tường thành mặt mộc”. Nhiều bình luận cho rằng Midu gần như không thay đổi suốt hơn 10 năm, thậm chí ngày càng trẻ trung hơn. Tuy nhiên so với 4 mỹ nhân xếp sau, Midu lại bị chê không sánh bằng và chưa xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất.

Ngọc Trinh

Không giống Midu theo đuổi vẻ ngọt ngào, Ngọc Trinh thường xuất hiện trước công chúng với phong cách quyến rũ và lớp trang điểm sắc nét. Tuy nhiên, khi vào phim, Ngọc Trinh lại cực kỳ tự tin với nhan sắc của mình dù không makeup. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng chia sẻ rằng trong các phân đoạn ở quê trong Vòng Eo 56 thì Ngọc Trinh hoàn toàn để mặt mộc. Điều này giúp Ngọc Trinh có thể lột tả được hoàn toàn được sự vất vả thời điểm ở quê nhà.

Không son phấn, Ngọc Trinh gây thiện cảm bởi gương mặt trẻ trung, nét dễ thương rất đời thường và làn da khá mịn. Đây cũng là lý do cô vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng TikTok, vượt qua nhiều mỹ nhân vốn nổi tiếng mặt mộc.

Ninh Dương Lan Ngọc

Lan Ngọc từng được xem là một trong những diễn viên để mộc đẹp nhất giai đoạn đầu sự nghiệp. Ở Cánh Đồng Bất Tận, cô gần như không sử dụng nhiều makeup nhưng vẫn nổi bật nhờ sống mũi thon, gương mặt dài đúng chuẩn điện ảnh và đôi mắt biết kể câu chuyện.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Cánh đồng bất tận

Các fan lâu năm thậm chí bình luận: “Lan Ngọc đẹp nhất lúc để mộc”. Lan Ngọc không có làn da quá trắng nhưng sự lại rất khoẻ mạnh, đường nét tự nhiên và biểu cảm chân thực giúp cô trở thành đại diện của vẻ đẹp mộc mạc thứ mà rất nhiều diễn viên càng nổi tiếng càng hiếm khi giữ được. Chính sự chân thật đó giúp Lan Ngọc luôn góp mặt trong danh sách nữ thần mặt mộc.

Thúy Ngân

Thúy Ngân đứng ở vị trí thứ tư, nhưng lại là một trong những gương mặt được khen “đẹp khỏe”. Khác với kiểu sắc đẹp ngọt ngào hay đằm thắm, Thúy Ngân khi không trang điểm lại toát lên vẻ tươi sáng, năng động, gần gũi.

Khi đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ, ở nhiều phân cảnh, Thuý Ngân khiến mọi người ngỡ ngàng với mặt mộc cực kỳ xinh đẹp cùng làn da vô cùng khoẻ mạnh. Gương mặt có độ cân đối tự nhiên, nụ cười thân thiện và làn da đều màu khiến Thúy Ngân hợp phong cách mặt mộc.

Phương Anh Đào

Vị trí gây tranh luận nhiều nhất chính là Phương Anh Đào. Dù ở cuối bảng xếp hạng nhưng nữ diễn viên lại được đông đảo khán giả đánh giá sở hữu gương mặt thuần tự nhiên thuộc hàng đẹp nhất Vbiz hiện nay.

Trong Mai hay Tro Tàn Rực Rỡ, gương mặt của Phương Anh Đào luôn hiện lên trong trẻo, thanh tú, không phụ thuộc son phấn. Làn da đẹp, môi cong nhẹ và tổng thể hài hòa giúp cô mang vẻ đẹp “điện ảnh” mà không phải ai cũng có.

Để hoá thân vào vai diễn, Phương Anh Đào không hề ngại ngần để mặt mộc, thậm chí thoải mái với cả những vết tàn nhan trên khuôn mặt mình. Thế nhưng, những khuyết điểm đó không làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của Phương Anh Đào. Nhiều netizen cho rằng việc xếp Phương Anh Đào ở vị trí cuối cùng có lẽ là chưa chính xác.