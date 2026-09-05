5 năm sau ngày Phú Quang đi xa, ba người con dựng lại "căn phòng ký ức" của cha giữa lòng Hà Nội

Nhà hát Hồ Gươm và PHU QUANG MUSIC & ARTS vừa công bố chương trình âm nhạc "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu", diễn ra một đêm duy nhất lúc 20h ngày 12/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đêm nhạc được tổ chức trước sinh thần nhạc sĩ Phú Quang một ngày, đồng thời đánh dấu 5 năm ngày ông rời cõi tạm.

Điều khiến chương trình khác với những mùa nhạc Phú Quang quen thuộc nằm ở cách nó được dựng lên. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam không làm một đêm nhạc để khán giả ngồi nghe lại những ca khúc đã thuộc lòng, mà chọn ý tưởng "Căn phòng ký ức".

"Căn phòng ký ức" và mong muốn dang dở của người nhạc sĩ

Ý tưởng này được khơi nguồn từ mong muốn lúc sinh thời của Phú Quang về một không gian lưu giữ kỷ vật và ký ức dành cho công chúng yêu nhạc, điều ông chưa kịp thực hiện.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam

Thông qua ánh sáng, mỹ thuật, âm thanh, hình ảnh và chuyển động, "Căn phòng ký ức" được xây dựng như một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Phú Quang không hiện diện bằng hình hài trên sân khấu, nhưng tinh thần của ông được gợi nhắc qua từng giai điệu, từng khoảng sáng, từng góc Hà Nội đã đi vào âm nhạc của ông.

"Tôi không muốn dựng một sân khấu để khán giả chỉ ngồi xem một đêm nhạc. Tôi mong họ bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình", đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ. "Năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người trở thành ký ức. Nhưng với Phú Quang, có lẽ ký ức ấy chưa bao giờ khép lại. Bởi khi âm nhạc còn vang lên, ông vẫn còn hiện diện."

Cuộc trở về của Bảo Yến, Thùy Dung và người học trò Trần Việt Anh

Về phần âm nhạc, chương trình đi bằng hai lớp ngôn ngữ song hành. Phần giao hưởng do Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ làm nổi bật một phương diện ít được nhắc tới trong thế giới Phú Quang: chiều sâu khí nhạc và tư duy giao hưởng. Trong khi đó, những ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Trần Việt Anh hòa âm, phối khí theo hơi thở đương đại.

Trần Việt Anh không phải một cái tên ngẫu nhiên. Anh là người cháu, người học trò và từng là một trong những cộng sự gần gũi nhất của Phú Quang trong những năm ông sống và sáng tác tại phương Nam. Gắn bó với người thầy từ năm 16 tuổi, anh đồng hành cùng Phú Quang qua nhiều chương trình biểu diễn, bản phối và dự án âm nhạc, đủ lâu để hiểu không chỉ cấu trúc mà cả những khoảng lặng trong âm nhạc của ông.

Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi đời sống biểu diễn để dành thời gian cho sáng tác và nghiên cứu, Trần Việt Anh trở lại với vai trò Giám đốc âm nhạc kiêm phụ trách phối khí. Theo ê-kíp, những bản phối mới không nhằm làm mới gây bất ngờ hay phô diễn kỹ thuật, mà chọn sự tiết chế và tinh tế, giữ nguyên hồn cốt tác phẩm.

Danh sách nghệ sĩ cũng là một cuộc hội ngộ nhiều thế hệ. Đêm nhạc có sự tham gia của danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn, cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Black Rose. Sự xuất hiện của Bảo Yến và Thùy Dung mang ý nghĩa của một cuộc trở về, khi đây là hai giọng hát đã góp phần định hình diện mạo nhiều tác phẩm Phú Quang ở những giai đoạn trước.

Vai trò dẫn chuyện thuộc về NSND Lê Khanh. Sinh thời, Phú Quang từng nói ông cần ở người dẫn chương trình một người có văn hóa, có chất và có sự lắng đọng, và Lê Khanh là cái tên ông chọn qua nhiều năm. Ở chương trình lần này, chị không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của chính câu chuyện.

Ba người con, ba vai trò trong đêm nhạc về cha

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình gìn giữ di sản Phú Quang, khi các con của ông chính thức tiếp nhận toàn bộ gia tài nghệ thuật người cha để lại. "Còn mãi một tình yêu" cũng là lần đầu ba anh chị em cùng đứng trong một dự án về cha mình, mỗi người một vai trò.

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Trinh Hương

Nguyễn Trinh Hương, con gái cả, đảm nhiệm Chỉ đạo nghệ thuật. Nguyễn Giáng Hương phụ trách Biên tập, tham gia xây dựng nội dung tác phẩm và tổ chức sản xuất. Nguyễn Phú Vương, con trai út, đảm nhiệm Thiết kế hình ảnh, kiến tạo ngôn ngữ thị giác cho toàn bộ chương trình.

Chị Nguyễn Giáng Hương

"Còn mãi một tình yêu trước hết là tình yêu của những người con dành cho Cha. Nhưng càng đi sâu vào quá trình thực hiện, chúng tôi càng nhận ra ý nghĩa của chương trình lớn hơn rất nhiều", Nguyễn Trinh Hương xúc động chia sẻ. "Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi chị em tôi chính thức tiếp nhận toàn bộ di sản âm nhạc mà Cha để lại. Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý, mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm."

Năm năm kể từ ngày Phú Quang đi xa, những ca khúc ông viết về Hà Nội, về tình yêu, nỗi nhớ và những cuộc chia ly vẫn tìm được người nghe, từ thế hệ đã theo ông suốt thanh xuân đến những khán giả trẻ chưa từng gặp nhạc sĩ lúc sinh thời. "Còn mãi một tình yêu" vì thế không được dựng như một hồi ức, mà như một câu trả lời cho câu hỏi những gì ông để lại sẽ tiếp tục sống ra sao.

Ảnh: BTC

Pa Dun