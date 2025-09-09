5 món đồ trong bếp mà chị em càng dùng càng ưng, thảnh thơi làm đẹp, thong thả đi pickleball

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, người phụ nữ không chỉ lo toan công việc ngoài xã hội mà còn quán xuyến việc nhà. Căn bếp, nơi giữ lửa cho gia đình, đôi khi lại chiếm quá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của những thiết bị thông minh, việc bếp núc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, giúp chị em có thêm thời gian để yêu thương và chăm sóc bản thân.

Dưới đây là 5 "trợ thủ đắc lực" mà bất kỳ căn bếp hiện đại nào cũng nên có.

1. Nồi điện đa năng

Thay vì phải bày ra đủ loại xoong chảo, một chiếc nồi điện đa năng có thể giải quyết tất cả như một "đầu bếp all-in-one" thực thụ. Chiếc nồi này đảm nhiệm xuất sắc nhiều chức năng từ nấu lẩu, hấp, chiên, xào, đến nấu canh. Lợi ích lớn nhất là nó giúp tiết kiệm tối đa thời gian dọn dẹp, vì chỉ một chiếc nồi đã thay thế cho hai, ba dụng cụ khác. Hơn nữa, bạn có thể nấu và thưởng thức món ăn ngay tại bàn, không cần phải đứng canh lửa nhờ chế độ kiểm soát nhiệt độ thông minh, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian các chị em phải đứng bếp.

Giá bán: 911.000 đồng Nơi mua: Shopee

2. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc nấu nướng, đặc biệt là với các món chiên, nướng. Đây là "vũ khí bí mật" cho những bữa ăn lành mạnh mà không tốn nhiều công sức. Bằng cách làm chín thực phẩm với luồng khí nóng, nồi giúp giảm đáng kể lượng dầu mỡ. Điều tuyệt vời nhất là chế độ hoạt động "rảnh tay". Bạn chỉ cần tẩm ướp gia vị, đặt vào nồi rồi hẹn giờ và nhiệt độ, sau đó có thể đi làm việc khác mà không cần đứng lật trở liên tục. Lòng nồi chống dính có thể tháo rời cũng giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cọ rửa một chiếc chảo đầy dầu mỡ.

Giá bán: 2.465.000 đồng Nơi mua: Shopee

3. Nồi áp suất điện tử

Với những món cần thời gian hầm ninh lâu như cháo, súp, hay bò kho, nồi áp suất điện tử chính là "cứu tinh" không thể thiếu. Thiết bị này sử dụng áp suất cao để làm mềm thực phẩm, rút ngắn thời gian nấu xuống nhiều lần. Một món hầm xương vốn mất hàng giờ trên bếp ga giờ đây có thể hoàn thành chỉ trong vòng 30-45 phút. Nồi hoạt động hoàn toàn tự động, bạn chỉ cần cho nguyên liệu vào, chọn chế độ và có thể yên tâm đi làm việc khác. Nồi sẽ tự ngắt và chuyển sang chế độ giữ ấm khi nấu xong, vừa tiện lợi lại vừa bảo toàn tối đa dinh dưỡng trong món ăn.

Giá bán: 1.519.680 đồng Nơi mua: Shopee

4. Máy xay cầm tay

Nhỏ gọn nhưng cực kỳ lợi hại, máy xay cầm tay là thiết bị giúp bạn giải quyết nhanh gọn các công việc xay, trộn đơn giản. Ưu điểm vượt trội của nó là khả năng xay trực tiếp trong tô, ly hoặc ngay trong nồi súp đang nấu. Điều này giúp bạn tiết kiệm được công đoạn đổ nguyên liệu qua lại, giảm thiểu dụng cụ cần rửa. Việc vệ sinh máy cũng chỉ mất vài giây dưới vòi nước, nhanh hơn rất nhiều so với việc phải tháo lắp và cọ rửa một chiếc cối xay lớn. Sự tiện lợi và nhỏ gọn của nó là lựa chọn hoàn hảo cho những công việc bếp núc cần sự nhanh chóng.

Giá bán: 286.650 đồng Nơi mua: Shopee

5. Máy rửa bát

Đây chính là "chân ái" của mọi gia đình, một cuộc cách mạng thực sự giúp giải phóng sức lao động cho người phụ nữ. Chiếc máy này sẽ tự động rửa sạch và sấy khô toàn bộ bát đĩa, xoong nồi bằng áp lực nước lớn và nhiệt độ cao. Lợi ích lớn nhất mà nó mang lại là trả lại cho bạn khoảng 30-60 phút quý giá mỗi ngày. Thay vì phải đứng rửa bát, bạn có thời gian để nghỉ ngơi, đắp mặt nạ, đọc sách hay chơi cùng con. Không chỉ vậy, máy còn rửa sạch và diệt khuẩn hiệu quả hơn, thậm chí còn tiết kiệm nước hơn so với cách rửa truyền thống.

Giá bán: 15.071.302 đồng Nơi mua: Shopee

