Rất nhiều thiết bị gia dụng lúc mới mua về thường bị cất gọn vào góc tủ vì người dùng chưa khám phá hết công năng thực sự của chúng. Tuy nhiên, khi đã nắm được bí quyết sử dụng linh hoạt, những món đồ nhỏ bé này lại vươn lên trở thành trợ thủ đắc lực, giúp việc bếp núc trở nên nhàn tênh và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Dưới đây là 5 thiết bị nhà bếp từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng càng dùng lại càng thấy không thể thiếu.

Lò vi sóng không chỉ để hâm nóng đồ ăn dư thừa

Từng bị mang tiếng là thiết bị đơn điệu chỉ dùng để làm nóng lại thức ăn nguội, lò vi sóng thực chất là một cỗ máy xử lý công việc cực kỳ đa năng nếu bạn biết cách tận dụng. Khi cần làm mềm bánh bao hay bánh mì cũ, bạn chỉ cần xịt một chút nước mỏng lên bề mặt hoặc đặt cạnh một ly nước nhỏ rồi quay vài chục giây, chiếc bánh sẽ lập tức xốp mềm như mới ra lò. Thú vị hơn, thiết bị này còn là công cụ đắc lực để thắng tóp mỡ nhanh gọn mà không lo bắn dầu tung tóe, rang đậu phộng giòn rụm hay tạo ra môi trường ủ bột làm bánh cực kỳ hoàn hảo trong những ngày thời tiết lạnh giá.

Nồi lẩu điện mini - món đồ tiện không tưởng

Thường bị gắn mác là chiếc nồi chỉ dùng để nấu bát mì tôm cho sinh viên ở trọ, nhưng thực tế sử dụng cho thấy nồi điện mini linh hoạt hơn thế rất nhiều. Với thiết kế nhỏ gọn và nhiệt lượng tỏa đều, bạn hoàn toàn có thể dùng nó để chiên trứng, xào cơm, hấp bánh hay nấu những bát canh đơn giản. Đối với dân văn phòng hoặc những người sống một mình, đây là chân ái để có một bữa lẩu cá nhân nóng hổi ngay tại bàn làm việc mà không cần lỉnh kỉnh bày vẽ nhiều dụng cụ. Đặc biệt, các sản phẩm đời mới đều tích hợp tính năng tự ngắt khi quá nhiệt, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng.

Ấm đun nước đa năng, ai thích đồ uống nóng đều nên sắm

Thoạt nhìn không khác gì chiếc ấm đun siêu tốc bình thường, nhưng thiết bị này lại là món đồ gây nghiện cho những ai thích chăm sóc sức khỏe bằng thức uống thảo mộc. Thay vì chỉ đun sôi nước lọc, bạn có thể trực tiếp cho trái cây thái lát, kỷ tử, táo đỏ hay các nguyên liệu nấu chè vào ấm và chọn chế độ nhiệt phù hợp. Chỉ sau một thời gian ngắn vận hành êm ái, bạn đã có ngay những ấm trà hoa, nước trái cây hay món chè dưỡng nhan thơm ngon mà không cần phải tốn công đứng canh lửa vất vả bên bếp gas.

Chảo nướng điện 2 mặt làm được vô số món ngon xuất sắc

Lúc mới sắm về, nhiều người thú nhận chỉ dùng thiết bị này vài lần để kẹp nóng bánh mì ăn sáng rồi tiện tay cất gọn vào góc bếp. Thế nhưng, nếu chịu khó biến tấu, chiếc chảo nướng điện 2 mặt có thể giải quyết được rất nhiều món ăn khó nhằn. Bạn có thể tận dụng lượng nhiệt tỏa đều từ hai mặt ép để làm món cơm cháy giòn rụm từ phần cơm nguội còn thừa. Máy cũng vô cùng hoàn hảo để nướng các loại thịt tẩm ướp hoặc áp chảo rau củ một cách nhanh chóng, giúp lớp vỏ bên ngoài xém vàng hấp dẫn mà bên trong vẫn giữ nguyên được độ mềm ẩm mọng nước.

Nồi chiên không dầu vươn lên thành món đồ bếp “quốc dân”

Từng tạo ra vô số luồng tranh cãi trên các diễn đàn và bị chê là món đồ vô bổ mua theo trào lưu, nồi chiên không dầu giờ đây đã minh chứng được vị thế độc tôn không thể thay thế. Thiết bị này không chỉ giúp gia đình bạn hạn chế tối đa lượng dầu mỡ độc hại nạp vào cơ thể mà còn giải phóng hoàn toàn sức lao động cho người nội trợ. Từ những món ăn tốn nhiều công sức như gà nướng nguyên con, sườn cốt lết, cá chiên cho đến việc làm nóng lại đồ ăn sáng, mọi thứ đều được giải quyết gọn gàng. Bạn hoàn toàn có thể thảnh thơi rảnh tay đi dọn dẹp nhà cửa trong lúc chờ đợi máy báo tít tít hoàn thành món ngon.

