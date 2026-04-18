Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, chuyện ăn uống của nhiều người - đặc biệt là giới trẻ - ngày càng trở nên “qua loa”. Chỉ cần nhanh, tiện và đủ no là được, còn chuyện dinh dưỡng hay lượng calo thường bị bỏ qua.

Thế nhưng, chính những lựa chọn tưởng chừng vô hại ấy lại đang âm thầm khiến cân nặng tăng lên từng ngày. Đáng nói, có không ít món ăn quen thuộc chứa lượng dầu mỡ còn cao hơn cả bánh quẩy - “biểu tượng” của đồ chiên nhiều calo.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, đã chia sẻ trên VietnamNet, nhiều món ăn hiện đại kết hợp cả chất béo và tinh bột tinh chế, khiến tổng năng lượng rất cao. Nếu tiêu thụ thường xuyên mà không vận động, nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa là rất lớn.

Một chiếc burger cỡ vừa có thể chứa từ 500-700 kcal, xấp xỉ 1/3 - 1/4 nhu cầu năng lượng hàng ngày của người trưởng thành

Dưới đây là 5 món ăn “gây nghiện” nhưng cũng là “thủ phạm” khiến bạn dễ tăng cân mà không ngờ tới.

Hamburger - nhỏ gọn nhưng “nặng ký” calo

Hamburger từ lâu đã trở thành món ăn nhanh quen thuộc với giới trẻ. Một chiếc bánh gồm thịt, sốt, phô mai và bánh mì tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa lượng calo rất lớn.

Thịt chiên, sốt mayonnaise và phô mai đều giàu chất béo. Khi kết hợp với bánh mì tinh chế, món ăn này trở thành “combo” vừa nhiều dầu vừa nhiều tinh bột. Để đốt cháy năng lượng từ một chiếc hamburger, bạn có thể phải chạy bộ gần một giờ.

Pizza - càng nhiều phô mai càng dễ béo

Pizza luôn nằm trong danh sách món ăn “gây nghiện” nhờ hương vị béo ngậy và hấp dẫn. Tuy nhiên, chính lớp phô mai kéo sợi lại là nguồn cung cấp chất béo và calo lớn.

Một miếng pizza có thể chứa lượng năng lượng tương đương một bữa ăn chính. Nếu ăn kèm nước ngọt, tổng lượng calo nạp vào sẽ tăng gấp đôi, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Bánh ngàn lớp - giòn thơm nhưng đầy chất béo

Những loại bánh có kết cấu “giòn tan” như bánh ngàn lớp, bánh sừng bò… thường được làm từ bơ hoặc mỡ thực vật. Đây là yếu tố tạo nên độ xốp đặc trưng nhưng cũng khiến lượng chất béo tăng cao.

Đặc biệt, shortening - loại chất béo thường dùng trong làm bánh - chứa nhiều chất béo bão hòa, khó tiêu hóa và dễ tích mỡ nếu ăn thường xuyên.

Bánh bao nhân thịt mỡ và chiên rất dễ gây tăng cân do chứa hàm lượng calo cao (khoảng 200–400 kcal/cái), nhiều chất béo và tinh bột

Bánh bao nhân thịt - tưởng nhẹ bụng nhưng lại “giấu mỡ”

Bánh bao là món ăn quen thuộc, tiện lợi và dễ ăn. Tuy nhiên, phần nhân bên trong thường chứa nhiều mỡ hơn thịt nạc. Khi ăn, bạn có thể cảm thấy no nhưng lại nạp vào lượng chất béo không hề nhỏ.

Nhiều loại bánh bao hiện nay còn ít rau, chủ yếu là thịt và mỡ, khiến giá trị dinh dưỡng mất cân đối. Nếu ăn thường xuyên, nguy cơ tăng cân là điều khó tránh.

Bánh bao chiên - “cú đúp” dầu mỡ

Nếu bánh bao hấp đã nhiều calo, thì bánh bao chiên còn “nặng đô” hơn. Quá trình chiên khiến lớp vỏ hút thêm dầu, làm tổng lượng chất béo tăng lên đáng kể.

Chỉ một chiếc bánh bao chiên cũng có thể tương đương lượng calo của một bữa ăn nhẹ. Nếu ăn nhiều mà không vận động, năng lượng dư thừa sẽ nhanh chóng chuyển thành mỡ tích trữ.

Vì sao càng biết béo vẫn càng thích ăn?

Điểm chung của các món ăn trên là sự kết hợp giữa chất béo, đường và tinh bột - yếu tố kích thích vị giác mạnh mẽ. Đây cũng là lý do khiến chúng dễ gây “nghiện”, khiến bạn muốn ăn nhiều hơn dù biết không tốt.

Ngoài ra, cảm giác tiện lợi và nhanh chóng cũng khiến những món này trở thành lựa chọn hàng đầu trong cuộc sống bận rộn.

Trung bình 100g pizza chứa khoảng 285 calo

Thực tế, không có thực phẩm nào hoàn toàn xấu nếu bạn biết kiểm soát. Vấn đề nằm ở tần suất và khẩu phần.

Bạn vẫn có thể ăn hamburger, pizza hay bánh bao, nhưng nên hạn chế số lần trong tuần và kết hợp với chế độ vận động hợp lý. Ngoài ra, ưu tiên phiên bản ít dầu mỡ hơn - như bánh hấp thay vì chiên - cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.

Cuối cùng, ăn uống không chỉ để no mà còn để nuôi dưỡng cơ thể. Những món ăn ngon có thể mang lại niềm vui, nhưng nếu không kiểm soát, chúng cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Hiểu rõ bản chất của thực phẩm và lựa chọn thông minh mới là chìa khóa để vừa ăn ngon, vừa giữ dáng hiệu quả.