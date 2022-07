5 minh tinh xứ Hàn xuất thân từ nghề người mẫu: Sở hữu ngoại hình đều thuộc hàng top của Kbiz

Trước khi vươn lên thành các ngôi sao đình đám của Kbiz, Lee Soo Hyuk, Nam Joo Hyuk, Woo Bin... đã từng tạo dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực thời trang. Có không ít người mẫu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất nhưng tất nhiên không phải ai cũng có thể thành công.

Với lợi thế về ngoại hình, nhiều người mẫu đã luôn nỗ lực và ghi dấu ấn của mình qua từng vai diễn và nhận được sự công nhận của người hâm mộ. Cùng điểm danh những ngôi sao thành công khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Lee Soo Hyuk

Lee Soo Hyuk bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình vào năm 2006, những đường nét sắc sảo và thân hình tuyệt vời của nam diễn viên đã giúp anh có một vị trí trên một số tạp chí thời trang và sàn diễn.

Lee Soo Hyuk từng tham gia trình diễn cho các show diễn của các thương hiệu cao cấp như Balenciaga, JW Anderson... Sở hữu khuôn mặt lạnh lùng trên sàn diễn nhưng Lee Soo Hyuk lại khiến mọi người phải tan chảy vì nụ cười quyến rũ.

Mới đây, Lee Soo Hyun đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của mình trong bộ phim giả tưởng "Tomorrow" của đài MBC.

Nam Joo Hyuk

Với chiều cao hoàn hảo, thân hình cân đối và vẻ ngoài bảnh bao, Nam Joo Hyuk luôn sẵn sàng trên sàn diễn với bất kỳ trang phục nào. Phong thái đĩnh đạc và thần thái mà anh mang theo luôn làm xiêu lòng người hâm mộ.

Năm 2013, ngôi sao "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" đã ra mắt với tư cách người mẫu trong bộ sưu tập Xuân Hè 2014 cho Songzio Homme. Ngay khi vừa chạm ngõ nghề người mẫu, Nam Joo Hyuk đã thử sức với việc diễn xuất khi xuất hiện trong các MV như "200%" và "Give Love" của Akdong Musician.

Nhiều năm sau, Nam Joo Hyuk của những vai phụ đã trở thành một trong những nam thần được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Kim Woo Bin

Có thể một số bạn chưa biết nhưng nghề nghiệp đầu tiên mà Kim Woo Bin lựa chọn đó chính là nghề người mẫu. Năm 2008, Kim Woo Bin lần đầu xuất hiện trên sàn chữ T với vai trò người mẫu.

Sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Seoul, Kim Woo Bin quyết định dấn thân vào lĩnh vực diễn xuất. Với đam mê của mình, Woo Bin đã đăng ký tham gia một lớp học diễn xuất và nhờ huấn luyện viên diễn xuất hướng dẫn.



Với sự nỗ lực của mình, Kim Woo Bin đã gặt hái được thành công, thậm chí còn nhận được nhiều giải thưởng về diễn xuất. Ở thời điểm hiện tại, Kim Woo Bin đã được công nhận về tài năng diễn xuất của mình với hàng ngàn người hâm mộ trên toàn cầu.

Wi Ha Joon

Nhờ vai diễn quan trọng trong "Squid Game", Wi Ha Joon đã giành được sự chú ý của mình cả trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Nhưng trước khi nổi tiếng rầm rộ, Ha Joon đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực thời trang khi lần đầu tiên ra mắt với tư cách là một người mẫu.

Việc cân bằng cả hai việc người mẫu và diễn viên đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho nam diễn viên Wi Ha Joon. Trước khi tham gia "Squid Game", Wi Ha Joon đã góp mặt trong các bộ phim truyền hình như "18 Again", "Something in the Rain" và "Romance is a Bonus Book."

Với tài năng và sức hút của mình, Wi Ha Joon hứa hẹn sẽ toả sáng rực rỡ trong thời gian tới.

Jung Ho Yeon

Một cái tên không thể nào bỏ qua khi nhắc tới danh sách những người mẫu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất là Jung Ho Yeon. Không thể phủ nhận thành công của Jung Ho Yeon trong bộ phim “Squid Game” đã giúp người đẹp trở thành cái tên được nhiều khán giả toàn cầu biết đến và yêu mến. Cô được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi bởi cách diễn xuất được cho là có tính đột phá, là một trong những điểm nhấn giúp bộ phim thành công.

Sinh năm 1994 tại Hàn Quốc, Jung Hoyeon là nữ nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong tương lai gần

