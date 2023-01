5 lợi ích bất ngờ đến từ củ đậu

Cải thiện việc lưu thông máu

Củ đậu có lợi ích rất tốt trong việc duy trì sức khỏe của hệ thống tuần hoàn nhờ vào lượng đồng và sắt có sẵn bên trong. Trường hợp nếu không có các thành phần này cơ thể sẽ bị thiếu máu và hoạt động của các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng do thiếu máu.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Thúc đẩy tiêu hóa tốt

Trong hệ tiêu hóa, Inulin đóng vai trò rất quan trọng, nhằm tăng cường sức đề kháng cho đường ruột. Chất này có tác dụng chữa lành tất cả các vấn đề mà hệ tiêu hóa gặp phải, thường có trong rau củ, hoa quả. Trong củ đậu, chứa một hàm lượng rất lớn Inulin cùng với chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, lưu giữ chất dinh dưỡng nhiều hơn tại đường ruột.

Củ đậu hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giải nhiệt nhanh, giải độc rượu, nhuận tràng do có rất nhiều chất xơ, giảm tăng tiết axit dạ dày.

Giúp xương và răng khỏe mạnh

Một trong những tác dụng của củ đậu được nhiều người biết đến là giúp xương và răng chắc khỏe. Hàm lượng photpho và kali có trong củ đậu sẽ giúp duy trì sự phát triển của xương và răng.

Vì thế, để xương và răng phát triển khỏe mạnh bình thường thì bạn có thể bổ sung củ đậu thường xuyên vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày của mình.

Tăng cường hệ miễn dịch

Có một lượng vitamin C rất lớn được tìm thấy trong củ đậu, 100 gram củ đậu đáp ứng khoảng 40% axit ascobic hàng ngày của chúng ta. Vitamin C là một phần thiết yếu trong hệ thống miễn dịch của chúng ta vì nó kích thích các tế bào bạch cầu, là tuyến phòng thủ chính đầu tiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Chiến đấu với các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm hoặc mầm bệnh được thực hiện bằng cách bổ sung vitamin C vào cơ thể.

Ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao được tìm thấy trong củ đậu. Chất này giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ung thư.

Những lưu ý cần biết khi ăn củ đậu

Củ đậu mặc dù dễ ăn, dù ăn sống hay chín đều được nhưng không nên ăn nhiều, vì lượng nước trong củ sắn nhiều có thể làm dạ dày dãn ra, điều này làm cho dạ dày tiêu hóa thức ăn nhanh hơn làm bạn dễ cảm thấy đói. Nhất là với những ai đang giảm cân thì chỉ nên ăn ở mức vừa phải, không dùng làm thực phẩm chính để tránh gây ra các tác dụng không tốt cho sức khỏe như mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng.

Lá và hạt của củ đậu có thể dùng làm thuốc bôi ngoài da, tuy nhiên tuyệt đối không được ăn vì có chứa thành phần chất tephrosin và rotenon, chất này nếu dung nạp vào cơ thể có thể gây ngộ độc, thậm chí bị đau bụng dữ dội, toàn thân bị co giật, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy hô hấp.