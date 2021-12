5 loại thực phẩm không nên mua vì vừa ít dinh dưỡng lại dễ chứa cả "núi" độc tố, ăn nhiều sẽ khiến gia đình rước cả tá bệnh

Mỗi khi đi mua đồ ăn, có bao giờ bạn cảm thấy mình mua hơi "lố" tay? Nguyên nhân là vì bạn thấy đâu đâu cũng đề giá khuyến mãi, từ trái cây đến rau xanh, thịt chế biến sẵn. Thực tế, không phải món đồ khuyến mãi nào cũng đáng mua, có loại ít dinh dưỡng, chất lượng không đảm bảo, có những thứ mà ngay cả người bán cũng không bao giờ mua.

Vậy đâu là thực phẩm dù giá rẻ mấy cũng không nên mua về ăn? Câu trả lời sẽ có ngay bên dưới đây.

5 thực phẩm đừng mua vì vừa ít dinh dưỡng lại chứa "ổ độc tố"

1. Tôm, cá đông lạnh không đề rõ hạn sử dụng



Tôm cá là nguồn dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho cơ thể con người, giàu đạm, axit amin, vitamin, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Hơn nữa, thịt tôm cá mềm, thơm ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi nên được các bà nội trợ mua về ăn rất nhiều.

Ngoài thị trường, ngoài tôm cá sống để lựa chọn thì cũng có rất nhiều tôm cá đông lạnh bày bán. Những mặt hàng đông lạnh có hạn sử dụng và nhà sản xuất rõ ràng thì không sao. Nhưng tốt nhất bạn không nên mua các sản phẩm không có bao bì, không có hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng đã có dấu hiệu bị sửa đổi... bởi hải sản khi bị đông lạnh quá lâu sẽ giảm bớt chất dinh dưỡng và vi khuẩn sinh sôi rất nhanh, ăn vào sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa.

Theo ThS.BS Dương Quốc Phong (Bệnh viện Thống Nhất, giảng viên Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP.HCM): Hải sản tươi là lựa chọn tốt nhất về giá trị dinh dưỡng cũng như độ an toàn. Tuy nhiên nếu lựa chọn hải sản cấp đông thì bạn cần dùng chúng trong 4-6 tháng (bảo quản dưới 20 độ C).

2. Thịt nguội và thức ăn chín kém vệ sinh

Thịt nguội và đồ nấu chín là những món ăn được nhiều người ưa chuộng do chúng có hương vị thơm ngon, lại còn tiện lợi, mua về là có thể ăn ngay. Tuy nhiên theo khuyến cáo của ông Michael Doyle (một chuyên gia về an toàn thực phẩm tại Mỹ), đồ ăn chín bán sẵn ở siêu thị tuy trông ngon lành và tiện lợi vậy thôi chứ thực ra chúng có chứa cả ổ vi khuẩn gây hại như E.coli, salmonella và norovirus. Bởi các thực phẩm này thường được bảo quản ở nhiệt độ không an toàn, được nấu trong những gian bếp kém vệ sinh, đồng thời nguyên liệu cũng không được tươi ngon. Nếu ăn quá nhiều những món kém vệ sinh, bạn có thể đối mặt với nguy cơ tiêu chảy, ngộ độc… nặng hơn là nhiễm khuẩn.

3. Trái cây đóng hộp cắt sẵn

Mức sống càng cao con người càng hướng đến những gì tiện lợi nhất. Đó là lý do vì sao các hộp hoa quả cắt sẵn ngày càng được tiêu thụ nhiều. Tuy nhiên trái cây khi đã cắt nhỏ thì khó đoán được độ tươi ngon, có bị thối mốc hay không. Theo tờ Health Sina, có một số nghiên cứu cho thấy dù gọt bỏ phần trái cây thối thì vùng còn lại cũng đã bị nhiễm khuẩn, các vi sinh vật phát triển sinh ra nhiều độc tố gây hại cho cơ thể. Do đó, khi không biết hoa quả có còn tươi hay không, bạn tốt nhất không nên mua.

4. Thịt xay sẵn

Thịt xay sẵn là nguyên liệu cần thiết để nấu rất nhiều món ngon trong gia đình. Nhưng bạn có chắc chắn số thịt xay mình mua từ chợ về đã được rửa sạch trước khi cho vào máy xay, hoặc chúng có phải phần thịt chất lượng không?

Theo tiết lộ của một người bán hàng trên trang QQ, phần lớn thịt xay sẵn đều là hỗn hợp của các phần thịt thừa, mỡ lợn. Không những vậy, thịt xay có thể bị nhiễm bụi bẩn từ cơ sở chế biến đồng thời chứa rất nhiều lông lợn, hạch bạch huyết không được làm sạch. Do đó bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua thịt xay sẵn. Nếu muốn thì có thể mua thịt rồi nhờ người bán xay ngay trực tiếp trước mặt mình để kiểm soát chất lượng.

5. Viên thả lẩu không tem mác

Ngoài thị trường thường bày bán rất nhiều viên thả lẩu như thanh cua, thịt viên, tôm viên... các sản phẩm đông lạnh này đều rất ngon, dai, giòn. Nhưng những viên thả lẩu này thường rất ít dinh dưỡng, hầu hết đều được làm từ bột bắp, pectin và các chất phụ gia, tuy có vị ngon nhưng lại không bổ dưỡng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu bạn thực sự muốn ăn thì không nên mua những sản phẩm không tem mác mà nên mua những gói thả lẩu có thương hiệu lớn, tuy giá đắt hơn nhưng lại có thể yên tâm về chất lượng.

Ngoài thị trường có bán rất nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, kiểu dáng nhưng lại rất dễ trà trộn hàng kém chất lượng vì thế khi mua đồ ăn, chúng ta không nên chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài mà còn phải xem ngày sản xuất và hạn sử dụng để đảm bảo sức khỏe gia đình.