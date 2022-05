5 loại rau quả được xem là "ứng cử viên" kéo dài tuổi thọ, ăn thường xuyên giúp giảm cân lại tốt cho tim mạch, ngừa thiếu máu

Rau củ quả là thứ không thể thiếu trong chế độ ăn uống của con người. Cũng như bất kì thực phẩm nào, mỗi loại rau củ chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Chính vì vậy, có những loại rau được đặc biệt coi là có lợi cho sức khỏe tổng thể, kéo dài tuổi thọ nếu chăm ăn.



Nếu bạn chưa nhận ra đó là những loại rau nào thì hãy xem dưới đây nhé.

1. Rau cải chíp: Giàu canxi

- 100g rau chứa hàm lượng canxi khoảng 140mg.

Cải chíp là loại rau chứa hàm lượng canxi hàng đầu, cao hơn cả lượng canxi của sữa. Bạn có thể ăn nhiều cải chíp để tăng lượng canxi cho cơ thể, tuy nhiên, khi ăn tốt nhất nên nếu cả cây, không cắt để tránh mất canxi.

Lợi ích sức khỏe của cải chíp:

- Phòng ngừa ung thư: Trong đó, folate (hay còn gọi là vitamin B9) trong cải chíp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và sửa chữa DNA, ngăn chặn các tế bào ung thư hình thành do thiệt hại DNA gây đột biến.

- Tốt cho xương: Các dưỡng chất sắt, phốt pho, canxi, magne, kẽm và vitamin K trong cải chíp đều góp phần xây dựng, duy trì cấu trúc xương chắc khỏe.

- Phòng bệnh tim mạch: Vitamin B6 và folate trong cải chíp ngăn chặn sự tích tụ homocysteine - một phân tử là nguyên nhân phổ biến gây viêm động mạch và do đó nó cũng gắn liền với bệnh tim mạch nguy hiểm tới tính mạng.

- Tăng cường miễn dịch: Selen là một chất khoáng được biết đến có công dụng giải độc kỳ diệu, chuyên loại bỏ các kim loại nặng độc hại ra khỏi cơ thể. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh, selen đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phản ứng miễn dịch.

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, có một số lưu ý khi ăn cải chíp như sau:

- Cải chíp sống có chứa một loại enzyme gọi là myrosinase có thể ngăn cản cơ thể hấp thu i-ốt, làm suy giảm chức năng tuyến giáp (nhưng khi nấu chín, enzyme này sẽ bị vô hiệu hóa).

- Người đang dùng thuốc làm loãng máu nên tránh ăn quá nhiều rau cải chíp vì nó chứa vitamin K, có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

2. Đậu xanh: Giàu protein

- 100g đậu xanh chứa 34,5g protein.

Ngoài việc giàu protein, đậu xanh cũng chứa vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B... Ăn nhiều đậu xanh có thể kịp thời bổ sung protein cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, các chất Phosphatidylcholine có trong loại đậu này sẽ giúp cải thiện hệ thống miễn dịch rất hiệu quả.

Lợi ích sức khỏe của đậu xanh:

- Cải thiện tiêu hóa: Trong loại đậu này, có chứa rất nhiều chất xơ, đặc biệt là Pectin. Đây là một loại chất xơ hoà tan có công dụng rất tốt trong việc tiêu hoá thức ăn.

- Phòng bệnh tim mạch: Đậu xanh có chứa một lượng cao chất xơ. Điều này sẽ giúp cơ thể chúng ta sau khi ăn có thể hạn chế được sự hấp thụ chất béo và cholesterol xấu gây hại cho tim. Hơn thế nữa, lali có trong loại đậu này sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc duy trì mức huyết áp ổn định và tránh được nhiều bệnh liên quan đến tim mạch.

- Hỗ trợ giảm cân: Ăn đậu xanh cho cảm giác no lâu vì chúng chứa nhiều chất xơ và protein. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì có thể thêm vào chế độ ăn uống, nhưng lưu ý không ăn quá nhiều để tránh đầy bụng.

3. Lá rau khoai lang: Giàu carotene

- 100g lá rau khoai lang chứa 5580mg carotene.

Ngoài ra hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất trong lá khoai lang cũng rất cao. Các nghiên cứu y học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang còn nhiều hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, viboflavin cao gấp 10 lần. Cách ăn lá khoai lang phổ biến nhất là nấu canh.

Lợi ích sức khỏe của lá rau khoai lang:

- Phòng bệnh tim mạch, đột quỵ: Chất lutein và zeaxanthin có trong rau khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng từ thực nghiệm cho thấy, lutein từ dinh dưỡng rau lang đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt.

- Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt: Rau lang có tính bình và mát nên giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, đặc biệt với những người đang bị nhiệt hoặc nóng trong.

- Chống béo phì: Trong rau khoai lang có nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu. Chính vì thế, khi ăn rau khoai lang sẽ giúp bạn quên đi cảm giác chóng đói, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Phòng bệnh táo bón: Lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận trường, ngăn ngừa chứng táo bón.

4. Ớt chuông xanh: Giàu vitamin C

- 100g ớt chuông chứa 846mg vitamin C.

Ngoài vitamin C, ớt chuông còn chứa vitamin A, vitamin B6, axit folic và kali... nên cũng rất có lợi cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của ớt chuông:

- Tăng cường thị lực: Zeaxanthin có nhiều trong ớt chuông xanh, có tác dụng chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương cho võng mạc mắt. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, một người nên hấp thụ 2 mg zeaxanthin mỗi ngày để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà.

- Ngăn ngừa thiếu máu: Ớt chuông có một lượng sắt dồi dào, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó, chúng cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột.

- Bảo vệ tim mạch: Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Đại học Urmia (thuộc Iran), ở nhiệt độ 35 độ C, phenol và flavonoid có trong ớt chuông có khả năng khử các gốc hydro peroxide tự do. Các gốc này là một trong những tác nhân gây ra bệnh tim do thiếu máu cục bộ.

- Giúp giảm cân: Ớt chuông chứa ít calorie, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

5. Rau bina: Giàu axit folic

- 100g rau bina chứa 0.19mg axit folic.

Hàm lượng axit folic trong rau bina rất cao, những ai cần bổ sung axit folic có thể ăn nhiều loại rau này. Không chỉ giàu axit folic, hàm lượng vitamin C, vitamin K, carotene, canxi... trong rau bina cũng rất phong phú.

Lợi ích sức khỏe của rau bina:

- Hỗ trợ giảm cân: Rau bina có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Điều này rất có ích trong việc khiến bạn lâu có cảm giác đói, giảm được tình trạng ăn vặt giữa ngày nên sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Giúp xương chắc khỏe: Nhờ hàm lượng lớn magie, canxi, kali và vitamin K mà ăn rau bina thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe hơn và hạn chế tình trạng loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là canxi ở rau cải bó xôi hơi khó hấp thụ, vì vậy vẫn cần bổ sung canxi từ các nguồn khác như sữa.

- Tăng cường thị lực: Cải bó xôi chứa hàm lượng cao carotenoid như beta- caroten (tiền thân của vitamin A), lutein, zeaxanthin là những chất rất tốt cho đôi mắt, giúp phòng tránh bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

- Phòng ngừa một số loại ung thư: Trong rau bina có chứa các hợp chất flavonoid khác nhau có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào xấu trong cơ thể, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, loại rau này còn chứa các chất chống viêm và chống oxy hóa cùng tham gia vào việc chống ung thư.

